А вот Хэмилтон и Ферстаппен отказали. Как пилоты Ф-1 плевали на приказы своих команд

Одним из главных событий недавнего Гран-при Италии стал необычный размен позициями между пилотами «Макларена» — Оскара Пиастри попросили вернуть Ландо Норрису вторую позицию, после того как британец потерял её из-за заминки механиков на пит-стопе. Сама по себе такая просьба прозвучала неожиданно, и ещё неожиданнее было то, что Пиастри без пререканий согласился.

На фоне этих событий предлагаем вспомнить случаи, когда пилоты отказались подчиняться распоряжениям команды и помогать напарникам.

Макс Ферстаппен

Самый громкий подобный случай последних лет — Гран-при Сан-Паулу 2022 года. Макс Ферстаппен к тому моменту уже гарантировал себе чемпионство, а его тогдашний напарник Серхио Перес боролся за второе место по итогам сезона с Шарлем Леклером. И на последних кругах Макс, который не смог обогнать Фернандо Алонсо, занимал шестое место, а Чеко шёл седьмым.

Ферстаппен и Перес на Гран-при Сан-Паулу 2022 года Фото: Chris Graythen/Getty Images

Тогда гоночный инженер Джанпьеро Ламбьязе попросил нидерландца пропустить напарника и помочь тому набрать лишние два очка. Но Макс отказался, заявив, что у него «есть на то причины». Предполагается, что Ферстаппен был уверен, что ранее Перес намеренно развернул болид в квалификации в Монако, чтобы гарантировать себе поул. Впрочем, эти два очка Чеко всё равно не помогли бы: в финале сезона в Абу-Даби он финишировал третьим, позади занявшего второе место Леклера, и уступил ему три очка.

Это, отметим, был не первый подобный случай в карьере Макса. Ещё в 2015-м, когда Ферстаппен выступал за «Торо Россо», он в Сингапуре дважды проигнорировал приказ команды пропустить Карлоса Сайнса, чтобы тот попробовал атаковать Переса на болиде «Форс Индия». Серхио в итоге занял седьмое место, а Ферстаппен и Сайнс расположились на восьмой и девятой позициях.

Льюис Хэмилтон

В финале сезона-2016 подчиняться приказам команды отказался Льюис Хэмилтон, причём тогда речь даже не шла о том, чтобы пропустить напарника. Британец боролся с Нико Росбергом за чемпионский титул и перед Гран-при Абу-Даби проигрывал ему 12 очков. Хэмилтон лидировал в гонке, однако Росберг шёл вторым, и Льюису не хватало пяти баллов — британцу нужно было, чтобы Нико потерял ещё минимум две позиции.

Хэмилтон и Росберг возглавляют пелотон в Абу-Даби в 2016-м Фото: Clive Mason/Getty Images

Тогда британец стал сдерживать немца, чтобы подставить его под атаки шедших позади Ферстаппена и Феттеля. В «Мерседесе» приказали Хэмилтону прибавить, но он не послушал и продолжал мешать Росбергу. В оправдание Льюису скажем, что «Мерседес» к тому моменту уже гарантировал себе Кубок конструкторов, и борьба шла исключительно между пилотами. Как бы там ни было, Росберг удержался на второй строчке и стал чемпионом мира.

Другой случай с участием Хэмилтона произошёл в Венгрии в 2014-м — его вспоминают реже, хотя в том эпизоде Льюис действительно помешал Росбергу. Нико ехал в той гонке на тактике трёх пит-стопов, тогда как Хэмилтон останавливался дважды и в последний раз — на 39-м круге. На 47-м Нико, которого ещё ждала третья смена шин, догнал шедшего третьим британца, и Льюису сказали пропустить напарника. «Я не буду замедляться, пусть приблизится и обгоняет», — ответил тот.

Росберг 10 кругов ехал позади Хэмилтона и так и не смог его обогнать, а на 57-м свернул на финальный пит-стоп. В концовке Нико атаковал, вернулся на четвёртое место и финишировал буквально в полусекунде позади напарника. Если бы Росберг не терял время позади Льюиса перед финальным пит-стопом, то, скорее всего, оказался бы на финише впереди него и поднялся на подиум.

