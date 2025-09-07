Ферстаппен, «Макларены» или Леклер? Интригующий Гран-при Италии — LIVE!

Старт — в 16:00 мск. И от него будет зависеть очень многое.

В Монце на трассе «Аутодромо Национале» от серьёзного преимущества «Макларена» над всеми конкурентами не осталось и следа: «Феррари» и «Мерседес» – рядом, а «Ред Булл» и вовсе оказался в субботнем протоколе выше! Макс Ферстаппен стартует с поул-позишен, и главный вопрос гонки – сумеет ли нидерландец оставить позади обоих гонщиков «Макларена»? Обгонять в Монце нелегко, тактика склоняется в сторону одного пит-стопа – в общем, есть аргументы за Макса. Также посмотрим, останутся ли рядом с тройкой лидеров Шарль Леклер и Джордж Расселл – может, на победу в Италии будут претендовать сразу пять гонщиков?!

Главные события Гран-при Формулы-1, а также гонок поддержки — в нашей онлайн-трансляции.