Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Кто стал худшим гонщиком Формулы-1 Гран-при Нидерландов — 2025: Антонелли, Хэмилтон или кто-то другой

Кто худший гонщик Гран-при Нидерландов Формулы-1?
Евгений Кустов
Кто худший гонщик Гран-при Нидерландов Формулы-1?
Аудио-версия:
Комментарии
Похоже, у нас битва представителей «Феррари» и «Мерседеса».

Продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.

По итогам гонки на трассе в Зандворте редакция отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: кто худший гонщик Гран-при Нидерландов Формулы-1?
Льюис Хэмилтон
Фото: Clive Rose/Getty Images
1 место

Льюис Хэмилтон

Британский пилот «Феррари» оказался единственным, кто допустил серьёзную ошибку на мокрой трассе, потерял контроль над машиной и уехал в отбойник. Кроме того, Льюис ещё и умудрился заработать себе потерю аж пяти позиций на старте Гран-при Италии за то, что недостаточно сбросил скорость под двойными жёлтыми флагами на круге выезда на решётку. Опять же, остальные гонщики справились.

Андреа Кими Антонелли
Фото: Clive Rose/Getty Images
2 место

Андреа Кими Антонелли

Итальянец проводил сильную гонку, и у него были все возможности финишировать в первой пятёрке, однако Кими сам всё испортил. После вторых пит-стопов молодой пилот пожадничал и пошёл в безумную атаку на Шарля Леклера — в месте, где такой манёвр ну никак не мог пройти. Да, даже монегаск признал, что в Зандворте для обгонов надо рисковать, но не так же!

Лиам Лоусон
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
3 место

Лиам Лоусон

Вот за кого явно отдаст свой голос Карлос Сайнс. И ведь правда: пусть, по мнению судей, Лоусон и имел право выдавливать пилота «Уильямса», но стало ли самому Лиаму лучше от того, что он допустил контакт с Карлосом? Этот инцидент лишил новозеландца финиша в очковой зоне. Кажется, подход Лиама с максимально жёсткой борьбой не всегда уместен.

Карлос Сайнс
Фото: Bryn Lennon/Getty Images
4 место

Карлос Сайнс

По мнению судей, именно Сайнс несёт ответственность за столкновение с Лиамом Лоусоном. При этом сам штраф от стюардов значения не имеет — испанец потерял гонку уже по факту аварии с представителем «Рейсинг Буллз». Возможно, Карлосу просто не стоило так лезть в атаку, раз он представлял, что за соперник перед ним. В итоге же Сайнс без очков, в то время как Албон в пятёрке.

Габриэл Бортолето
Фото: James Sutton/Getty Images
5 место

Габриэл Бортолето

В пресс-релизе по итогам гонки «Кик-Заубер» не взял на себя вину за стартовый провал Бортолето, так что «по умолчанию» считаем, что это именно бразильский новичок что-то не так сделал со сцеплением, из-за чего разом откатился с 13-й позиции на 19-ю. Да, дальнейшее развитие гонки оставляло шансы вернуться в очки, но не вышло. Ну а мы критикуем Габи именно за первый круг.

Как прошло гоночное воскресенье:
Мощнейший удар по шансам Норриса на титул в Ф-1. Каким был Гран-при Нидерландов
Live
Мощнейший удар по шансам Норриса на титул в Ф-1. Каким был Гран-при Нидерландов
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android