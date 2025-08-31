Кто худший гонщик Гран-при Нидерландов Формулы-1?

Продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.
По итогам гонки на трассе в Зандворте редакция отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».
Льюис Хэмилтон
Британский пилот «Феррари» оказался единственным, кто допустил серьёзную ошибку на мокрой трассе, потерял контроль над машиной и уехал в отбойник. Кроме того, Льюис ещё и умудрился заработать себе потерю аж пяти позиций на старте Гран-при Италии за то, что недостаточно сбросил скорость под двойными жёлтыми флагами на круге выезда на решётку. Опять же, остальные гонщики справились.
Андреа Кими Антонелли
Итальянец проводил сильную гонку, и у него были все возможности финишировать в первой пятёрке, однако Кими сам всё испортил. После вторых пит-стопов молодой пилот пожадничал и пошёл в безумную атаку на Шарля Леклера — в месте, где такой манёвр ну никак не мог пройти. Да, даже монегаск признал, что в Зандворте для обгонов надо рисковать, но не так же!
Лиам Лоусон
Вот за кого явно отдаст свой голос Карлос Сайнс. И ведь правда: пусть, по мнению судей, Лоусон и имел право выдавливать пилота «Уильямса», но стало ли самому Лиаму лучше от того, что он допустил контакт с Карлосом? Этот инцидент лишил новозеландца финиша в очковой зоне. Кажется, подход Лиама с максимально жёсткой борьбой не всегда уместен.
Карлос Сайнс
По мнению судей, именно Сайнс несёт ответственность за столкновение с Лиамом Лоусоном. При этом сам штраф от стюардов значения не имеет — испанец потерял гонку уже по факту аварии с представителем «Рейсинг Буллз». Возможно, Карлосу просто не стоило так лезть в атаку, раз он представлял, что за соперник перед ним. В итоге же Сайнс без очков, в то время как Албон в пятёрке.
Габриэл Бортолето
В пресс-релизе по итогам гонки «Кик-Заубер» не взял на себя вину за стартовый провал Бортолето, так что «по умолчанию» считаем, что это именно бразильский новичок что-то не так сделал со сцеплением, из-за чего разом откатился с 13-й позиции на 19-ю. Да, дальнейшее развитие гонки оставляло шансы вернуться в очки, но не вышло. Ну а мы критикуем Габи именно за первый круг.