Ферстаппен, «Макларены» или Леклер? Интригующий Гран-при Италии — LIVE!

В Монце на трассе «Аутодромо Национале» от серьёзного преимущества «Макларена» над всеми конкурентами не осталось и следа: «Феррари» и «Мерседес» – рядом, а «Ред Булл» и вовсе оказался в субботнем протоколе выше! Макс Ферстаппен стартует с поул-позишен, и главный вопрос гонки – сумеет ли нидерландец оставить позади обоих гонщиков «Макларена»? Обгонять в Монце нелегко, тактика склоняется в сторону одного пит-стопа – в общем, есть аргументы за Макса. Также посмотрим, останутся ли рядом с тройкой лидеров Шарль Леклер и Джордж Расселл – может, на победу в Италии будут претендовать сразу пять гонщиков?!
Главные события Гран-при Формулы-1, а также гонок поддержки — в нашей онлайн-трансляции.
Ф-3: «Кампос» победил «Трайдент»
Финиш Интрапхувасака и Цолова
Фото: x.com/formula3
Тасанапол Интрапхувасак пересекает линию финиша и выигрывает финальную гонку сезона Формулы-3! Никола Цолов финиширует вторым и становится вице-чемпионом 2025 года, а третье место занимает Ноэль Леон.
Брэд Бенавидес занимает четвёртое место, Рафаэль Камара и Ноа Стрёмстед финишируют 5-м и 6-м — и этого недостаточно, чтобы помешать «Кампосу» выиграть первый в своей истории командный титул в Формуле-3.
7-е место у Романа Билински, 8-м гонку закончил Алессандро Жьюсти, Мари Бойя прорвался на 9-е место, а Тим Трамниц, который в начале гонке вынужден был заехать в боксы, к финишу вышел на 10-ю позицию.
Результаты гонки Формулы-3 (топ-10):
1. Тасанапол Интрапхувасак (Campos) — 22 круга
2. Никола Цолов (Campos) +0.7 сек
3. Ноэль Леон (Prema) +2.1
4. Брэд Бенавидес (AIX) +3.8
5. Рафаэль Камара (Trident) +5.1
6. Ноа Стрёмстед (Trident) +5.4
7. Роман Билински (Rodin) +5.8
8. Алессандро Жьюсти (MP) +6.3
9. Мари Бойя (Campos) +6.7
10. Тим Трамниц (MP) +10.8.
Итоговое положение в зачёте пилотов (топ-10):
1. Рафаэль Камара (Trident) — 166 очков
2. Никола Цолов (Campos) — 124
3. Мари Бойя (Campos) — 116
4. Тим Трамниц (MP) — 94
5. Мартиниус Стенсхорне (Hitech TGR) — 89
6. Ноа Стрёмстед (Trident) — 84
7. Тасанапол Интрапхувасак (Campos) — 74
8. Теофиль Наэль (Van Amersfoort) — 72
9. Туукка Тапонен (ART) — 67
10. Алессандро Жьюсти (MP) — 67.
Цолов атакует Интрапхувасака, но пройти в «Реттифильо» не удалось. А вот позади пары лидеров Бенавидес пропустил на третье место Леона.
21/22: 1 Интрапхувасак — 2 Цолов — 3 Леон — 4 Бенавидес — 5 Камара — 6 Стрёмстед — 7 Билински — 8 Жьюсти — 9 Бойя — 10 Войзин.
Камара впереди Билински
Фото: x.com/formula3
Камара жёстким манёвром проходит Билински и поднимается уже на пятую позицию! Рафаэль, напомним, стартовал последним.
19/22: 1 Интрапхувасак — 2 Цолов — 3 Бенавидес — 4 Леон — 5 Камара — 6 Билински — 7 Жьюсти — 8 Стрёмстед — 9 Бойя — 10 Войзин.
Интрапхувасак проходит сразу двух лидеров! Тасанапол разгонался на стартовой прямой и по внешней траектории в «Реттифильо» опередил Цолова и Бенавидеса. Никола удержался на второй позиции, а Бенавидес откатывается на 3-е место. Два пилота «Кампоса» возглавляют пелотон.
