«Макларен» накосячил — и заставил лидера сезона отдать позицию. Спорный финиш в гонке Ф-1

Старт Гран-при Италии сложился для Макса Ферстаппена неидеально. Нидерландец даже выдавил Ландо Норриса в траву, но так и не сумел избежать атаки британца по внутренней траектории. В итоге пилот «Ред Булл» срезал первый поворот. Потом Макс сказал по радио, что Норрис не оставил ему места, но, когда команда потребовала отдать представителю «Макларена» лидерство, спорить четырёхкратный чемпион не стал.

И правильно сделал: уже через несколько кругов Ферстаппен опередил Норриса обратно, вырвался из зоны DRS и помчал создавать комфортный отрыв. «Ред Булл» смотрелся в гоночном режиме шустрее «Макларена», так что ничто не предвещало проблем для Ферстаппена. Ну а позади него с Норрисом Оскару Пиастри пришлось повозиться с Леклером. Шарль прошёл Оскара на старте, австралиец смело контратаковал по «внешке» на первом же круге, затем Леклер вновь опередил «Макларен», но в конечном счёте темп монегаска оказался недостаточным, чтобы удержать Оскара позади.

Так мы вернулись к исходной первой тройке. У Ферстаппена был отрыв от Норриса, у Ландо — от Пиастри. Всё проходило спокойно, тем более что лидеры явно нацеливались на тактику с одним пит-стопом — как, собственно, и все остальные. Ни на что не нацеливался только Нико Хюлькенберг: ему приказали сойти уже после прогревочного круга, когда команда обнаружила проблему с гидравлической системой.

Лидирующая группа в боксы не торопилась, поехала гораздо позже многих середняков. Среди топ-6 волну остановок открыл Джордж Расселл и ничего из этого не извлёк. Британец не висел на хвосте у Леклера, и у него не было шансов на андеркат. Так что когда Шарль поехал в боксы на шесть кругов позже, то даже спросил — а зачем мы это сделали, раз опасности не было? Впрочем, всё это ни на что не повлияло — Шарль и Джордж так и финишировали четвёртым и пятым.

Позади них оказался Льюис Хэмилтон. Британец после потери пяти позиций из-за штрафа довольно быстро отыгрался. Пару мест пилот «Феррари» вернул уже на первом круге, да и потом не испытал особых проблем, так что в итоге у Хэмилтона спокойная шестая позиция. А вот у напарника Расселла всё куда хуже: Антонелли плохо стартовал, откатившись на границу десятки. Оттянутый пит-стоп позволил Кими финишировать восьмым, но итальянец получил пять штрафных секунд за «хаотичное вождение» (обороняясь от Албона, выдавил «Уильямс» на траву, прежде чем все равно его пропустить), так что в протоколе пилот «Мерседеса» упал на девятую строчку. Ну, не слишком принципиально.

Раз уж мы заговорили о средней группе, давайте закончим с ней, прежде чем вернуться к лидерам. Лучшим из середняков стал Алекс Албон, прорвавшийся с 14-й стартовой позиции. Всё типично для таиландца и «Уильямса»: после старта на шинах «хард» Алекс здорово использовал тактику с оверкатом, сохранив резину. После единственного визита в боксы Албону нужно было пройти только Антонелли, что он и сделал, несмотря на неоднозначную оборону юного оппонента.

Мог оказаться в очках и второй представитель «Уильямса», однако Карлосу Сайнсу помешал очередной инцидент. Испанец атаковал по внешней траектории Оливера Бермана, но в итоге «Хаас» влетел в бок «Уильямсу». Да, Берману в итоге дали 10 штрафных секунд, однако не очень понятно, ради чего Сайнс заходил в поворот так узко и по сути сделал инцидент неизбежным. Из-за этой аварии Карлос потерял несколько мест и в итоге финишировал 11-м прямо позади Исака Хаджара — француз набрал очки даже после старта с пит-лейна.

Сильно не повезло ещё одному испанцу. Фернандо Алонсо поехал в боксы одновременно с Бортолето и благодаря чёткой работе механиков вернулся на трассу уже впереди своего бразильского подопечного, однако вскоре на болиде «Астон Мартин» вдруг сломалась подвеска — возможно, из-за слишком сильной атаки бордюров. Так Алонсо потерял верный финиш в очках.

Ну а что же лидеры? Ферстаппен поехал в боксы первым и перешёл на шины «хард». «Макларенам» оставалось надеяться на выезд сейфти-кара или на невероятный финишный рывок на «софте». Но в итоге команде из Уокинга пришлось сосредоточиться на внутренних проблемах…

В боксы первым позвали Пиастри, для него команда провела эталонный пит-стоп, а вот с передним левым колесом Норриса завозились, да так, что остановка длилась шесть секунд! В итоге на трассе британец оказался позади австралийца. Всё? Нет! По радио Пиастри попросили вернуть позицию, напомнив про Венгрию 2024 года. Оскар, конечно, отметил, что тогда не было медленного пит-стопа, однако приказу незамедлительно подчинился. Полагаем, не каждый бы так поступил на его месте… И интересно, что обо всём этом думает менеджер Пиастри Марк Уэббер.

Так или иначе, вторым позади Ферстаппена всё же финишировал Норрис. Ну а Макс в концовке гонки успел и обсудить по радио размен позиций в «Макларене», и заверить командный мостик, что рисковать он не собирается — просто «атаковать по полной». В общем, прекрасный денёк для нидерландца!

Неожиданно эмоциональная концовка гонки подарила нам интересную тему для обсуждений, за что спасибо «Макларену». Ну а впереди в чемпионате мира недельная пауза, прежде чем пелотон Формулы-1 вновь соберётся в Баку на Гран-при Азербайджана 19-21 сентября.