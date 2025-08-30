В битве двух «Макларенов» всё решили 12 тысячных! «Мерседес» и «Феррари» очень далеко

Q1: Стролл снова разбил машину

По сути, квалификация Формулы-1 в Зандворте началась с аварии Лэнса Стролла. Канадец не удержал машину в финальном повороте и долетел до стены. Строллу удалось выбраться обратно на трассу и доехать до боксов, но там механики быстро пришли к выводу: быстро машину не починить. Так Лэнс гарантировал себе 20-е место.

Значит, оставалось определить ещё четырёх неудачников. Две позиции ушли представителям «Хааса» — Окон чуть впереди Бермана. На 17-м месте оказался Нико Хюлькенберг. Немец, весь год проваливающий субботы, и на сей раз не собрал решающий круг: после проблем на третьем секторе Халк не дотянулся до Бортолето, который стал как раз 15-м.

Ну и 16-я позиция на счету Франко Колапинто. Аргентинец проиграл Пьеру Гасли всего две десятые, однако этого хватило, чтобы в протоколе двух гонщиков «Альпин» разделило восемь строчек — такая вот в этом сезоне плотность! Ну и на полях отметим, что предварительные прогнозы совершенно не сбылись: квалификация проходила при прекрасной солнечной погоде.

Q2: по одной потере для «Ред Булл» и «Мерседеса»

Без проблем и нервов пробились в топ-10 два «Макларена» и Ферстаппен, в чём сенсации не было, а также два представителя «Феррари». Вот насчёт Хэмилтона и Леклера вопросы имелись, но в итоге британец и монегаск отобрались спокойно, равно как и Расселл. Избежал неожиданности со знаком «минус» Алонсо, в полном составе пробились дальше представители «Рейсинг Буллз». Наконец, 10-м отобрался Карлос Сайнс.

А что же напарник Карлоса? Алекс Албон на сей раз стал только 15-м и потом жаловался, что с его шинами произошло что-то совершенно непонятное. Впереди таиландца оказался Гасли, 13-е место у Бортолето — вероятно, и француз, и бразилец показали максимум возможного.

Ну и самое интересное — на шестой линии стартового поля. Даже с актуальной версией днища Юки Цунода проиграл полсекунды Максу Ферстаппену и оказался только 12-м. Ну а Андреа Кими Антонелли хоть и уступил Джорджу Расселлу менее двух десятых, однако оставил «Мерседес» без второй машины в топ-10 — такие уж нынче плотные результаты.

Q3: Хаджар выше «Феррари» и «Мерседеса»

Первая попытка в решающем сегменте неожиданно началась с лучшего результата Пиастри — до этого момента в уикенде доминировал Норрис, в том числе взявший Q2, а тут напарник его опередил, пусть и всего на 12 тысячных. Ферстаппен занял промежуточное третье место, но уступал почти четыре десятые, Расселл был в шести, две «Феррари» — в восьми с лишним. В общем, всё намекало на то, что за поул будут драться лишь два представителя «оранжевых».

А оказалось, что драка-то уже состоялась: на втором круге не улучшили ни Пиастри, ни Норрис! Так что те 12 тысячных в пользу Оскара так и сохранились — как и поул Пиастри. Остался третьим и Ферстаппен — он, в отличие от пилотов «Макларена», на финальной попытке прибавил и в итоге уступил времени поула четверть секунды.

Блестящий четвёртый результат на счету Исака Хаджара — да, впереди и Расселла, и двух «Феррари»! Джордж проиграл молодому французу половину десятой, однако оставил позади себя дуэт Леклер — Хэмилтон. Глобально констатируем: отставание «Мерседеса» и «Скудерии» в этот уикенд ну очень большое, особенно на такой короткой трассе.

Лиам Лоусон уступил Хаджару три десятые и остался восьмым. Замкнули десятку Сайнс и Алонсо. Вероятно, после пятницы мы ждали от пилота «Астон Мартин» существенно большего, но в итоге «зелёные» в квалификационном режиме отнюдь не стали лучшими из середняков, что уж говорить о борьбе с топами.

Воскресная гонка Гран-при Нидерландов Формулы-1 стартует в 16:00 мск. Посмотрим, какая завтра окажется погода, которая, вопреки прогнозам, в субботу решила не вмешиваться.