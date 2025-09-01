Остались ли у Норриса шансы на титул и готов ли Антонелли к Ф-1? Разбор ГП Нидерландов

Постоянный эксперт «Чемпионата» победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Нидерландов Формулы-1, который выиграл Оскар Пиастри.

Жива ли интрига в борьбе за чемпионство после схода Норриса?

Конечно, жива. Это гонки, и может случиться всё что угодно: штрафы, аварии, технические сходы, погода… Да, Ландо стало резко сложнее. Но это не конец игры.

Был ли у Норриса до схода какой-либо шанс побороться за победу с Пиастри?

На мой взгляд, шансов не было. Резина одинаковая, темп близкий. В современной Формуле-1 так не обогнать.

Как вам подиум Хаджара?

Класс, герой дня! Трасса поспособствовала, что его было почти нереально обогнать. А сам Хаджар провел гонку без ошибок — супер!

Как прокомментируете столкновение Антонелли и Леклера?

Пять – за попытку, два – за исполнение. Кими слишком далеко был на входе, чтобы так лезть. Если ты не окажешься в середине четвёртого поворота на полкорпуса впереди, то никак не выедешь вперёд. Потому что на выходе у человека на «внешке» трасса без подъёма, а у тебя будет движение вверх — на выходе и прямой ты потеряешь. Поэтому я был удивлен, что Антонелли решил полезть.

Вильнёв считает, что Антонелли, возможно, ещё просто не готов к Ф-1…

Мне кажется, что к машине Ф-1 он готов. А вот к давлению вокруг — нет. Человек только закончил школу. Себя вспомните в этом возрасте! Теперь добавьте, что вас год пиарят как «следующего Ферстаппена», сажают в топ-команду. И потом пишут/говорят из-за всех углов гадости, когда что-то идёт не так. Быть в паре десятых от очень талантливого и опытного Расселла — это уже неплохо. Лично мои ожидания на сезон Кими оправдывает.

Как вам борьба Леклера и Расселла? Не слишком ли жёстко?

Класс, просто класс! Рад, что никто не получил штраф. Да, Шарль рисковал. Но в итоге он повредил машину Расселлу, который не оставил Леклеру места.

Стоит ли сильно критиковать Хэмилтона за аварию?

Нет. Ему 40, а 7 января исполнится 41! Ошибка глупая, что ещё тут сказать. Влажная краска — скользкая. Это знают все. Ну, ошибся.

Лоусон – Сайнс. Мог ли кто-то из пилотов что-то сделать по-другому и справедлив ли штраф Карлосу?

Я много раз посмотрел эпизод, но так и не понял, за что штраф Сайнсу. Лоусона снесло — там оказался Сайнс. Куда Карлосу деваться, в гравий? Его и так туда Лоусон вывез бы, просто чуть дальше в конце поворота. Я бы ничего никому не давал — гоночный инцидент. Всё по гайдам ФИА? Даже ответить нечего. Если человека в тебя снесло и ты получаешь штраф, то, наверное, это «хорошие» гайды!

Чей прорыв больше впечатлил — Албона, Бермана или Стролла?

Албона: пять позиций на первом круге! Остальным больше повезло с сейфти-карами. Алексу – тоже, но он уже был в очках.

Как вам будущий дуэт «Кадиллака» Боттас – Перес?

Думаю, для первого года такой прочный, средний и стабильный состав. Не должны крушить машины, видимо, это приоритет. Но звёзд с неба хватать не будут. Хотя, может, кто-то из них расцветёт. Столько лет они находились на вторых ролях, а сейчас получат как минимум равенство внутри «Кадиллака».