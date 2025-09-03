Царь вышел в лидеры перед финалом! Ярчайшие моменты шестого этапа RDS GP

«Мне кажется, мы все свои солнечные дни израсходовали в прошлые годы, потому такой дождливый сезон», — отметил по итогам шестого этапа RDS GP директор Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский. Его слова можно было бы принять за шутку, если бы они так идеально не описывали реальность: все уикенды Гран-при Российской Дрифт Серии в 2025 году прошли при плохой погоде, которая на предпоследнем этапе оказалась столь неподходящей для заездов, что пришлось даже корректировать расписание двух соревновательных дней! Просто потому, что ездить в туман оказалось невозможно.

Классическая конфигурация автодрома «Игора Драйв» оказалась окутана туманом с самого утра субботы. Начало квалификационных заездов было отложено до улучшения видимости, однако в течение всего дня полностью туман так и не рассеялся. Менялась только его плотность, да к тому же периодически начинался дождь разной интенсивности, так что спортсмены на протяжении всего дня вынуждены были подстраиваться под меняющийся уровень сцепления с асфальтом и видимость на трассе. Ко второй половине дня погода не улучшилась — дождь хоть и прекратился, но туман не рассеялся, а потому удалось провести ровно половину из запланированных парных заездов топ-32. На трассе встретились только пилоты из левой половины сетки. Их соперникам из правой части предстояло решать судьбу путёвок в топ-16 уже в воскресенье.

Все эти сложности не коснулись Аркадия Цареградцева, который с лучшим проездом на 97 баллов стал победителем квалификации. В четверку лучших по итогам сольных проездов в субботу вошли два ветерана российского дрифта и два молодых спортсмена. Лидер команды «LECAR Одержимые Моторспорт» с лучшим проездом записал на свой счёт первую в сезоне квалификационную победу, а давний соперник и друг Царя Георгий Чивчян из Takayama Forward Auto стал третьим, набрав 94,5 балла.

Компанию двум легендарным сибирякам во главе протоколов составили два пилота LUKOIL Racing Drift Team — 95 баллов Данилы Воробьёва принесли ему второе место в квалификации, а Данила Скоробогатов стал четвёртым, отметившись проездом на 94 балла. Для обоих эта квалификация стала лучшей за время выступлений в RDS GP. Кроме перечисленного квартета, в «клуб 90+» вошли Евгений Лосев (Fresh Racing) и Илья Попов («LECAR Одержимые Моторспорт») с проездом на 92 балла каждый, а также пилот VSTeam Анатолий Кизин с результатом 90,5 балла — этот проезд оказался сенсацией дня, а также лучшей позицией пилота в квалификации за время его участия в Гран-при Российской Дрифт Серии.

Ещё в субботу Цареградцев выиграл дуэль у Сергея Сака из команды «Автобан», заложив тем самым фундамент своего дальейшего успеха. В воскресенье Аркадий взял верх над Денисом Сорокопудом (VSTeam) и Дамиром Идиятулиным (Fresh Racing), причём с последним выявление победителя потребовало перезаезда — эта битва двух сибирских мастеров дрифта стала одним из самых ярких моментов уикенда под Санкт-Петербургом.

По итогам сражения в полуфинал прошёл Цареградцев. Там его ждал Данила Скоробогатов (LUKOIL Racing Drift Team), победа над которым обеспечила лидеру «LECAR Одержимые Моторспорт» место в решающей битве дня. Финал на «Игора Драйв», на радость болельщиков, превратился в классическое сибирское дерби — соперником Аркадия Цареградцева стал четырёхкратный чемпион RDS GP Георгий Чивчян. Сражение не обошлось без помарок со стороны Гочи, который в итоге вновь остановился в шаге от юбилейной 20-й победы на этапах RDS GP. Аркадий Цареградцев же впервые в сезоне-2025 выиграл парные заезды, что на фоне проблем у соперников вывело Царя в лидеры личного зачёта перед финальным этапом Гран-при Российской Дрифт Серии на Moscow Raceway.

