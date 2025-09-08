Суперновичок снова разочаровывает, а Ферстаппен вернулся на вершину. Оценки за ГП Италии

16-й этап Формулы-1 — в максимально субъективных оценках автора.

Макс Ферстаппен — 9

Более чем уверенная победа Ферстаппена — в Монце «Ред Булл» был недосягаем для соперников, и Макс сполна реализовал потенциал машины. Правда, на старте нидерландец проиграл Норрису, и, будь «Макларен» пошустрее в этот уикенд, совсем не факт, что Ландо удалось бы опередить.

Ландо Норрис — 8,5

Норрис весь уикенд был сильнее Пиастри: Ландо опередил напарника в Q3 и оторвался от него на достаточное расстояние, чтобы не попасть под атаку в гонке. Кроме того, на старте британец умудрился обогнать Ферстаппена — пусть и ненадолго. Да, в концовке Пиастри сам пропустил Норриса, но это не отменяет того, что британец был быстрее.

Габриэл Бортолето — 8,5

Бразильский дебютант продолжает удивлять. Бортолето вновь пробился в Q3 и уже в 10-й раз в сезоне опередил в квалификации Хюлькенберга. Из-за раннего пит-стопа Габриэл на финише оказался позади Албона и Антонелли, однако штраф последнего позволил бразильцу занять итоговое восьмое место. Очень достойно для дебютанта на «Кик-Заубере».

Шарль Леклер — 8

После высокого темпа в тренировках казалось, что у Леклера может быть шанс на поул, но в итоге монегаск квалифицировался лишь четвёртым. На старте Шарлю удалось опередить Пиастри, однако долго в топ-3 продержаться не удалось, и монегаск так и финишировал на четвёртой позиции. И это максимум, на который была способна машина «Феррари» в этот уикенд.

Джордж Расселл — 8

В начале гонки Расселл прессинговал Леклера и в теории мог зацепиться за четвёртое место, но после пит-стопа Джордж оказался позади ещё не побывавших в боксах Окона и Стролла, потерял время и отстал от «Феррари». Впрочем, едва ли в этом есть вина гонщика — «Мерседес» в этот раз не позволял претендовать на большее.

Расселл преследует Леклера на Гран-при Италии Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Алекс Албон — 8

Албон в третий раз подряд проиграл в квалификации Сайнсу, однако таец реабилитировался в гонке, став на финише лучшим пилотом команд-середняков. Алекс был одним из немногих, кто стартовал на «харде» и проводил концовку на более мягкой резине, благодаря чему занял в итоге седьмое место.

Исак Хаджар — 8

Для Хаджара квалификация тоже прошла неудачно — после ошибки в «Лесмо» Исак занял только 16-е место и в итоге стартовал с пит-лейна. Однако в воскресенье дебютант блестяще сработал с шинами и на фоне столкновения Сайнса и Бермана пробился в топ-10, завоевав зачётный балл.

Оскар Пиастри — 7,5

Далеко не самый удачный этап для Пиастри. В финальной попытке Q3 Оскар уже в первой шикане потерял 0,3 секунды, а на старте пропустил Леклера. С Шарлем австралиец разобрался достаточно быстро, но отставание от Норриса составляло уже более четырёх секунды, и опередить его без заминок на пит-стопе никаких шансов у Пиастри не было.

Льюис Хэмилтон — 7,5

Гран-при Италии стал, пожалуй, лучшим выступлением Хэмилтона в «Феррари». В Q3 Льюис вновь проиграл Леклеру, однако разница составила лишь 0,115 секунды, а в гонке британец достаточно уверенно прорвался с 10-го места на шестое. А если бы Хэмилтон внимательнее следил за жёлтыми флагами в Зандворте и не получил штраф, наверняка был бы пятым.

Фернандо Алонсо — 7,5

Алонсо вновь смог пробиться в Q3, а на первом круге и вовсе поднялся на шестое место. Удержать позади «Кик-Заубер» и «Феррари» Фернандо не удалось (хотя Бортолето после пит-стопов он всё же опередил), но даже так были реальные шансы набрать несколько очков. Увы, подвеска «Астон Мартин» не выдержала поребриков на выходе из «Аскари».

