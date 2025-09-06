Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Формула-1 Гран-при Италии, квалификация: Ферстаппен взял поул-позишен, Норрис — второй, Пиастри — третий, Леклер — четвёртый

Норрис спасся, но поул у него отобрал Ферстаппен! Плотнейшая квалификация Ф-1 в Монце
Евгений Кустов
Формула-1 Гран-при Италии, квалификация
Аудио-версия:
Комментарии
За первое место боролись три команды — пусть так будет и в воскресенье.

Q1: Хаджар — от подиума к быстрому вылету

Сразу скажем, что стартовый сегмент квалификации Гран-при Италии не превратился в «трафик парадайз» или ещё что-то неприятное: у всех пилотов была возможность спокойно провести свои попытки, никто никому не помешал, всем хватило времени. Вот и результаты получились вполне логичными и предсказуемо плотными: весь пелотон уместился менее чем в девять десятых секунды, а топ-15 — в 423 тысячные!

В полном составе не сумели пройти дальше представители «Рейсинг Буллз»: Хаджар стал лучшим из худших (вот так контраст с Зандвортом!), а Лоусон запорол последний круг вылетом с трассы и занял 20-е место. Завершила квалификацию и «Альпин», причём Колапинто оказался выше Гасли — 18-е место против 19-го, преимущество в одну десятую. Наконец, на 17-й строчке протокола расположился Лэнс Стролл — тут тоже не прямо сенсация, хотя, для сравнения, Алонсо стал шестым.

Материалы по теме
«Кадиллак» всё-таки ведёт в Ф-1 американского гонщика. Но подводных камней — уйма
«Кадиллак» всё-таки ведёт в Ф-1 американского гонщика. Но подводных камней — уйма

Q2: Норрис всё-таки спасся

Главной интригой второй части квалификации стала отчаянная борьба Ландо Норриса за попадание в топ-10. На первой попытке Ландо срезал стартовую шикану, на второй показал лишь седьмое время — сразу было понятно, что этого может не хватить. Пришлось выезжать в третий раз, и когда Ландо уходил на быстрый круг, то находился в протоколе только 11-м. Более того, после двух секторов Норрис еле-еле опережал график попадания в топ-10, но всё же пилот «Макларена» в решающий момент не дрогнул и избежал провала.

Позднее спасение от Норриса отодвинуло Оливера Бермана на 11-ю позицию. До Q3 британцу не хватило 13 тысячных — столько он проиграл Цуноде. При этом Олли на четверть секунды опередил Эстебана Окона, замкнувшего топ-15.

12-е место для Нико Хюлькенберга — по меркам последних квалификаций немца не так плохо, вот только Бортолето дальше пробился. Немец потерял время на втором секторе. Два «Уильямса» оказались на 13-й и 14-й строчках — практически сенсация после сильной пятницы, где Карлос Сайнс дважды показывал третий результат.

Материалы по теме
В Формуле-1 поменяли сейфти-кар прямо по ходу сезона. Чем этот «Астон» лучше прежнего?
Фото
В Формуле-1 поменяли сейфти-кар прямо по ходу сезона. Чем этот «Астон» лучше прежнего?

Q3: без поула «Феррари»

Первая попытка решающего сегмента вышла яркой. Для начала отличный результат установил Пиастри, затем Леклер перебил время лидера общего зачёта на 49 тысячных, а потом 84 тысячные монегаску привёз Ферстаппен — борьба трёх команд за поул! Подкачал разве что Норрис, который словно не мог вкатиться и уступал времени Макса полсекунды.

За кем же окажется последнее слово? Пилоты «Феррари» начали финальные круги первыми и дружно не улучшили, превратившись в наблюдателей. Пиастри слабо проехал первый сектор, после чего два быстрейших позволили ему опередить только Леклера. Зато вдруг собрался и выстрелил Норрис, который превзошёл первый круг Ферстаппена! Поул? Нет — Макс ответил и опередил Ландо на 77 тысячных! Так что «Ред Булл» вернулся. По крайней мере, в Монце. По крайней мере, в квалификации.

Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Квалификация
06 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:18.792
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.077
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.190

Леклер в итоге четвёртый, а Хэмилтон с учётом штрафа в пять позиций должен стартовать 10-м. На третьем ряду стартовой решётки окажутся два «Мерседеса» (у Расселла финальный круг не задался, а вот Антонелли должен быть доволен). Бортолето уйдёт в бой с отличного седьмого места, соседом бразильца станет его ментор Алонсо, ну а на пятом ряду чуть впереди Хэмилтона расположится Цунода, проигравший Ферстаппену семь десятых. Ну, не супер.

Результаты квалификации максимально интригуют. Надеемся, теперь воскресная гонка нас не разочарует. Её старт — в 16:00 мск!

Материалы по теме
Гонки сократят? В Формуле-1 обсуждают сразу три спорные идеи
Гонки сократят? В Формуле-1 обсуждают сразу три спорные идеи
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android