Главные трансферные интриги Формулы-1: две вакансии зависят от пилота «Ред Булл»

На этой неделе «Кадиллак» объявил, что в Формуле-1 в сезоне-2026 марку будут представлять Валттери Боттас и Серхио Перес, и стал, таким образом, седьмой командой чемпионата, подтвердившей состав на следующий год. Разбираемся, что происходит в четырёх оставшихся и кто поедет за них.

«Мерседес»: сюрпризов быть не должно

Долгое время ходили слухи, что Макс Ферстаппен настолько недоволен ситуацией в «Ред Булл», что готов покинуть австрийцев уже в этом году. И сильнее всех в паддоке заполучить нидерландца хотели в «Мерседесе». Однако Ферстаппен заявил, что остаётся в Милтон-Кинсе на следующий сезон, а потому Тото Вольфу ничего не остаётся, кроме как сохранить состав. Чтобы Джордж Расселл или Андреа Кими Антонелли не продлил контракт, должно произойти что-то экстраординарное.

«Ред Булл» и «Рейсинг Буллз»

А вот кто будет напарником Макса в следующем году — всё ещё большой вопрос. Выступающий в данный момент с Ферстаппеном Юки Цунода, как и его предшественники, не справляется с капризным шасси, и ходили слухи, что японец потеряет место в «Ред Булл», а на его место придёт Исак Хаджар. Однако теперь у старшей команды австрийцев новый руководитель — Лоран Мекис, и если Цунода прибавит, то может получить ещё один шанс — особенно на фоне того, что в сезоне-2026 появятся новые шасси.

Сам Исак Хаджар в «Ред Булл» не спешит. В одном из интервью он открыто сказал, что пока не готов к такому переходу, но согласится на него, если так решит команда. Во многом судьба Хаджара зависит от выступлений Цуноды. Если во второй половине сезона Юки будет смотреться сносно, его оставят в Милтон-Кинсе, а Исак сможет провести ещё один подготовительный к топ-команде сезон в «Рейсинг Буллз». Если же Цунода продолжит проваливаться, его неизбежно уволят — а другой замены, кроме Хаджара, у «Ред Булл» сейчас нет.

Лиам Лоусон Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

В некотором смысле от Цуноды зависит и будущее Лоусона. В последних гонках Лиам практически на равных борется с Хаджаром, и если во второй половине сезона будет побеждать француза, то восстановит репутацию. Но проблема в том, что Хельмут Марко хочет дать шанс Арвиду Линдбладу, и если Хаджар не перейдёт в «Ред Булл» на замену Цуноде, то уступать место новичку придётся Лоусону. Есть, впрочем, шанс, что Лиам будет смотреться так здорово, что с дебютом Линдбладу придётся повременить, но пока он выглядит не слишком реальным.

Кого выберет «Альпин»?

Другая загадка сезона трансферов — кого в напарники Пьеру Гасли выберет «Альпин». В этом году у француза было уже два сокомандника: на первых этапах выступал Джек Дуэн, а затем его сменил Франко Колапинто. Ни один, ни другой, впрочем, не смогли убедить фактического главу команды Флавио Бриаторе, и теперь в Энстоуне ищут нового гонщика. Известно, что команда обращалась в том числе к Боттасу и Пересу, но ни один из них переходом в «Альпин» не заинтересовался.

Из оставшихся в распоряжении французской команды вариантов осталось фактически лишь два кандидата: резервисты Пауль Арон и Мик Шумахер. У Шумахера, в отличие от эстонца, есть опыт выступлений в Формуле-1, но в «Альпин» оставили немца в гонках на выносливость и после сравнительных тестов с Дуэном, и после того, как Джека решили заменить.