Пьер Гасли — 7

На фоне нехватки мощности моторов «Рено» у «Альпин» в Монце вообще не было скорости, и при старте с пит-лейна Гасли оставалось рассчитывать лишь на сейфти-кар. Пьер до последнего надеялся на автомобиль безопасности и проехал на одном комплекте «харда» 49 кругов, но чуда так и не произошло.

«Альпин» катастрофически не хватало мощности Фото: NurPhoto via Getty Images

Нико Хюлькенберг — 7

«Кик-Заубер» Хюлькенберга вышел из строя ещё до старта гонки — Нико свернул в боксы после прогревочного круга и больше не выезжал. Однако стоит отметить в кои-то веки неплохую квалификацию немца — 12-е место стало для Халка лучшим результатом после уикенда в Шанхае. Правда, даже так Нико оказался позади Бортолето.

Карлос Сайнс — 6,5

Сайнс, в отличие от Албона, стартовал на «медиуме», раньше поехал в боксы и боролся за последние позиции в топ-10. Однако за 14 кругов до финиша Карлос поспешил с атакой на Бермана в «Роджии», столкнулся с «Хаасом» и пропустил в этот момент Хаджара. Исак в итоге занял 10-е место, а Сайнс оказался позади француза на 11-й строчке.

Оливер Берман — 6,5

У Бермана в начале гонки тоже был шанс на очки, однако их Оливер по факту лишился из-за раннего пит-стопа. Сдержать Сайнса на более свежей резине у Бермана было не так много шансов. Оливер тем не менее сражался до последнего — и в итоге произошло столкновение, за которое британец получил 10 секунд штрафа.

Андреа Кими Антонелли — 6

Домашняя гонка обернулась для Кими очередной неудачей. Сначала итальянец ошибся во второй тренировке, лишив себя времени на подготовку к гонке, а на старте провалился с шестого места на 10-е. Затем Антонелли до кучи выдавил Албона, за что получил пять секунд штрафа и был классифицирован только девятым — в полуминуте от Расселла.

Юки Цунода — 6

В Монце у Цуноды было старое днище, к тому же на его машине не стали обрезать заднее антикрыло — как это было в случае с Ферстаппеном. Тем не менее даже со скидкой на это выступление Юки выглядит слабовато: более 0,7 секунды отставания от Макса в Q3, ранний пит-стоп и погоня за Берманом, закончившаяся контактом с Лоусоном.

Лиам Лоусон — 5,5

Для самого же Лиама этап обернулся ещё большей неудачей. После ошибки в «Лесмо» Лоусон оказался самым медленным в квалификации и попытался отыграться в гонке за счёт старта на «софте» и быстрого перехода на «хард». Но в сравнении с Хаджаром темп новозеландца был существенно ниже, а затем Лиам закусился с Цунодой и проиграл.

Борьба Лоусона и Цуноды Фото: Joe Portlock/Getty Images

Франко Колапинто — 5,5

Как уже сказано выше, «Альпин» в Монце была неконкурентоспособна, и сравнить Колапинто можно разве что с напарником. В квалификации Франко оказался быстрее Гасли, однако в гонке, несмотря на старт Пьера с пит-лейна, Колапинто вскоре после середины дистанции оказался позади.

Эстебан Окон — 5

Длинный отрезок на «харде» был также единственной надеждой Окона. Эстебан проиграл Берману в квалификации более четверти секунды, стартовал 14-м и в надежде на автомобиль безопасности проехал на одном комплекте 51 круг. Сейфти-кар так и не появился, зато Окон схлопотал штраф в пять секунд за выдавливание Стролла и в итоге отстал на круг.

Лэнс Стролл — 4,5

Откровенно беззубый уикенд для Стролла, который явно проигрывал в темпе Алонсо и рассчитывал лишь на выезд автомобиля безопасности. В квалификации Лэнс уступил напарнику почти 0,3 секунды, а в гонке, совершив пит-стоп за пять кругов до финиша, занял последнее место.