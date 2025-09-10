Он даёт советы самому Цареградцеву. Интервью со споттером из RDS GP

В гонках пилот за рулём никогда не действует в одиночку. В кольцевых дисциплинах с ним постоянно взаимодействует гоночный инженер, в ралли бок о бок в салоне сидит штурман, а в дрифте спортсмену помогает споттер. Человек, от которого зависит немало, но о котором знают немногие. На примере команды «LECAR Одержимые Моторспорт» разбираемся в роли споттеров в дрифте и его важности даже для сверхопытных пилотов уровня Аркадия Цареградцева.

«Споттер не должен учить пилотов ездить»

Споттеры периодически мелькают в трансляциях RDS TV — это те самые люди, которые по окончании заезда в зоне хот-пит общаются с пилотом, параллельно показывая им запись только что прошедшего заезда. Но несколькими репликами и подачей смартфона с видеороликом их работа не ограничивается, поскольку во многом от споттера зависит то, как пройдёт заезд.

Из-за руля спортсмен видит только то, что происходит в зоне его непосредственной видимости, тогда как, следуя завещанию поэта, большое видится на расстоянии. На расстоянии заезды оценивают судьи, и на почти таком же расстоянии контролируют работу своих подопечных споттеры, получая максимум доступной им информации о помарках и ошибках соперников, о недоработках своих гонщиков и любых других нюансах, которые можно заметить лишь со стороны. Особенно это актуально, когда трасса превращается в океан, как это было на «Красном кольце» в Красноярске, или траектория окутана густым туманом, подобно ситуации на втором этапе в Санкт-Петербурге на классической версии «Игора Драйв».

RDS GP Фото: «LECAR Одержимые Моторспорт»

«Самое главное, что споттер не должен учить пилотов ездить, — говорит лидер «LECAR Одержимые Моторспорт» Аркадий Цареградцев. — Он должен просто подсказать, где пилот ошибся, и сказать: «Вот эту ошибку, пожалуйста, исправь». А как её исправить, пилот уже должен решить сам. То есть споттеру не надо подсказывать: «Ты здесь затяни ручник, здесь больше перегазуй». Достаточно сказать-подсказать: «Вот здесь ты не доезжаешь до клипа — в следующем заезде реши это».

Вторая важная часть работы споттера — это моральный настрой. То есть его задача – запушить пилота на победу. Лично думаю, что даже вот эта ментальная настройка, она у споттера основная работа, это 70% его задачи на трассе. Исходя из этого, споттер в первую очередь должен быть близким по духу пилоту. Обязательно. Ну, естественно, ему обязательно надо и понимать, что с машиной происходит».

Рабочие моменты из жизни гонщика и споттера Фото: «LECAR Одержимые Моторспорт»

Живая легенда российского — и мирового! — дрифта, несмотря на своё чемпионское звание в Гран-При Российской Дрифт Серии в 2022 году и обширнейший опыт, тоже не может обойтись без споттера. На весь коллектив из четырёх пилотов, в который, кроме Царя, входят Владислав Ерофеев, Илья и Владислав Поповы, приходится один сторонний наблюдатель и консультант Владимир Мазаев. Именно он работает с квартетом спортсменов сочинской команды начиная с 2025 года.

«Я сам езжу как пилот, однако в этом году меня пригласили в команду «LECAR Одержимые Моторспорт» на роль споттера, — рассказывает Владимир Мазаев. — Когда Аркадий Петрович предложил поработать споттером, вообще не сомневался и сразу согласился. Я понимал, что это большой груз ответственности, потому что я хоть и много ездил споттером у ребят, но на любительских соревнованиях, а не на таком высоком уровне, как RDS GP.

В моём понимании споттером может быть только тот человек, который понимает машину, понимает её поведение и вот это всё. То есть человек должен знать не только, что сказать, но и как это сделать».

«Молодым ребятам, по-моему, он сильно помогает»

В работу споттер включается сразу же, как на трассе начинаются заезды. Пилот вкатывается в оцениваемый участок и оттачивает проезды по судейскому заданию, а споттер наблюдает за ходом тренировок и подмечает проблемные моменты, которые в квалификации и парных заездах могут привести к потере важных баллов.