Интрапхувасак выходит в лидеры
Фото: x.com/formula3
17/22: 1 Интрапхувасак — 2 Цолов — 3 Бенавидес — 4 Леон — 5 Билински — 6 Камара — 7 Жьюсти — 8 Стрёмстед — 9 Бойя — 10 Тапонен.
Интрапхувасак в «Аскари» проходит Цолова и поднимается на второе место, однако Никола контратакует в «Реттифильо» и возвращает себе второе место. Тем временем Стрёмстед в борьбе с Тапоненом срезает шикану и теряет позиции.
Рафаэль Камара продолжает прорываться — бразилец уже 6-й!
16/22: 1 Бенавидес — 2 Цолов — 3 Интрапхувасак — 4 Леон — 5 Билински — 6 Камара — 7 Жьюсти — 8 Стрёмстед — 9 Бойя — 10 Тапонен.
Никола Цолов атакует Брэда Бенавидеса на стартовой прямой и прорывается в лидеры гонки! Бенавидес контратакует в «Курва Гранде» и снаружи «Роджии» возвращает себе первое место! Тем временем на третье место, опережая Леона, прорывается Интрапхувасак.
Бенавидес возвращает лидерство
Фото: x.com/formula3
Позади Загазета срезает шикану «Аскари» и теряет переднее антикрыло. Загазета пытается удержаться на трассе, но проезжает мимо «Параболики» и оказывается на обочине.
Проблемы Загазеты
Фото: x.com/formula3
14/22: 1 Бенавидес — 2 Цолов — 3 Интрапхувасак — 4 Леон — 5 Тапонен — 6 Стрёмстед — 7 Билински — 8 Жьюсти — 9 Бойя — 10 Камара.
Автомобиль безопасности сворачивает в боксы на 9-м круге, гонка вновь продолжается в боевом режиме. Бенавидес разгоняется перед «Параболикой», а Ноэль Леон сразу же начинает прессинговать Цолова в борьбе за второе место. Инженер напомнил Леону, что Цолов борется за позицию в чемпионате. «Ему больше терять, чем нам», — подгоняет «Према» Ноэля.
И ещё один разворот в «Роджии» — Никиту Джонсона развернуло. Но он смог продолжить движение, а потому пока что обходится без сейфти-кара.
11/22: 1 Бенавидес — 2 Цолов — 3 Леон — 4 Интрапхувасак — 5 Загазета — 6 Стенсхорне — 7 Тапонен — 8 Билински — 9 ван Хупен — 10 Жьюсти.
Пока на трассе сейфти-кар, отметим, что идущий вторым Цолов виртуально опережает Бойю в чемпионате на 10 очков и отбирает у испанца вице-чемпионство. Но инженер просит Николу действовать осторожнее по другой причине: пилоты «Кампоса» набирают достаточно очков, чтобы опередить «Трайдент» и выиграть командного чемпионство. У «Трайдента» осталось лишь два пилота, и оба идут вне топ-10: Стрёмстед на 12-й позиции, Камара — на 18-й.
На шестом круге сейфти-кар сворачивает в боксы, гонка продолжается в боевом режиме. Бенавидес уверенно проходит «Реттифильо», однако Угочукву держится непосредственно позади лидера. Правда, пока до атак дело не доходит.
Однако в «Аскари» Угочукву разворачивает — точно так же, как чуть ранее Баррикелло! Уго поскользнулся на вылетевшем на асфальт гравии и застрял на обочине. Автомобиль безопасности в третий раз выезжает на трассу.
Вылет Угочукву
Фото: x.com/formula3
07/22: 1 Бенавидес — 2 Цолов — 3 Леон — 4 Интрапхувасак — 5 Загазета — 6 Тапонен — 7 Стенсхорне — 8 Билински — 9 Жьюсти — 10 ван Хупен.
