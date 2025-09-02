В Формуле-1 поменяли сейфти-кар прямо по ходу сезона. Чем этот «Астон» лучше прежнего?

Обычно премьера нового автомобиля безопасности проходит перед стартом сезона Формулы-1, но в 2025 году Aston Martin не утерпел с показом своей новинки. Начиная с Гран-при Нидерландов на всех этапах, где сейфти-кар представлен британским спорткаром, будет работать новое купе Aston Martin Vantage S.

Пара месяцев потребовалось компании, чтобы превратить свой дорожный Vantage S, дебют которого состоялся в начале июля на Фестивале скорости в Гудвуде, в официальную машину безопасности Формулы-1. Новый автомобиль стал второй моделью, после DBX S, в возрождённой линейке «S», куда входят «заряженные» модификации базовых машин. Эта традиция началась с Vanquish S, дебютировавшего на Парижском автосалоне в 2004 году, а затем последовали модели Vantage S с V8 и V12, представленные в 2011 и 2013 годах соответственно. В 2025 году на рынок вышли сразу две новинки — кроссовер DBX S и купе Vantage S. Интересно, что медицинский автомобиль в срочном порядке переводить на «эску» не стали, а вот сейфти-кар обновили прямо по ходу сезона.

Визуально Vantage S от предшественника можно отличить по новому аэродинамическому обвесу, который включает в себя капот с парой дополнительных воздухозаборников, обеспечивающих охлаждение доработанного двигателя, новый диффузор на корме и увеличенный в размере спойлер на крышке багажника. Новинка получила 21-дюймовые колёса с Y-образными спицами и алыми акцентами, которые также можно заметить на передних крыльях, где расположены изготовленные вручную кованые латунные шильдики «S» с красной эмалью.

Aston Martin Vantage S Фото: Aston Martin

Салон Vantage S отделан сочетанием кожи и алькантары, декоративные панели выполнены из углепластика с особым рисунком плетения карбона. Металлический переключатель выбора режимов движения с анодированной отделкой красного или серебристого цвета подобран в тон ремням безопасности, контрастной окантовке, прострочке и вышивке на подголовниках. В качестве опции доступен вариант интерьера Inspire Sport либо с полной отделкой полуанилиновой кожей, либо с отделкой полуанилиновой кожей и алькантарой, как в однотонном, так и в двухцветном вариантах.

Впрочем, для машины, основная задача которой ехать быстро по гоночной трассе, внешний декор и особенности интерьера — дело второстепенное. Куда важнее то, что скрыто под кузовом. И в этом отношении инженеры также потрудились, внедрив доработки как по силовому агрегату, так и по шасси.

Под капотом остался прежний 4,0-литровый V8 производства Mercedes-AMG, однако агрегат форсировали: мощность выросла до 680 л. с, а крутящий момент остался прежним, 800 Нм. Отдельно подчёркивается, что Vantage S получил новые настройки блока управления двигателем, чтобы он активнее отзывался на нажатие педали акселератора. Перенастроенный лаунч-контроль позволил на одну десятую секунды сократить разгон с места до 100 км/ч — до 3,4 секунды, а до 200 км/ч новинка разгоняется за 10,1 секунды. Максимальная скорость спорткара не изменилась, оставшись на отметке 322 км/ч.

Aston Martin Vantage S Фото: Aston Martin

Vantage S также получил целый ряд изменений в подвеске и узлах крепления трансмиссии, а также в программном обеспечении агрегатов, чтобы улучшить поведение машины и её реакции на действия водителя. Инженеры по шасси стремились добиться большей маневренности и сцепления передней части автомобиля с дорогой, но без ущерба управляемости и плавности хода. Были перекалиброваны адаптивные амортизаторы Bilstein DTX, задние пружины стали мягче, чтобы повысить плавность хода на малых скоростях.

Снижение на 10% жёсткости крепления восьмиступенчатой автоматической коробки передач позволило автомобилю «дышать», контролируя движение трансмиссии относительно кузова и шасси, а ради более острых реакций на движения руля задний подрамник теперь крепится к кузову напрямую, а не через проставки. Наконец, чтобы максимально использовать преимущества всех изменений, были изменены настройки развала, схождения и кастера подвески. На улучшение ездовых повадок работает и увеличенная прижимная сила, которая выросла на 200 с лишним кг относительно базового Aston Martin Vantage.

Aston Martin Vantage S Фото: Aston Martin

По уровню специального оборудования — «ковши» с многоточечными ремнями безопасности, кнопки системы радиосвязи и управления проблесковыми маячками, дополнительные экраны, встроенные телекамеры, дублирующий флаговую сигнализацию на автодроме модуль и светотехника — новинка не отличается от предшественника, который работал в Ф-1 с начала 2024 года.

«Vantage S олицетворяет пик производительности модели, которая является сердцем бренда Aston Martin. Благодаря возросшей мощности и ещё более выраженной динамике этот автомобиль был просто создан для престижной роли автомобиля безопасности в Формуле-1 — наши коллеги и клиенты будут гордиться тем, что он лидирует в гонках, где бы это ни потребовалось. С точки зрения узнаваемости бренда ничто не сравнится с Формулой-1. И мы гордимся, что принимаем участие в том, что, по нашему мнению, является величайшим шоу на земле», — заявил директор по глобальному маркетингу Aston Martin Алекс Лонг.