Норрис спасся, но поул у него отобрал Ферстаппен! Плотнейшая квалификация Ф-1 в Монце

За первое место боролись три команды — пусть так будет и в воскресенье.

Q1: Хаджар — от подиума к быстрому вылету

Сразу скажем, что стартовый сегмент квалификации Гран-при Италии не превратился в «трафик парадайз» или ещё что-то неприятное: у всех пилотов была возможность спокойно провести свои попытки, никто никому не помешал, всем хватило времени. Вот и результаты получились вполне логичными и предсказуемо плотными: весь пелотон уместился менее чем в девять десятых секунды, а топ-15 — в 423 тысячные!

В полном составе не сумели пройти дальше представители «Рейсинг Буллз»: Хаджар стал лучшим из худших (вот так контраст с Зандвортом!), а Лоусон запорол последний круг вылетом с трассы и занял 20-е место. Завершила квалификацию и «Альпин», причём Колапинто оказался выше Гасли — 18-е место против 19-го, преимущество в одну десятую. Наконец, на 17-й строчке протокола расположился Лэнс Стролл — тут тоже не прямо сенсация, хотя, для сравнения, Алонсо стал шестым.

Q2: Норрис всё-таки спасся

Главной интригой второй части квалификации стала отчаянная борьба Ландо Норриса за попадание в топ-10. На первой попытке Ландо срезал стартовую шикану, на второй показал лишь седьмое время — сразу было понятно, что этого может не хватить. Пришлось выезжать в третий раз, и когда Ландо уходил на быстрый круг, то находился в протоколе только 11-м. Более того, после двух секторов Норрис еле-еле опережал график попадания в топ-10, но всё же пилот «Макларена» в решающий момент не дрогнул и избежал провала.

Позднее спасение от Норриса отодвинуло Оливера Бермана на 11-ю позицию. До Q3 британцу не хватило 13 тысячных — столько он проиграл Цуноде. При этом Олли на четверть секунды опередил Эстебана Окона, замкнувшего топ-15.

12-е место для Нико Хюлькенберга — по меркам последних квалификаций немца не так плохо, вот только Бортолето дальше пробился. Немец потерял время на втором секторе. Два «Уильямса» оказались на 13-й и 14-й строчках — практически сенсация после сильной пятницы, где Карлос Сайнс дважды показывал третий результат.

Q3: без поула «Феррари»

Первая попытка решающего сегмента вышла яркой. Для начала отличный результат установил Пиастри, затем Леклер перебил время лидера общего зачёта на 49 тысячных, а потом 84 тысячные монегаску привёз Ферстаппен — борьба трёх команд за поул! Подкачал разве что Норрис, который словно не мог вкатиться и уступал времени Макса полсекунды.

За кем же окажется последнее слово? Пилоты «Феррари» начали финальные круги первыми и дружно не улучшили, превратившись в наблюдателей. Пиастри слабо проехал первый сектор, после чего два быстрейших позволили ему опередить только Леклера. Зато вдруг собрался и выстрелил Норрис, который превзошёл первый круг Ферстаппена! Поул? Нет — Макс ответил и опередил Ландо на 77 тысячных! Так что «Ред Булл» вернулся. По крайней мере, в Монце. По крайней мере, в квалификации.

Леклер в итоге четвёртый, а Хэмилтон с учётом штрафа в пять позиций должен стартовать 10-м. На третьем ряду стартовой решётки окажутся два «Мерседеса» (у Расселла финальный круг не задался, а вот Антонелли должен быть доволен). Бортолето уйдёт в бой с отличного седьмого места, соседом бразильца станет его ментор Алонсо, ну а на пятом ряду чуть впереди Хэмилтона расположится Цунода, проигравший Ферстаппену семь десятых. Ну, не супер.

Результаты квалификации максимально интригуют. Надеемся, теперь воскресная гонка нас не разочарует. Её старт — в 16:00 мск!