Команда инструктирует Бенавидеса пропустить Угочукву из-за ошибки в «Роджии», и Брэд пропускает преследователя перед «Параболикой», но затем контратакует на стартовой прямой и возвращает себе лидерство! А Интрапхувасак протискивается на второе место — Угочукву откатывается на третью позицию.
Бенавидес и Интрупхувасак обгоняют Угочукву на рестарте
Фото: x.com/formula3
Однако Угочукву не сдаётся и атакует в «Роджии» Интрапхувасака, возвращая себе вторую позицию.
И в этот момент на трассу возвращается автомобиль безопасности — проблемы Эдуардо Баррикелло развернуло в шикане «Аскаре», а его болид застрял задними колёсами на обочине.
Сход Баррикелло
Фото: x.com/formula3
04/22: 1 Бенавидес — 2 Угочукву — 3 Интрапхувасак — 4 Цолов — 5 Леон — 6 Загазета — 7 Тапонен — 8 Билински — 9 Стенсхорне — 10 Жьюсти.
Сейфти-кар покинул трассу, гонка продолжается в боевом режиме. Рестарт прошёл без инцидиентов: Угочукву сразу же принимается прессинговать Бенавидеса, и тот ошибается в «Роджии», но воспользоваться ошибкой лидера Уго не удаётся. Следом за ними Интрапхувасак, Цолов и Леон.
Стартовала гонка Формулы-3! Бенавидес уверенно разгоняется и блокирует Угочукву перед первой шиканой и сохраняет лидерство. Следом за ними Леон, Интрапхувасак, Цолов и Загазета.
Старт гонки Формулы-3
Фото: x.com/formula3
Интрапхувасак срезает «Роджию» и опережает Леона. Вероятно, тайцу придётся вернуть позицию.
Однако гонка тут же прерывается автомобилем безопасности — Чарли Вурц остановился на трассе. Гонщик покидает кокпит и сходит с дистанции. Тем временем Тим Трамниц, один из претендентов на вице-чемпионство, сворачивает в боксы и выезжает в конце пелотона.
Сход Чарли Вурца
Фото: x.com/formula3
01/22: 1 Бенавидес — 2 Угочукву — 3 Интрапхувасак — 4 Леон — 5 Цолов — 6 Загазета — 7 Тапонен — 8 Билински — 9 Жьюсти — 10 Стенсхорне.
Пелотон уехал на прогревочный круг, и механики Эдуардо Баррикелло, сына легендарного Рубиньо, забыли вовремя забрать оборудование. Возможно, бразилец получит штраф за нарушение процедуры старта. Тем временем пилоты уже занимают места на стартовой решётке и готовятся к старту последней гонки Формулы-3 2025 года.
С поул-позиции заезд начнёт Брэд Бенавидес, а первый ряд с ним разделит Уго Угочукву. Со второй линии стартового поля гонку Формулы-3 начнут Ноэль Леон и Тасанапол Интрапхувасак, а следом за ними Никола Цолов и Роман Билински.
Тим Трамниц начнёт заезд с 10-й позиции, Мартиниус Стенсхорне — с 11-й, а Мари Бойя стоит на ршётке лишь на 17-м месте. Отметим также, что Рафаэль Камара, уже обеспечивший себе титул, был лишен быстрейшего круга в квалифифкации за нарушение границ трассы, а потому стартует сегодня последним.
Стартовая решётка гонки Формулы-3
Фото: FIA
Начало прогревочного круга в 9:15 мск.
Большой автоспортивный день на «Аутодромо Национале ди Монца» начинается с заключительной в этом сезоне гонки Формулы-3. Чемпион определился ещё на предыдущем этапе — им стал Рафаэль Камара, однако нас ждёт борьба за второе место между Мари Бойей и Николой Цоловым, которых разделяет 8 очков. В теории отобрать второе место у Бойи могут также Тим Трамниц и Мартиниус Стенсхорне, но они уступают испанцу более 20 очков. Кроме того, не решена судьба командного чемпионства, на которое претендуют «Трайдент» и «Кампос».