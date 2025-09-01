Хуже Хэмилтона только его сменщик. Оценки за Гран-при Нидерландов Ф-1

15-й этап Формулы-1 — в по традиции субъективных оценках автора.

Исак Хаджар — 10

Считается, что Хаджар попал на подиум из-за схода Норриса, но это не вполне справедливо. После перехода на «хард» на 23-м круге Исак мог бы доехать до финиша без второго пит-стопа, и, если бы не авария Антонелли, он вышел бы в топ-3, когда у Ферстаппена износился бы «медиум». На протяжении всей гонки француз поддерживал отличный темп и блестяще смотрелся в дебютной квалификации на одной из сложнейших трасс календаря — и всё это на фоне технических проблем в тренировках. Первая десятка этого сезона.

Оскар Пиастри — 9,5

В первых тренировках Оскар уступал напарнику, но сумел прибавить и оказаться сильнее в ключевой момент — в квалификации. Пиастри в некотором роде повезло, что Макс стартовал на «софте» и на какое-то время задержал Норриса, однако в каждом эпизоде, когда это требовалось, Оскар был безупречен и уверенно выдерживал прессинг напарника.

Макс Ферстаппен — 9

Ферстаппен изо всех сил боролся с «Макларенами», хоть и знал, что у них огромное преимущество в скорости. Старт на «софте» был риском, но это был, по сути, единственный шанс сделать хоть что-то. Отметим, однако, что ещё один последующий риск с переходом на «медиум» оправдался во многом благодаря Антонелли — не факт, что Макс продержался бы до финиша.

Ферстаппен, Пиастри и Хаджар, а также финдиректор «Макларена» Лаура Боуден Фото: Clive Rose/Getty Images

Алекс Албон — 9

В квалификации Албон потерпел неудачу, хотя она во многом на совести команды, из-за которой перед финальной попыткой у Алекса во время ожидания на пит-лейне остыли шины. Но уже на старте таец вернулся в игру: Албон на первом же круге закрепился в топ-10, а в концовке за счёт проблем у соперников прорвался на пятое место.

Ландо Норрис — 8,5

В Зандворте Норрис проиграл Пиастри, однако речь идёт буквально о сотых долях секунды, причём во вторых попытках в Q3 Ландо даже был быстрее напарника, а в гонке, разобравшись с Ферстаппеном, без проблем отыграл у него больше четырёх секунд. Увы, отказ двигателя лишил британца верных 18 очков. Надеемся, они не станут решающими.

Шарль Леклер — 8,5

После квалификации Леклер был очень собой недоволен и пытался во что бы то ни стало отыграться в гонке, но опередить в итоге удалось лишь Расселла (зато — дважды!). В то же время на фоне проблем с балансом машины в этот уикенд и пятое место, которое Шарль занимал до удара от Антонелли, стало бы достойным результатом.

Карлос Сайнс — 8

Сайнс в третий раз в четырёх последних квалификациях опередил Албона и держался на восьмой позиции, когда получил удар от Лоусона. Албон ехал как раз позади этой пары — и занял на финише пятую позицию. На ней, если бы не опрометчивость Лоусона, почти наверняка гонку закончил бы Сайнс.

Оливер Берман — 7,5

При старте с пит-лейна Берман провёл выдающуюся гонку и, оказавшись на более мягкой резине, на финальном отрезке отыграл четыре позиции, прорвавшись на шестое место классификации. Но не будем забывать, что в квалификации Оливер был самым медленным, если не считать Стролла, а из трёх попыток в Q1 лучшей оказалась первая.

Берман впереди Цуноды на Гран-при Нидерландов Фото: James Sutton/Getty Images

Фернандо Алонсо — 7,5

После многообещающих свободных заездов темп «Астон Мартин» испарился, и выше 10-го места в квалификации Алонсо подняться не смог. Но на старте испанец потерял и его, откатившись на 13-ю позицию. Однако за счёт раннего второго пит-стопа и сильного темпа на остывшем «харде» испанец вернулся в топ-10 и набрал четыре очка.

