Проявил ли Пиастри слабость и как бы на его месте поступил Ферстаппен? Разбор ГП Италии

Постоянный эксперт «Чемпионата» победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Италии Формулы-1, который выиграл Макс Ферстаппен.

Прав ли был «Макларен», когда попросил Пиастри вернуть позицию Норрису?

Здесь спорная ситуация. Любое из их решений подверглось бы критике. Я, пожалуй, поддержу то, что они сделали. «Макларену» пока что удаётся сохранить хорошие отношения внутри команды, а, не попросив обменяться позициями, они бы ситуацию ухудшили.

Имел ли Пиастри право не исполнить приказ команды и остаться вторым?

Как сказать. Было бы, с одной стороны, некрасиво. С другой стороны, Оскар прав, что пит-стоп — это такая же часть гонки, и ошибка там, пусть и не твоя, а механика, дорого обходится.

Материалы по теме Опрос А вы бы на месте Пиастри послушались приказа «Макларена» пропустить Норриса?

Не проявил ли Оскар слабость, когда отдал позицию?

Я здесь слабости не увидел. Думаю, не будь он уверен, что потеря этих очков не повлияет на борьбу за чемпионство, он бы так не сделал. А тут наоборот — пожалуйста, третьим приеду и всё равно заберу титул. Я тут увидел только очень уверенного в себе гонщика.

Послушались бы приказа в такой ситуации Ферстаппен, Феттель?

Макса бы даже не попросили! Феттель, думаю, тоже не послушался бы.

Какой из обгонов в гонке понравился вам больше всего?

Пиастри в первом «Лесмо» Леклера на первом круге.

В чём секрет успеха «Ред Булл» и ждать ли новых побед до конца сезона?

Они привезли много обновлений, что сыграло свою роль. Хотя, на мой взгляд, специфика Монцы просто делает всех ближе. «Макларен» не очень силён на прямых, а тут трасса с минимальным прижимом. Лидеры растянули отрезок на «медиуме», и те, кто внимательно смотрел, видели, что перед своим пит-стопом Макс начал терять. А значит, даже здесь «Макларен» лучше работал с резиной. В Монце длинные прямые, во время которых резина успевает остыть, и нет секций поворотов — это сильно помогает с проблемой перегрева резины. Поэтому я считаю, что на следующих Гран-при всё вернётся на свои места и «Макларен» снова будет сильно в отрыве.

Права ли «Феррари», что в квалификации не просила Хэмилтона раздать слипстрим Леклеру?

Безусловно, нет. Хэмилтон не рассчитывал на победу, а так мог бы сильно помочь Леклеру.

Материалы по теме Хэмилтон — о раздаче слипстрима: никогда не делал такого в других своих командах

Виноват ли Алонсо в поломке подвески? Не атаковал ли бордюр слишком сильно?

Отчасти виноват. Даже в GT и прототипах инженеры часто просят пожалеть подвеску и не атаковать поребрики на максимум. С другой стороны, у других же подвеска не сломалась, а сильной разницы в использовании поребриков я не видел.

Как прокомментируете аварию Сайнса с Берманом и согласны ли с судьями, что виноват Оливер?

Нет, не согласен. Я опять не понял, почему виноват Олли. Он был в корпусе от Сайнса, а тот ему не оставил места — испариться Олли не мог. В поворот Берман спокойно попадал. Или теперь нельзя бороться, если с тобой поравнялись? Я, если честно, совсем этой логики не понял.

Преодолеет ли Антонелли мини-кризис в оставшихся Гран-при сезона?

Вообще без понятия: для меня Кими — загадка. Может в квалификации стрельнуть и почти проехать Расселла, как здесь. А потом провалить старт и в целом провести плохую гонку. Ещё и получить очень глупый штраф. Так что тут можно только гадать. Я изначально не разделял хайп при его подписании, так что останусь при своём мнении. Если будет проигрывать Расселлу пару десятых в квалификации и доезжать гонки не очень далеко от напарника, это будет успех. Большего от Антонелли не жду.