«Кадиллак» всё-таки ведёт в Ф-1 американского гонщика. Но подводных камней — уйма

На неделе перед Гран-при Италии команда «Кадиллак», которая дебютирует в Формуле-1 в следующем году, объявила, что её тест-пилотом станет американец Колтон Херта, известный по выступлениям в IndyCar. Параллельно Херта будет выступать в Формуле-2 — хотя ещё и неясно, за какую именно команду. Это говорит о том, что Дэн Таурисс продолжает инвестировать в Колтона с целью привести его в Формулу-1.

Разберёмся, в чём план Таурисса и Херты, каковы его перспективы и когда ждать Колтона в «Больших призах».

Кто такой Колтон Херта

Колтон Херта — сын экс-пилота Брайана Херты и одна из главных восходящих звёзд американского автоспорта. Свою первую гонку в IndyCar Колтон провёл в конце 2018 года, а в начале 2019-го выиграл этап на «Трассе Америк». Это был лишь третий старт в карьере Херты, которому ещё не исполнилось и 19 и который стал самым молодым в истории IndyCar победителем гонки. Затем последовали победы на «Лагуна-Секе» и «Мид-Огайо» и бронза по итогам сезона-2020.

На следующий год пошли первые разговоры о переходе Херты в Формулу-1 — «Андретти» раздумывала о покупке «Заубера», выступавшего тогда под именем «Альфа Ромео». Колтон даже успел съездить на симулятор в Хинвиле и, по словам Марио Андретти, проехал на нём быстрее призовых пилотов команды — Райкконена и Джовинацци. Сделка, впрочем, так и не состоялась. В 2022-м Херту вновь обсуждали в паддоке — в «Альфа Таури» (сейчас — «Рейсинг Буллз») искали замену уходящему Гасли и рассматривали Колтона, но американцу отказали в суперлицензии.

Колтон Херта после победы в Торонто в 2024 году Фото: indycar.com

С тех пор Херта продолжает выступать в IndyCar, однако после 2022 года он одержал лишь две победы, а в сезоне этого года и вовсе не поднимался выше третьего места. Более того, даже в составе «Андретти» Колтона в этом году затмил более возрастной, но менее опытный Кайл Кирквуд — на его счету три победы и четвёртое место по итогам сезона. Херта же расположился в турнирной таблице седьмым, хотя и опередил завалившего сезон экс-пилота Ф-1 Маркуса Эрикссона, уже второй год выступавшего за «Андретти».

В защиту Херты можно сказать, что «Андретти» в этом году редко могла тягаться с «Ганасси» и «Маклареном», однако разница с Кирквудом говорит сама за себя. У Колтона есть талант и скорость, но, несмотря на весь опыт, ему до сих пор так и не удаётся весь сезон держаться на высоком уровне. При этом гонщику уже 25 лет — в этот момент спортсмен должен выходить на пик формы и выдавать максимальные результаты. Особенно если уже семь лет выступает в чемпионате. Впрочем, сезон-2025 мог быть и разовым спадом, ведь в 2024-м Херта был вице-чемпионом IndyCar и уступил лишь Алексу Палоу.

Зачем Херта «Кадиллаку»

На фоне объявления Херты тест-пилотом «Кадиллака» стоит помнить, что изначально это была команда «Андретти». Более того, Дэн Таурисс на протяжении едва ли не всей карьеры поддерживал Колтона через компанию Gainbridge. И когда «Андретти» подавала заявку на создание новой команды, Херта называли одним из претендентов на место призового пилота. «Андретти» в итоге пустили в чемпионат под именем «Кадиллак», а вот Колтон по-прежнему не может получить суперлицензию, поскольку заработал недостаточно баллов. Колтон — отчасти проект Таурисса, и неудивительно, что он продолжает продвигать протеже в Формулу-1.

Собственно, поэтому Херта и будет в следующем году выступать в Формуле-2. Колтону необходимо добрать шесть баллов для получения суперлицензии, и для этого ему нужно закончить сезон младшей серии в топ-8. Это, впрочем, необязательное условие — недостающие баллы он может набрать, заменяя основных пилотов в свободных заездах Гран-при, и такая возможность у Херты наверняка будет. Важнее то, что в гонках Формулы-2 Колтон сможет познакомиться с европейскими трассами, поработать с шасси, у которого меньше механического сцепления, чем у болида IndyCar, но более сложная аэродинамика. Наконец, для американца это будет первый опыт работы с коварными шинами «Пирелли».

Старт гонки Формулы-2 в Бахрейне Фото: Clive Mason/Getty Images

За какую команду поедет Херта в Формуле-2, пока не сообщается, однако ожидается, что это будут «Према» или «Роден». Первые когда-то были доминирующей силой в молодёжных гонках, но с появлением в Ф-2 новых шасси в 2024 году результаты «Премы» пошли на спад. В текущем сезоне представители «Премы» — Себастьян Монтойя и Габриэле Мини — занимают девятое и 12-е места, а в командном зачёте итальянцы лишь на седьмой строчке. С учётом отсутствия релевантного европейского опыта Херте будет крайне тяжело бороться даже с другими дебютантами, гонявшимися ранее в Ф-3. Попасть в топ-10 по итогам сезона — это уже стало бы большим достижением. С «Роденом» выполнить эту задачу будет чуть проще, однако всё ещё нелегко.

Впрочем, в «Кадиллаке» вряд ли станут смотреть на результаты Херты. Команде нужно, чтобы он научился ездить быстро и максимально эффективно подготовился к сезону-2027. Если Колтон поймёт, как работают эти машины, сможет адекватно выступать в свободных заездах Гран-при и не наделает больших глупостей, «Кадиллаку» будет всё равно, на каком месте общего зачёта Ф-2 идёт Херта.

Впрочем, не нужно думать, что всё решено: если в Ф-2 дела пойдут действительно плохо, а Перес и Боттас будут справляться достойно, то Таурисс может повременить с повышением Херты до 2028-го. Или вовсе отправит его обратно в США. Как бы там ни было, сначала нужно дождаться сезона-2026.