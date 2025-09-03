Фурор на «Инди-500», ошибки и штрафы: разбираем дебютный сезон Шварцмана в IndyCar

В минувший уикенд в Нэшвилле завершился очередной сезон американской серии IndyCar, одним из дебютантов которой в этом году стал Роберт Шварцман. Чемпионат закончился как никогда уверенной победой Алекса Палоу, который был на голову сильнее всего пелотона и досрочно завоевал четвёртый чемпионский титул.

Шварцман, увы, подобными успехами пока похвастать не может — российско-израильский пилот завершил сезон на 24-й позиции, уступив своему более опытному напарнику и проиграв из-за спорного штрафа в последней гонке сезона титул новичка года. Впрочем, свои успехи у Роберта тоже были.

Подводим итоги первого сезона Шварцмана в IndyCar.

Из Сент-Питерсберга в Нэшвилл

В американские гонки Роберт пришёл одновременно с Prema, в составе которой в 2019-м стал чемпионом Формулы-3, а затем выиграл шесть гонок в Формуле-2. Впрочем, изначально было ясно, что в IndyCar таких результатов сразу ждать не стоит: в Prema переманили нескольких опытных специалистов, но в целом команда была таким же новичком, как и сам Шварцман. Тем не менее проблем оказалось слишком много.

На старте сезона в Сент-Питерсберге у Шварцмана не работала радиосвязь, а на следующем этапе на тренировках сгорела машина. Кроме того, немало позиций было потеряно из-за ошибок механиков на пит-стопах. Ошибались, впрочем, и механики Каллума Айлотта: в Алабаме англичанину не долили топлива, из-за чего пришлось совершать дополнительный пит-стоп, а в Детройте он влетел в стену из-за плохо закреплённого колеса. В пяти первых этапах сезона лучшим результатом Prema было 18-е место — на нём Шварцман финишировал в Лонг-Бич и на дорожной трассе в Индианаполисе.

Prema празднует победу в квалификации «500 миль Индианаполиса» Фото: indycar.com

Однако всё чудесным образом изменилось перед «500 миль Индианаполиса», когда Шварцман сенсационно выиграл квалификацию и стал первым за 42 года новичком на поуле легендарной гонки. Побороться в «пятисотке» за победу Роберту не удалось — на первых кругах он ещё держался в группе лидеров, однако затем ошибся при заезде на пит-стоп, сбил механиков, врезался в стену и сошёл с дистанции из-за повреждений машины. Тем не менее эта гонка показала, что на овалах у Prema скорость есть, что также подтвердило 12-е место Айлотта. Каллума, правда, позднее дисквалифицировали за то, что после финиша торцевые пластины на его переднем антикрыле оказались меньше положенного.

Дела, казалось, пошли на лад. В Детройте Шварцман финишировал 16-м — и обновил рекорд Prema в IndyCar, а затем завоевал блестящее 10-е место в Сент-Луисе, подтвердив феноменальную скорость на овалах. Но вскоре снова пошли проблемы. На «Роуд Америке» у Роберта дважды блокировались на торможении задние колёса — сначала в тренировке, а затем — на четвёртом круге гонки. В Мид-Огайо снова не работало радио, а в Айове чудили механики: во втором заезде уикенда на финальной дозаправке боровшемуся в группе лидеров Шварцману залили слишком много топлива, из-за чего сцепление стало хуже, и с четвёртого места он откатился на девятое. Этот результат стал новым рекордом Prema, однако Роберт исходом гонки был недоволен.

Шварцман на этапе IndyCar в Портленде Фото: indycar.com

Однако, несмотря на это, Prema и правда прогрессировала. Для Айлотта уикенд в Айове сложился неудачно, но затем в четырёх из пяти оставшихся до финиша сезона гонках Каллум финишировал в топ-10. Сначала англичанин стал восьмым в Торонто, затем занял шестые места в Лагуна-Секе и Портленде, а завершил чемпионат девятой позицией в Нэшвилле. А вот Шварцман в концовке сезона за напарником угнаться не смог: в Торонто была помарка в квалификации и не вовремя выехавший сейфти-кар, в Лагуна-Секе Роберта выдавил в гравий Конор Дейли, в Портленде Роберт вылетел в квалификации — и задействовал лишний комплект мягких шин, из-за чего терял время в гонке.

