Гонки сократят? В Формуле-1 обсуждают сразу три спорные идеи

В преддверии Гран-при Италии президент Формулы-1 Стефано Доменикали провёл круглый стол с международной прессой и обсудил с журналистами будущее «Больших призов». Среди прочего обсуждали три большие идеи — и сложно сказать, какая хуже…

Разберём каждую из них.

Ф-1 нужно больше спринтов

«Нам нужно понять, увеличивать ли количество спринтов, как именно их увеличивать, использовать ли другие форматы. Должен сказать, что, за исключением хардкорных фанатов, все хотят уикенды со спринтом. Промоутеры поддерживают этот формат, а теперь и гонщиков он заинтересовал. Я скажу кое-что провокационное, но свободные заезды привлекают только суперспециалистов. Гарантирую, что через несколько лет будет спрос на то, чтобы все уикенды проходили в одном формате. Я не говорю, что мы придём к MotoGP, где спринты есть на каждом этапе, это слишком большой шаг. Промоутеры и болельщики хотят борьбы, чтобы гонщики сражались за результат», — Стефано Доменикали.

Спринты появились в Формуле-1 в 2021 году и с тех пор вызывают неоднозначную реакцию. Противники коротких субботних заездов отмечают, что в большинстве своём они проходят скучно и предсказуемо — стратегический элемент отсутствует, а пилоты не готовы перед квалификацией рисковать техникой ради пары очков. С другой стороны, спринт сам по себе представляет для многих болельщиков гораздо бо́льший интерес, чем тренировки. Кроме того, цифры говорят, что формат со спринтом действительно увеличивает посещаемость уикенда, а это дополнительная прибыль и для промоутеров, и для команд.

Президент Формулы-1 Стефано Доменикали Фото: Jakub Porzycki/Getty Images

Однако давайте представим, что спринты есть пусть даже не на всех, а хотя бы на половине этапов. Это сейчас формат выглядит относительно свежим, а лет через пять много ли будет вызывать интереса короткая гонка, в которой почти наверняка не произойдёт ничего неожиданного? Сравнение с MotoGP в данном случае уместно — и оно не в пользу «Больших призов». Порой в одном спринте MotoGP происходит больше событий, чем в ином тройнике Формулы-1. Есть и ещё один нюанс — и он также касается и MotoGP: в текущем формате победитель Гран-при может набрать меньше очков, чем финишировавший в воскресенье вторым победитель спринта. Не умаляет ли таким образом короткая гонка значение главного события этапа?

Реверсивные решётки

«Реверсивные решётки у нас на повестке. Мы обсуждали их раньше, но прошло время, и нам нужно проявить смелость и вернуться к этой идее. Я даже слышал, что гонщики её предлагали. Поначалу все были против, однако на последней встрече многие из них сказали «а почему бы и не попробовать?». Я не думаю, что здесь единственно верная или неверная позиция, каждое мнение имеет значение. Мы обсудим это с ФИА и постараемся максимально точно интерпретировать развивающийся тренд», — Стефано Доменикали.

Реверсивные решётки — это когда дирекция гонки намеренно ставит самых сильных участников в середину пелотона или (в теории) даже в его конец, чтобы на протяжении заезда лидерам приходилось опережать более медленные машины, а предсказать победителя было бы невозможно. Сама по себе эта идея фундаментально противоречит принципам спорта — честному состязанию, в котором вознаграждается сильнейший. И на пользу Формуле-1 эта идея не может пойти в принципе.

Старт Гран-при Нидерландов Формулы-1 Фото: Luca Martini/Getty Images

Для начала давайте представим, что какая-либо зачётная гонка — спринт или Гран-при — проходит с реверсивной решёткой и лидер чемпионата без квалификации оказывается где-то позади. Будь он хоть трижды Ферстаппеном, он не застрахован от того, чтобы оказаться слева от Лоусона, когда его занесёт в повороте «Тарзан», и проиграть из-за этого чемпионат. Конечно, случайности происходят и в гонках с обычными решётками, но намеренно их провоцировать, чтобы помешать сильнейшим реализовать свой потенциал — это полная противоположность понятию «спорт».

Может быть, проводить внезачётные гонки с реверсивными решётками? В них смысла будет ещё меньше, поскольку ни один пилот в здравом уме не будет рисковать своим «рабочим» шасси. А если проводить этот заезд на других машинах, то зачем вообще нужен «реверс»? Устройте моногонку на одинаковых автомобилях с квалификацией и нормальной решёткой. К тому же Доменикали сам говорил, что зрители хотят видеть борьбу за результат, а какой может быть результат во внезачётной гонке?

Сокращение дистанции Гран-при

«Возможно, современные гонки слишком длинные для более молодой аудитории. Мы видим по многим нашим каналам, что нарезки лучших моментов работают очень хорошо. Для тех, кто вырос на нынешнем формате, всё в порядке, однако есть большой сегмент аудитории, который хочет видеть ключевые моменты. Сегодня дела идут хорошо, но именно по этой причине мы не должны почивать на лаврах. Нам нужно думать о следующем шаге», — Стефано Доменикали.

Болельщики на свободных заездах в Монце Фото: Mark Sutton/Getty Images

Собственно, возражение этим словам Доменикали находится в них же самих. Да, есть люди, которым достаточно посмотреть нарезку лучших моментов, и они не будут сидеть у телевизора ни полтора часа, ни час, особенно если это Гран-при Монако. Доменикали сам говорит, что люди хотят видеть ключевые моменты, то есть им неинтересно в прямом эфире следить за развитием событий, они хотят увидеть выжимку главных моментов, когда всё закончилось. То есть эти люди в принципе по каким-то причинам не планируют смотреть гонку в прямом эфире.

Однако есть и другие возражения. При более короткой дистанции снизится роль стратегии, а у гонщиков, неудачно выступивших в квалификации, будет меньше шансов отыграться. То есть чем короче гонка, тем более она предсказуема. К тому же пять лет назад в Формуле-1 появились короткие гонки — и как, много там ключевых моментов происходит? Опять же, как объяснить болельщикам на трибунах, что машины проедут мимо них меньше раз, а спонсорам и рекламодателям — что эфирное время сократится?

Куда идёт Формула-1?

Ваш автор — тот самый хардкорный фанат, о котором Доменикали говорил в начале. И, несмотря на эти злополучные спринты, нужно отдать Liberty должное: в последние годы Формула-1 действительно активно развивается, привлекает новую аудиторию, придумывает новые гонки (Гран-при Лас-Вегаса — однозначный успех промоутеров). И Доменикали абсолютно прав, когда говорит, что организаторам необходимо думать о будущем и привлекать новую аудиторию.

Однако Формула-1, нравится вам это или нет, это всё ещё в первую очередь спорт. И за ним следят сотни миллионов фанатов по всей планете именно для того, чтобы насладиться борьбой и узнать, кто стал чемпионом мира. И не нужно этой борьбе мешать. Да, так бывает, что гонки порой получаются скучными. Но ведь даже в хоккее бывают ничьи без шайб — и ничего, за этой игрой по-прежнему следит огромная аудитория. Любые попытки искусственно улучшить борьбу — это лишний повод для команд манипулировать правилами, что в конце концов всегда заканчивается балаганом. Прекрасный пример тому — недавний Гран-при Монако с двумя обязательными пит-стопами.