Ждём нового сражения двух претендентов на чемпионство! Гран-при Нидерландов Ф-1 — LIVE

Очень многое будет зависеть от старта и погоды. Начало гонки — в 16:00 мск.

В субботней квалификации на трассе «Зандворт» Оскар Пиастри и Ландо Норрис словно бы дали понять, что борьба за победу на Гран-при Нидерландов – внутреннее дело «Макларена». Даже Макс Ферстаппен оказался слишком далеко от дуэта из Уокинга, чтобы всерьёз ему угрожать. Теперь главные мини-интриги – кто возьмёт старт, будет ли у гонщиков одинаковая стратегия и вмешается ли в происходящее дождь? По прогнозам, осадки ожидаются только с утра, но на морском побережье бывает всякое!