Третье место в парных заездах занял Данила Скоробогатов, обеспечив себе второй в карьере подиум в RDS GP и первый в составе LUKOIL Racing Drift Team. В топ-32 Данила победил Антона Дмитриенко, затем Леонида Шнайдера из TimeUp, а в четвертьфинале стал сильнейшим во внутрикомандном дерби с Григорием Гусевым.

Одним из героев этапа стал местный пилот Антон Клямко, который хоть и остановился в шаге от подиума, но на пути в полуфинал превзошёл признанных мастеров RDS GP. На своей домашней трассе пилот из Санкт-Петербурга в топ-32 победил представителя Carville Racing Антона Козлова, а в топ-16 — Артёма Шабанова из TimeUp, разом оставив двух лидеров личного зачёта не у дел. Затем Клямко сломил сопротивление Максима Гроссмана (TimeUp), однако в полуфинале потерпел поражение от Георгия Чивчяна, а потом — от Данилы Скоробогатова в заезде за третье место.

Ну а теперь переходим к десерту — определите ярчайший момент прошедшего этапа!

Рейтинг: самые яркие моменты 6-го этапа RDS GP Фото: Пресс-служба RDS GP 1 место Туман как главный герой RDS GP на «Игора Драйв» Снег, дождь, ливень и густой туман — за шесть этапов сезона-2025 организаторы и участники Гран-при Российской Дрифт Серии столкнулись, похоже, со всеми возможными капризами погоды. Но только в Санкт-Петербурге пришлось менять расписание этапа из-за того, что проводить заезды было просто невозможно — пилоты могли передвигаться по оцениваемому участку фактически лишь на ощупь, судьи с трудом видели разметку на трассе, операторы трансляции наугад отслеживали автомобили, а зрители на трибунах имели возможность видеть участников заезда разве что в тот миг, когда они проносились непосредственно перед ними. В итоге расписание этапа перекроили, но все заезды на «Игора Драйв» прошли в полном объёме. «Ключевой вопрос — наша уверенность в том, что мы делаем. Нам всё равно, какой очередной погодный катаклизм случится — система настроена на то, чтобы работать бесперебойно. Пилоты просто суперпрофессионалы: никого эти переносы никаким образом не остановили, не демотивировали. Именно профессионализм во всех смыслах — и организаторский, и пилотский, и командный, и инженерный — даёт нам возможность не обращать внимания ни на что. Финал на Moscow Raceway состоится в любую погоду. Мы настроены именно на это», — выразил уверенность Дмитрий Добровольский. Впору делать ставки, какие катаклизмы будут ждать RDS GP на заключительном этапе! Фото: Пресс-служба RDS GP 2 место Зрелищная дуэль Аркадия Цареградцева и Дамира Идиятулина Когда в заезде встречаются два мастера дрифта, это автоматически гарантирует яркое зрелище для зрителей и сложность в определении победителя для судей. Именно так и сложилось противостояние Аркадия Цареградцева и Дамира Идиятулина на стадии топ-8, которое потребовало даже проведения перезаезда, чтобы выявить сильнейшего. Первый проезд оказался достаточно выдающимся как с точки зрения плотности, так и с точки зрения синхронности обоих пилотов в роли лидера и преследователя, так что иного выбора не оставалось — только OMT! Ну а вторая часть противостояния Цареградцева и Идиятулина вывела в дальнейшую стадию соревнований Аркадия, лишив тем самым Дамира возможности возглавить личный зачёт по итогам уикенда в Санкт-Петербурге. Фото: Пресс-служба RDS GP 3 место Данила Скоробогатов и Антон Клямко в борьбе за третье место Каждый эпизод, когда за подиум сражаются пилоты, которых не отнести к числу завсегдатаев топ-3, достоин отдельного упоминания. Особенно когда речь идёт о заездах в непростых условиях, где опыт вроде бы имеет решающее значение, однако лидеры личного зачёта и просто бывалые спортсмены остаются не у дел, а статус призёра этапа оспаривает амбициозная молодёжь. За третье место на «Игора Драйв» боролись Данила Скоробогатов и Антон Клямко. В таланте пилота LUKOIL Racing Drift Team сомнений нет, поскольку он на своём первом же старте в RDS GP сразу ворвался на подиум, но вот второго в карьере призового места и первого в составе новой команды Данила добился в год своего дебюта в красно-белых цветах. Скоробогатов оказался сильнее Клямко, однако поражением своё четвёртое место Антон не должен считать ни в коем случае — на пути в полуфинал он сломил сопротивление сильнейших Антона Козлова, Артёма Шабанова и Максима Гроссмана, победами над которыми может гордиться любой участник. Фото: Пресс-служба RDS GP 4 место «Эль класико» Аркадия Цареградцева и Георгия Чивчяна в финале В Красноярске Аркадий Цареградцев сокрушался, что его сражение с Георгием Чивчяном случилось только в топ-4, а не в финале, но долго ждать желанного для Царя — и для всех фанатов Гран-при Российской Дрифт Серии! — сражения не пришлось. Уже в Санкт-Петербурге две легенды RDS GP встретились в главной дуэли уикенда, в которой на кону стояла победа на этапе. Победа, важная для обоих. Гоча претендовал на свой 20-й успех в Российской Дрифт Серии и первую победу в парных заездах RDS GP на своём новом спорткаре, а для Царя важно было впервые в сезоне-2025 выиграть этап. И на сей раз сильнее в дуэли двух красноярцев стал Цареградцев — Аркадий впервые за год обеспечил команде «три кола», а заодно вышел в лидеры личного зачёта перед решающей битвой. И это после того, как на старте сезона Царь и вовсе не смог пройти в топ-32! Фото: Пресс-служба RDS GP 5 место Лучшая квалификация Данилы Воробьёва в RDS GP Новобранец LUKOIL Racing Drift Team Данила Воробьёв в своём дебютном сезоне в RDS GP проявляет себя очень и очень неплохо! Молодой пилот прогрессирует от этапа к этапу, наглядно демонстрируя потенциал. В Мячкове Данила в квалификации выдал два проезда на 94 балла каждый, что позволило ему занять 10-е место, а в парных заездах Воробьев смог практически пробиться в полуфинал. Шестое место в дуэлях стало лучшим результатом для пилота LUKOIL Racing Drift Team в 2025 году. В Санкт-Петербурге на «Игора Драйв» Воробьёв в квалификации выдал проезд на 95 баллов, который позволил занять второе место и добиться лучшего квалификационного результата для пилота. Да, выбраться из топ-32 Данила не смог, но в парных заездах он уступил действующему чемпиону RDS GP Артёму Шабанову из TimeUp, а поражение от обладателя титула для дебютанта турнира зазорным не считается. В любом случае, юниор LUKOIL Racing Drift Team в лучшем виде проявил себя по ходу сезона — в 2026-м всё должно быть ещё лучше!

