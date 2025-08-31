Скидки
Формула-1, Гран-при Нидерландов Ф-1 31 августа 2025 года — онлайн-трансляция гонки, главные события, фото, комментарии

Ждём нового сражения двух претендентов на чемпионство! Гран-при Нидерландов Ф-1 — LIVE
Дмитрий Захарченко Евгений Кустов
,
Гран-при Нидерландов Формулы-1 — LIVE
Очень многое будет зависеть от старта и погоды. Начало гонки — в 16:00 мск.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В субботней квалификации на трассе «Зандворт» Оскар Пиастри и Ландо Норрис словно бы дали понять, что борьба за победу на Гран-при Нидерландов – внутреннее дело «Макларена». Даже Макс Ферстаппен оказался слишком далеко от дуэта из Уокинга, чтобы всерьёз ему угрожать. Теперь главные мини-интриги – кто возьмёт старт, будет ли у гонщиков одинаковая стратегия и вмешается ли в происходящее дождь? По прогнозам, осадки ожидаются только с утра, но на морском побережье бывает всякое!

Главные события Гран-при Формулы-1, а также гонок поддержки — в нашей онлайн-трансляции.

