Катастрофа «Феррари» и новое подтверждение глупости правил. Итоги Гран-при Нидерландов

Летний перерыв в Формуле-1 окончен, а вторая половина сезона официально стартовала с сенсации: Оскар Пиастри выиграл Гран-при Нидерландов и на фоне схода Ландо Норриса увеличил отрыв в чемпионате с девяти до 34 очков. Ещё ни разу в этом сезоне отрыв не был столь велик — у Пиастри теперь есть целая гонка в запасе. Однако до финиша ещё девять этапов, и нет никакой гарантии, что в следующий раз двигатель откажет не на машине Пиастри…

Эти и другие итоги 15-го этапа сезона-2025 — в традиционном обзоре «Чемпионата».

Судьбоносный момент для Ландо?

Ландо Норрису можно посочувствовать. Эпизод с отказом двигателя может стать решающим в борьбе за чемпионство, и не факт, что в обозримом будущем у «Макларена» вновь будет способная выиграть титул машина. Другими словами, этот сход может стать определяющим для всей карьеры Ландо. В то же время пусть сейчас эти 34 очка кажется большим разрывом, на деле он преодолим. Даже если у Пиастри не появится ошибок, а его техника будет оставаться надёжной, у Норриса ещё есть время опередить напарника, побеждая в гонках.

Однако жалея Норриса, не забывайте, что, даже если бы его двигатель не вышел из строя, он уступал бы Пиастри 16 баллов — не так и много, но всё же существенно. В пятницу Ландо смотрелся чуть сильнее напарника, однако тот смог прибавить, и в квалификации Норрис уже оказался позади. Затем британец не смог защититься на старте от Ферстаппена на мягких шинах и на борьбе с Максом потерял 4,5 секунды относительно Пиастри. В этой гонке Ландо проиграл напарнику ещё до того, как отказал двигатель.

Пиастри после победы в Зандворте Фото: Clive Rose/Getty Images

Хаджар снова удивляет

Главным сюрпризом гонки стал Исак Хаджар. Французский дебютант блестяще квалифицировался четвёртым, на протяжении всей дистанции удерживал позицию, не позволяя ни Леклеру, ни Расселлу себя атаковать, а после схода Норриса стал третьим. Даже если бы Хаджар не смог подняться на подиум, четвёртая позиция всё равно была бы выдающимся результатом для пилота «Рейсинг Буллз», но место в тройке призёров — это словно награда новичку за отличный дебютный сезон. Однако не выйдет ли этот успех Исаку боком?

По слухам, Хельмут Марко склоняется к увольнению Цуноды (в Зандворте японец с трудом финишировал девятым), и в таком случае единственным кандидатом на замену Юки будет Хаджар. Выступления в одной команде с Ферстаппеном притормозили уже не одну карьеру в Формуле-1, и Хаджар не хочет пополнять этот список. С другой стороны, в 2026 году у всех команд будут совершенно новые болиды, и, возможно, именно этот шанс катапультирует Исака в топ-пилоты современной Формулы-1.

Двойной сход «Феррари»

Если в Фаэнце сегодня праздник, то в другой итальянской команде — траур: ни один из пилотов «Феррари» не смог завершить гонку. Сначала в третьем повороте влетел в стену Льюис Хэмилтон, позднее после двух столкновений с гонщиками «Мерседеса» из борьбы выбыл Шарль Леклер. И это уже второй случай в этом году, когда «Скудерия» после воскресной гонки остаётся без очков — ранее обе машины команды были исключены из протоколов Гран-при Китая. И, возможно, двойной сход — это даже не худшее, что произошло с командой в эти дни.

На протяжении всего уикенда Леклер не мог разобраться с машиной — и допускал ошибки, пытаясь выжать из автомобиля то, на что он неспособен. Отчасти этим и объясняется яростное сражение Шарля с Расселлом. Причём в какой-то мере ответственность за столкновение лежит на Хэмилтоне — ведь это из-за сейфти-кара, выехавшего после его аварии, Леклер оказался позади «Мерседеса». Для самого Льюиса этот вылет тоже стал ударом — британец постепенно возвращал утраченную в предыдущих гонках уверенность, а теперь оказался в стене.

Шарль Леклер после схода в Зандворте Фото: James Sutton/Getty Images

Хороший день для «Хааса» и «Астон Мартин»

Напоследок отметим успехи «Хааса» и «Астон Мартин» — все четыре пилота этих команд завершили гонку в топ-10. Причём первым из них на финише был стартовавший с пит-лейна Оливер Берман. Британец, как и его напарник, использовал рискованную тактику и не поехал в боксы, когда машину разбил Хэмилтон. На 52-м круге, когда риск, казалось, не оправдался, Окон свернул за свежими шинами — и в этот момент Антонелли развернул Леклера, а Берман дождался шанса совершить пит-стоп во время автомобиля безопасности.

Точно так же в топ-10 закрепился Лэнс Стролл — канадец, в отличие от Алонсо, после ранней остановки в боксы больше не торопился и на финальном отрезке опередил напарника, у которого был остывший и изношенный «хард». Алонсо смог удержаться в зачётной десятке, что тем не менее не самый впечатляющий результат на фоне высочайшего темпа в тренировках. А вот Окон в отсутствие штрафа Антонелли до топ-10 не дотянулся бы, хотя, если бы не поспешный пит-стоп на 52-м круге, Эстебан был бы впереди Бермана.

Правила Ф-1 превратились в бардак

На Гран-при Нидерландов произошло немало странных событий, и одним из самых странных из них стал 10-секундный штраф Карлосу Сайнсу за столкновение с Лиамом Лоусоном. Инцидент произошёл на рестарте на 27-м круге: Сайнс атаковал Лоусона и по внешней траектории зашёл в поворот, после чего Лиам стал смещаться и налетел на «Уильямс» соперника. И виноват в этом, согласно решению судей, был именно Карлос, хотя испанец не менял направления движения и строго держался своей линии.

В своём решении стюарды ссылаются на так называемое «руководство» по ведению борьбы, и оно требует, чтобы передняя ось обгоняющего пилота была впереди передней оси защищающегося гонщика. И Сайнс этого требования не выполнил. Лоусон, будучи впереди, разумеется, имел право расширять траекторию. Но и Сайнс, который не менял направления движения, по логике вещей мог продолжать движение. И в данном случае налицо гоночный инцидент. Однако судьи, ссылаясь на «руководство», решили иначе и явно перестарались.

Карлос Сайнс после финиша Гран-при Нидерландов Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Следующий этап — Гран-при Италии

Сезон Формулы-1 продолжится уже через неделю на сверхскоростной трассе в Монце. Почти наверняка у «Макларена» вновь будет большое преимущество над соперниками, а гонка станет очередным раундом дуэли Норриса и Пиастри. И списывать Ландо со счетов пока рано. После неудачного начала сезона Ландо изменил подход, стал выглядеть расслабленнее и одержал несколько побед. И нет оснований полагать, что на Гран-при Италии Ландо будет более напряжённым — терять британцу уже практически нечего.