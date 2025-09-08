Кто худший гонщик Гран-при Италии Формулы-1?

Продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.
По итогам гонки на трассе в Монце редакция отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».
Андреа Кими Антонелли
Неудачное выступление юного итальянца. Для начала Андреа Кими не в первый раз в сезоне потерял позиции на старте, упав с шестого места на 10-е. Поздний пит-стоп позволил отыграть несколько позиций, но тут в борьбе с Албоном, чьи шины были свежее, Кими вывез оппонента на траву, за что позднее получил пять штрафных секунд. Из-за этого в итоговом протоколе Антонелли опустился на девятое место позади Бортолето. Отставание от Расселла с учётом штрафа — 27 секунд.
Юки Цунода
После старта японец сохранял девятое место, находясь в DRS-паровозике за Бортолето. У Юки были шансы на очки, но всё пропало, когда команда позвала Цуноду в боксы, отвечая на андеркат Бермана. В итоге на холодных шинах Юки всё равно пропустил «Хаас», а потом из-за более старой резины у него уже не было шансов побороться с теми, кто останавливался позднее. Итог — печальное 13-е место почти в круге от победившего напарника. Небольшое оправдание — у Юки было более старое днище по сравнению с Максом, да и то Цунода повредил в борьбе с Лоусоном. Однако и без этой аварии второй номер «Ред Булл» не оказался бы выше 12-й строчки.
Карлос Сайнс
В этот раз, по мнению судей, испанский пилот «Уильямса» не был виноват в инциденте, стоившем ему места в очковой зоне. Но сильно ли легче от этого Карлосу? Непонятно, зачем он начал заходить в поворот так узко, словно слева от него не находился «Хаас» Оливера Бермана. Скорее всего, Сайнс в любом случае оставил бы оппонента позади, а так произошло столкновение, после которого Карлос финишировал на обиднейшей 11-й позиции.
Эстебан Окон
Легендарный мем «пять секунд Окону!» в воскресенье ожил. В борьбе с Лэнсом Строллом француз не оставил пилоту «Астон Мартин» места на торможении, выдавив на обочину. И как бы ни возмущался Окон по радио, что просто трасса сужалась, штраф есть штраф. В остальном же — средняя гонка, где Эстебан до последнего ждал сейфти-кара, однако так и не дождался. Отметим, впрочем, что Окон проехал, по сути, всю дистанцию на одном комплекте «харда».
Оливер Берман
Британец вёл неплохую гонку, в которой у него были некоторые шансы на очки до столкновения с Карлосом Сайнсом. Стюарды посчитали, что в аварии виноват именно пилот «Хааса»: перед апексом он оказался слишком далеко позади, чтобы «иметь право» на место в повороте. Да, можно по-разному относиться к манёврам Сайнса, но факт есть факт: именно Оливера оштрафовали за инцидент, в котором он потерял всё.