Несмотря на всё это, к концу сезона Шварцман сохранял шансы на титул новичка года — его единственным соперником был Луис Фостер, а финал проходил на овале. И за 15 кругов до финиша Роберт занимал восьмое место, тогда как Фостер был лишь 20-м, в круге позади лидера. При таком исходе Шварцман опережал бы своего визави на шесть очков. В какой-то момент Роберта атаковал Сантино Ферруччи. Отбиваясь, гонщик Prema чуть сместился в его сторону, и между машинами произошёл небольшой контакт. Эпизод не выглядел криминальным, но судьи усмотрели в нём запрещённую блокировку — Шварцман получил штрафной проезд по пит-лейну, потерял круг и занял только 14-е место. Новичком года с отрывом в два очка стал Фостер.

Не здорово, но и не ужасно

Назвать этот сезон удачным для Шварцмана и всей команды Prema сложно, однако и провальным этот год не оказался. Да, было множество ошибок и технических проблем, ни одному из пилотов не удалось пробиться в топ-20 общего зачёта, а Prema так и осталась по всем признакам аутсайдером чемпионата. С другой стороны, было бы несправедливо игнорировать какой-никакой прогресс команды-дебютанта, прежде никогда не имевшей дело с американскими гонками. Ошибок на пит-стопах во второй половине сезона стало гораздо меньше, да и уверенная концовка Каллума Айлотта показывает, что инженерам удалось найти скорость. Prema в целом по силам бороться с середняками — и это факт.

Лично для Шварцмана, который после молодёжных «формул» выступал в гонках на выносливость и выиграл Lone Star Le Mans в Остине в 2024-м, радоваться 16-м, 10-м и девятым местам, вероятно, непросто. Зато теперь у него в активе победа в квалификации в «Инди-500», да и его выступления в Сент-Луисе и Айове произвели большое впечатление. Возможно, на дорожных автодромах ошибок могло бы быть и поменьше, но не будем забывать, что прежде Роберт в принципе не был знаком с американскими трассами и их характером, да и техника IndyCar фундаментально отличается от европейских «формул» и гиперкаров WEC. С этой поправкой выступления Шварцмана в первый сезон в Америке смотрятся достойно.

Пит-стопы часто были для Prema проблемой Фото: indycar.com

Можно себе представить, что на фоне полученного в этом году опыта Шварцман и Prema в сезоне-2026 будут действовать увереннее и чётче, благодаря чему смогут чаще бороться в первой десятке. Проблема в том, что второго сезона может и не быть. Американский проект Prema изначально создавался с расчётом на то, чтобы привлечь местных спонсоров, однако пока они не слишком активно поддерживают команду. Более того, как пишет издание Racer, Дебора Майер, совладелица Prema, потратившая на американскую экспансию команды более $ 40 млн, больше не готова вкладываться в проект. Prema отчаянно ищет новых спонсоров, добавляет издание. Таким образом, не факт, что команда вообще продолжит выступать в IndyCar.

Вместе с этим инсайдеры утверждают, что и сам Шварцман остался не слишком впечатлён атмосферой в Америке и не горит желанием оставаться в IndyCar. В теории Роберту должно быть по силам получить конкурентоспособное место в гонках на выносливость или Формуле-Е, где он мог бы чаще бороться за победы, чем в США. С другой стороны, в Америке Шварцману тоже удавалось проявить талант — особенно на овалах. И будет жаль, если ему так и не удастся раскрыть весь свой потенциал в самой безумной кольцевой «формуле» в мире.