«В обязанности входит корректировка проездов пилотов: говорить, где они ошибаются, какие зоны на трассе забрали или не забрали. После первого проезда в квалификации приходится делать быстрый анализ судейского решения, чтобы понять, в каких зонах и за что сняли баллы. Затем мне надо быстро это сообщить пилоту, чтобы во второй попытке он скорректировал свой проезд и мы получили больше баллов.

В парных заездах я уже выбираю тактику. Если мы едем лидером, то задача проста: мы едем 100-балльную квалификацию, стараемся без ошибок. По итогам проезда я сообщаю пилоту, сколько он допустил ошибок и насколько его оппонент был близок к нему. Потом подсказываю, что нам нужно делать вторым номером: рискуем мы или не рискуем в этом проезде, атакуем с самого начала или нет», — отмечает споттер «LECAR Одержимые Моторспорт».

Работа у споттера достаточно напряжённая, потому что он работает сразу с четырьмя спортсменами. Однако, как отмечает Аркадий Цареградцев, со своими задачами Владимир справляется и всё успевает. «Где-то его советы мне помогают, где-то мне из-за руля виднее. Я просто с опытом, потому что всегда без споттера ездил. В целом мне и так, и так комфортно выступать, а вот молодым ребятам, по-моему, он сильно помогает», — резюмирует Царь.

Владимир Мазаев даёт рекомендации пилотам «LECAR Одержимые Моторспорт» Фото: «LECAR Одержимые Моторспорт»

«Трудно одновременно и снимать, и смотреть, и быстро оценивать ситуацию»

Сам Мазаев отмечает, что работать с Аркадием Цареградцевым оказалось намного проще, чем казалось до начала сотрудничества.

«Мы друг друга понимаем с полуслова. Возможно, у нас есть тот самый коннект, который должен быть у пилота и споттера. Никакой лишней информации, всё по делу. Я сказал, он принял и сделал. Нет никакого смысла спорить с пилотом, потому что при любом случае споттер — тот человек, который только даёт информацию, а что с ней делать, уже разбирается пилот. То есть я могу сказать, что нужно машину провернуть резче, а сделает это пилот или не сделает… Ну он же в руле, он управляет машиной. Моя задача — просто предоставить как можно более верную информацию по заезду, чтобы спортсмен понимал, над чем ему надо работать в следующем проезде.

Я же не в руле, я могу только визуально оценить обстановку, а кроме того, к сожалению, ни на одном автодроме нет такой точки, кроме как судейской вышки, с которой ты видел бы полностью заезд. И поэтому приходится делать визуальный анализ трансляции. В парных заездах помогают сами пилоты, которых я прошу снимать трансляцию на видео, а сам слежу за заездами глазами — трудно одновременно и снимать, и смотреть, и быстро оценивать ситуацию».

RDS GP Фото: «LECAR Одержимые Моторспорт»

Особой разницы во взаимодействии с опытнейшим Цареградцевым и вчерашними дебютантами RDS GP Мазаев не видит. По его словам, все пилоты команды прислушиваются к советам и обратной связи и стараются воплощать в реальность все пожелания споттера.

«Ни с Аркадием Петровичем, ни с Владом, ни с Ильёй нет никаких проблем. Парни вообще красавчики: всё слышат с первого раза, и, хотя не всегда всё получается сделать на трассе, но они быстро осваиваются. Из своего гоночного опыта, хотя он у меня не на таком профессиональном уровне, я добавляю им какие-то элементы на тренировках. Мы пробуем, экспериментируем, и видно, что эта работа помогает — начинают ехать лучше. Я получаю большое удовольствие от работы с ними.

Кроме того, у меня много в RDS GP друзей, которые попали сюда намного раньше, чем я. Мой давний товарищ Артём Шабанов, судья Мишаня Давидянц, с которым мы катались в те времена, когда он уже вовсю дрифтил, а я только начинал. В общем, есть знакомые», — говорит споттер «LECAR Одержимые Моторспорт».

При этом сам Мазаев не загадывает, получится ли у него вырасти из споттера в пилота RDS GP, как это вышло у того же Артёма Шабанова или Данилы Скоробогатова, а вот Аркадий Цареградцев переключаться на роль споттера не планирует — и это не какая-то принципиальная позиция Царя, а банальная нехватка свободного времени. Да и отвлекаться на споттерство лидеру личного зачёта сезона-2025 ни к чему, когда на кону второй титул!