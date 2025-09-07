У Пиастри нет чемпионского характера? Разбираем обмен позициями в конце Гран-при Италии

На легендарной трассе в Монце состоялся Гран-при Италии — 16-й этап Формулы-1, победу в котором одержал Макс Ферстаппен. Впрочем, самым неожиданным событием заезда стала рокировка пилотов «Макларена» в концовке гонки — Оскар Пиастри по просьбе команды попросту отдал несколько очков Ландо Норрису, своего главному сопернику в борьбе за титул!

Разбираемся, что это было и правильно ли поступил австралиец.

Не чемпионский характер?

Пиастри весь уикенд был медленнее Норриса — Оскар уступил в квалификации и неудачно начал гонку, потеряв несколько секунд в борьбе с Леклером. Однако и в чистом воздухе Пиастри отставал от напарника — перед пит-стопами их разделяли шесть секунд. В надежде на автомобиль безопасности в «Макларене» отложили остановку в боксах на самый последний момент. И первым на пит-стоп позвали Пиастри, успокоив Норриса: его отрыва хватит, чтобы не попасть под «андеркат».

Пит-стоп Пиастри прошёл штатно, а вот в случае с Норрисом механики завозились с передним колесом — и из-за лишних четырёх секунд из боксов Ландо выехал позади Оскара. Казалось бы, британцу не повезло во второй раз подряд, но в ситуацию вмешалась команда: Пиастри объяснили, что Норрис оказался позади из-за ошибки команды, и попросили австралийца пропустить напарника. «После этого вы можете свободно бороться», — сказал инженер. И Пиастри подчинился, хотя понимал, что обогнать Норриса будет невозможно.

Норрис впереди Пиастри после пит-стопов Фото: Joe Portlock/Getty Images

Решение «Макларена» по-настоящему удивительно — в Формуле-1 так не делают. Нет, конечно, командная тактика здесь в порядке вещей, однако если механики ошиблись — что ж, тебе не повезло. Но в «Макларене» решили вмешаться и в буквальном смысле восстановить справедливость — как это, к слову, было на прошлогоднем Гран-при Венгрии, когда Пиастри одержал первую победу в карьере.

Мотивы «Макларена» понять можно: команда хочет, чтобы гонщики между собой решили судьбу чемпионство, однако почему Пиастри согласился без боя пропустить своего главного соперника? Оскару не хватает стойкости и чемпионского характера и он готов так легко пойти на поводу у команды? Сложно представить, что Шумахер, Сенна, Хэмилтон или Феттель пошли бы на такое. Но Пиастри — не Шумахер и не Сенна. Им такое сошло бы с рук, Пиастри — нет.

Оскар Пиастри после финиша Гран-при Италии Фото: Clive Rose/Getty Images

На самом деле подчиниться команде в этом случае было даже логично. Не пропусти Пиастри Норриса — и Оскар больше не мог бы рассчитывать на полную поддержку команды и требовать в следующий раз, чтобы Ландо его пропустил. А не пропустит — сам окажется в неудобном положении. Портить отношения с командой, когда до конца сезона ещё восемь гонок, а ты лидируешь в общем зачёте, было бы необдуманно.

К тому же Пиастри потерял не так много — его преимущество сократилось лишь на три очка, и оно по-прежнему больше 25 баллов, которые дают за победу. Австралиец думает на перспективу, а это одна из составляющих чемпионского характера. И если вдруг Оскар проиграет титул с разницей менее чем в шесть очков, это будет вполне справедливо, ведь в Зандворте мотор Норриса подарил ему сразу 18 баллов.

«Ред Булл» вернулся?

Сложно вспомнить, когда «Ред Булл» доминировал так, как в этот раз в Монце. С первого же круга Ферстаппен демонстрировал высочайший темп, а обогнав (без срезок) Пиастри, просто уехал от соперников, не оставив ни шанса. Неужели в Милтон-Кинсе наконец разобрались с машиной и теперь Макс на каждом этапе сможет сражаться за победу с «Макларенами»?

Вряд ли. Трасса в Монце — самая скоростная в календаре, и в таких условиях «Ред Булл» едет здорово. Кроме того, в «Макларене» выбрали настройки с большей прижимной силой, из-за чего отставали на прямых. Но основные проблемы «Ред Булл» проявляются в медленных поворотах, требующих механического сцепления, и не факт, что инженеры с этим разобрались. Посмотрим, что будет в следующей гонке.

Ферстаппен пересекает линию финиша Фото: Peter Fox/Getty Images

Неплохой уикенд «Феррари»

«Феррари» в этот уикенд не смогла побороться за подиум, хотя после обнадёживающих тренировок Леклер выглядел претендентом на поул. Тем не менее в целом это был сильный этап в исполнении «Скудерии»: Леклер достаточно уверенно опередил Расселла (хотя Джорджу, отметим, помешал трафик после пит-стопа), а Хэмилтон прорвался с 10-го места на шестое и не допускал в этот уикенд серьёзных ошибок.

Впрочем, едва ли такой результат порадует тифози. В этом году «Феррари» формально борется за второе место Кубка конструкторов, однако оно ей по большому счёту не нужно. Главное — наилучшим образом подготовиться к следующему сезону. И на этом фоне тот факт, что пилоты (читай — Хэмилтон) обретают уверенность, уже хорошая новость.

Бортолето и Хаджар снова блистают

Напоследок отметим очередные успехи дебютантов. Габриэл Бортолето вновь сильно выступил в квалификации и опередил Нико Хюлькенберга, а в гонке удержался в топ-10 и принёс команде ещё четыре очка. Гонка Исака Хаджара выглядит ещё более впечатляюще — он с пит-лейна прорвался в топ-10. Правда, если бы не ошибка в «Лесмо» в квалификации и последовавший за ней старт с пит-лейна, можно было добиться большего.

Бортолето впереди Алонсо в Монце Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Следующий этап — Гран-при Азербайджана

Сезон Формулы-1 продолжится через две недели в Баку. Уличная трасса в столице Азербайджана очень коварна — на ней много длинных прямых, где нужно минимальное сопротивление воздуху, но также есть пилотажные секции, требующие прижимной силы. Найти оптимальный баланс и добиться, чтобы машина вела себя при нём стабильно, — это отдельный вызов для инженеров. Так что расстановка сил вновь может нас удивить.