***

По итогам уикенда, который вновь сложился неудачно для Антона Козлова и Артёма Шабанова, оба пилота утратили лидирующие позиции в личном зачёте. Из Санкт-Петербурга лидером уезжает Цареградцев, который ворвался на первую строчку. На вторую позицию поднялся Идиятулин, сместив на третью Шабанова. Козлов, начавший уикенд в Санкт-Петербурге лидером личного зачёта, в итоге оказался вовсе пятым, уступив даже Чивчяну. Но все пятеро сохраняют шансы на титул, так что финал в Москве будет напряжённым — часть претендентов окажется за бортом решающего сражения уже по итогам квалификации, а остальные будут бороться за итоговую победу до последнего!

Не менее острой будет битва за звание лучшего коллектива RDS GP по итогам сезона. После этапа на «Игора Драйв» в командном зачёте также сменился лидер — Takayama Forward Auto вышла на первое место. Вторую позицию занимает TimeUp, а третью — Fresh Racing. Впрочем, разрывы минимальны. Окончательный расклад сил определится на финальном этапе в Москве, поскольку и «LECAR Одержимые Моторспорт», занимающая сейчас четвёртое место, тоже имеет все шансы войти в тройку призёров.

Финальный этап 27-28 сентября примет обратная конфигурация трассы Moscow Raceway. После финиша главного турнира страны сильнейшие пилоты сразятся за Кубок России в «Суперфинале РДС» 4-5 октября — стадион «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону на один уикенд превратится в гоночную трассу, где и будет поставлена точка в летнем сезоне российского дрифта.