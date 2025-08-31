Какая же драма в гонке Ф-1! Аварии двух «Феррари», сход Норриса и подиум Хаджара

Дождь подкараулил Хэмилтона

В попытке хоть как-то навязать конкуренцию «Макларену» в гонке Гран-при Нидерландов «Ред Булл» решил выбрать смелую стратегию на Гран-при, поставив на стартовый отрезок «софт» как Ферстаппену, так и Цуноде. Отчасти сработало: Макс на первых метрах дистанции всё-таки сумел опередить Норриса и выйти на вторую позицию. Правда, этим всё и ограничилось. От Пиастри нидерландец быстро начал отставать, а на девятом круге Норрис уверенно вернул себе вторую позицию — с отставанием в четыре секунды от напарника.

На первом отрезке гонки больше всего пилотов и стратегов волновала погода. Обещали дождь в районе седьмого круга, но оставалось непонятно, окажется ли он достаточно серьёзным для промежуточных шин. В итоге переобуваться никому не пришлось, однако свою роль чуть скользкая трасса сыграла: уже после 20-го круга машину потерял Хэмилтон и улетел в стену, что стало сигналом для пит-стопов всех гонщиков, кто обошёлся без андерката.

Сейфти-кар «съел» небольшой отрыв Пиастри от Норриса, а дальше в топ-10 шли Ферстаппен (внезапно ему поставили «медиум», а не «хард»), Хаджар, Расселл, Леклер (пропустил обратно Джорджа как раз из-за сейфти-кара), Лоусон и Сайнс. Пилоты «Хааса», стартовавшие на «харде», заезжать в боксы не стали, что временно вывело в топ-10 Окона.

Битва Леклера с «Мерседесом»: обгон и авария

Не богатый на события рестарт позволил пилотам «Макларена» возобновить борьбу, хотя зрелищной её не назовёшь: Пиастри моментально выезжал из зоны DRS, да и эта зона вряд ли бы помогла Ландо с атакой — таков уж «Зандворт». Зато интересно вышло чуть дальше в пелотоне: Леклер внезапно провёл смелую и даже контактную атаку на Расселла! Шарль нырнул по внешнему радиусу и чуть оттёр «Мерседес» в шикане. Опешивший Расселл по радио почти не жаловался — разве что уточнил, оставался ли Шарль во время манёвра в пределах трассы.

Судьи решили расследовать этот инцидент уже после финиша, но для Леклера это уже не будет иметь значения. Дело в том, что в «Феррари» решили ответить на решение «Мерседеса» провести второй пит-стоп для Антонелли — оба командных мостика посчитали, что на свежих шинах Шарль и Кими обгонят обратно Расселла на повреждённой машине и Албона. Вот только после пит-стопа Леклера в него врезался Антонелли. Кими рискнул и в бэнкинге нырнул вниз, однако против законов геометрии не попрёшь — «Мерседес» понесло наверх, где разогналась «Феррари». Кими пнул заднее колесо Шарля, на чём гонка «Скудерии» и завершилась.

Сам же Антонелли до боксов доехал, но позднее ему дали 10 штрафных секунд. Плюс итальянец оказался под расследованием за превышение скорости на пит-лейне. Так или иначе, мы получили второй сейфти-кар. Под ним решили рискнуть и не менять шины Гасли и Бортолето, в то время как «Хаасы», наоборот, «обнулились» и даже не откатились далеко назад. Рестарт показал, что рискованная ставка «Альпин» и «Кик-Заубера» не сыграла: Бортолето выпал из десятки мгновенно, Гасли — после упорной борьбы, однако так же неотвратимо.

Пиастри и Хаджар торжествуют!

Но всем, конечно, важнее борьба впереди, а не за условное 10-е место. И тут мы дождались настоящей драмы. Норрис, стабильно ехавший в полутора секундах от Пиастри, начал жаловаться на дымок из кокпита и странный запах. И в итоге болид Ландо остановился на трассе! Это огромный удар по шансам британца в борьбе за чемпионство, где отставание от Оскара разом выросло с девяти очков до 34. Чем-то похоже на сход Льюиса Хэмилтона на Гран-при Малайзии 2016 года.

Пиастри после очередного рестарта сохранил лидерство, Ферстаппен финишировал вторым, ну а третье место блестяще сохранил Хаджар. Да, в его распоряжении был сильный болид, но все равно подчеркнём, что молодой француз уверенно провёл старт и все рестарты, а также выдержал прессинг со стороны Леклера и Расселла — иногда пилоты «Феррари» и «Мерседеса» были совсем рядом.

Расселл, несмотря на повреждённый болид, финишировал четвёртым впереди Албона (прологом к такому успеху Алекса стал старт, где он отыграл пять мест). Берман на шестой позиции (после старта с пит-лейна!), далее финишировали Стролл, Алонсо, Цунода и Окон. Очевидно, многие сегодня будут либо хвалить выезды сейфти-кара, либо на них сетовать. Антонелли из-за штрафа выпал из очковой зоны аж на 16-е место.

Драматичная гонка в Зандворте вполне может оказаться решающей в борьбе за титул. Посмотрим, как Ландо Норрис отреагирует на такой удар. Ждать долго не придётся — Гран-при Италии в Монце состоится уже в следующие выходные.