Джордж Расселл — 7

Расселл занял в Нидерландах неплохое четвёртое место, но сам британец в этот уикенд смотрелся довольно средне. Джордж не улучшил в финальной попытке квалификации и проиграл Хаджару, в гонке пропустил атаку Леклера и на повреждённой машине оказался позади Антонелли. Если бы не ошибка Кими и сход Норриса, Расселл был бы только седьмым.

Юки Цунода — 7

Цунода провалил финальную попытку в Q2 и уступил Ферстаппену полсекунды, зато в гонке смотрелся вполне достойно. Поначалу японцу не везло: отыгранные на старте позиции он потерял из-за раннего первого пит-стопа, но на втором Цунода перешёл на «софт», обогнал в концовке Бортолето и Гасли и завоевал первые очки за последние восемь этапов.

Эстебан Окон — 7

Окон опередил Бермана в квалификации и всю гонку шёл впереди напарника на той же тактике, однако Эстебан заехал в боксы буквально перед выездом сейфти-кара на 53-м круге, из-за чего на рестарте оказался на три позиции ниже и совершил меньше обгонов. Тем не менее сход Норриса и штраф Антонелли подарили французу один балл.

Франко Колапинто — 7

В Зандворте Колапинто смотрелся неплохо. Франко уступил в квалификации Гасли, но опередил его в начале гонки, хотя и откатился обратно из-за раннего пит-стопа. За 15 кругов до финиша Колапинто занимал 14-е место, но воспользовался сходом Норриса, чтобы перейти на «софт» и отыграть ещё две позиции.

Пьер Гасли — 7

Гасли на финише оказался позади Колапинто, однако это оказалось результатом ошибочного решения не заезжать в боксы во время второго выезда сейфти-кара. На изношенном «харде» Пьер держался сколько мог, но в итоге стал пропускать соперников на более свежей резине и финишировал последним.

Гасли и Колапинто на Гран-при Нидерландов Фото: Joe Portlock/Getty Images

Лэнс Стролл — 6

Стролл по ходу уикенда дважды разбивал машину — в том числе на первом же быстром круге квалификации. В топ-10 канадец пробился за счёт пит-стопа на восьмом круге — после него Лэнс более 40 кругов ехал на одном комплекте «харда», надеясь на чудо. И благодаря Антонелли оно явилось на 53-м круге в виде сейфти-кара.

Нико Хюлькенберг — 5

Немец в очередной раз завалил квалификацию, потеряв всё на финальном секторе последней попытки. При старте на «софте» Нико опередил Окона и вышел на 16-е место, но, когда после аварии Хэмилтона выехал автомобиль безопасности, уже остановившийся Халк оказался далеко позади и не смог выбраться из группы аутсайдеров.

Габриэл Бортолето — 5

Напарник Хюлькенберга тоже провалил уикенд. Бортолето провёл неплохую квалификацию, но замешкался на старте и потерял пять позиций. Габриэл попытался отыграться, оставшись на трассе после столкновения Антонелли и Леклера, однако на изношенном «харде» быстро терял позиции и откатился в самый конец.

Лиам Лоусон — 4,5

Лоусон вновь пробился в Q3 — и это локальный успех, но в финале квалификации Лиам был почти на 0,3 секунды медленнее Хаджара. На первом отрезке новозеландец закрепился в топ-8, однако неосторожное движение на рестарте, которое привело к столкновению с Сайнсом, лишило Лоусона шансов на очки.

Лоусон впереди гонщиков «Уильямса» в Зандворте Фото: Joe Portlock/Getty Images

Льюис Хэмилтон — 4

Уикенд начинался для Хэмилтона относительно неплохо: британец постепенно возвращал уверенность и порой смотрелся даже быстрее Леклера. Но в квалификации Льюис вновь остался позади, а гонку закончил уже на 23-м круге, влетев после собственной ошибки в заграждения третьего поворота.

Андреа Кими Антонелли — 3

Антонелли ошибался весь уикенд. В пятницу Кими вылетел в гравий, в квалификации ошибся в шикане и не прошёл в Q3, на старте пропустил Юки Цуноду, а венцом стало безрассудное столкновение с Леклером: дебютант пошёл в атаку не подумав, испортил себе гонку, а затем до кучи нарвался на штраф за превышение скорости на пит-лейне.