Хэмилтон и Росберг на Гран-при Венгрии 2014 года Фото: Lars Baron/Getty Images

Ещё один случай неподчинения приказу команды был у Хэмилтона в 2007 году, когда Льюис выступал с Фернандо Алонсо за «Макларен». В предпоследней серии кругов квалификации в Венгрии Льюису сказали пропустить Алонсо, однако британец этого не сделал. В ответ Фернандо во время двойной смены шин перед финальной серией, несмотря на жесты механиков, простоял на пит-лейне лишние 10 секунд, и ждавший позади Хэмилтон в конце концов не успел уйти на последнюю попытку. В итоге Фернандо получил от судей штраф в пять позиций, а после всё-таки достался Льюису.

Фелипе Масса

В сезоне-2014 выполнять приказ команды и пропускать напарника отказался Фелипе Масса. В конце Гран-при Малайзии бразильца на более свежей резине догонял Валттери Боттас, и Фелипе прямо сказали пропустить финна. Масса не подчинился, и в итоге «Уильямсы» финишировали на седьмом и восьмом местах — в полутора секундах позади Дженсона Баттона на «Макларене». После финиша Фелипе заявил, что всё сделал правильно и действовал исключительно в интересах команды.

Себастьян Феттель

Впрочем, эпизод с Массой померк на фоне прошедшего годом ранее Гран-при Малайзии, когда Себастьян Феттель отобрал победу у Марка Уэббера. Австралиец лидировал, и с командного мостика гонщикам дали команду «Мульти-21» — шифр, означавший, что пилоты должны доехать до финиша в текущем порядке. Феттель, однако, не подчинился и пошёл в атаку, опередив напарника. В «Ред Булл» такой самодеятельности не обрадовались — все в команде, только что завоевавшей дубль, были мрачнее тучи.

Ньюи, Уэббер и Феттель на подиуме Гран-при Малайзии 2013 года Фото: Mark Thompson/Getty Images

В «Феррари» Феттель тоже, бывало, не подчинялся командным приказам. Так, на старте Гран-при России 2019 года Леклер помог немцу слипстримом, чтобы тот опередил Хэмилтона. Себ вырвался в лидеры, но позднее должен был пропустить Шарля обратно, однако не стал этого делать. В итоге на пит-стоп Феттеля позвали на четыре круга позже Леклера, а при выезде из боксов у него отказала силовая установка. Леклер в итоге занял третье место, а победил Хэмилтон.

Марк Уэббер

В карьере Марка Уэббера тоже были случаи неподчинения. В 2011 году на Гран-при Великобритании Феттель и Уэббер занимали второе и третье места и, согласно инструкции, должны были сохранять позиции. Однако Марк продолжил атаковать напарника, несмотря на несколько сообщений команды. Обогнать Феттеля Уэббер так и не смог, а после гонки объяснил свои действия тем, что в случае проблем у лидировавшего Алонсо это была бы борьба за победу. Проблем у Фернандо не возникло — он победил, опередив гонщиков «Ред Булл» на 16 секунд.

Рене Арну

В 1982 году отдавать напарнику победу в домашнем для себя и своей команды Гран-при Франции отказался Рене Арну. У Алена Проста были теоретические шансы побороться за титул, и в «Рено» сказали Арну пропустить партнёра по команде, но тот отказался и финишировал первым. Впрочем, это всё равно не помогло бы Просту выиграть титул: уступив Арну, он потерял три очка, а по итогам сезона проиграл ставшему чемпионом Кеке Росбергу 10. Для Арну это был последний сезон в «Рено» — с 1983-го он выступал за «Феррари».

Рене Арну Фото: Hulton Archive/Getty Image

Дидье Пирони

Более громкий случай из сезона-1982 — это борьба Жиля Вильнёва и Дидье Пирони на Гран-при Сан-Марино. Поначалу в той гонке лидировал Арну, но со сходом француза Вильнёв и Пирони вышли на первое и второе места. Тогда пилотам дали указание беречь топливо — на фоне высокого расхода горючего на длинных прямых трассы в Имоле. Несмотря на это, Пирони обогнал напарника, но Вильнёв позже вернул себе позицию. Гонщики «Феррари» несколько раз менялись местами, и Жиль считал, что так Пирони просто развлекает публику. Пока на последнем круге Пирони не пошёл в атаку и не отобрал победу.

Вильнёв был разочарован и не хотел подниматься на подиум, будучи уверенным, что у него украли первое место. Интересно, что Энцо Феррари тогда не поддержал Жиля, хотя канадец считался его главным любимцем. Есть мнение, что именно из-за этого эпизода Вильнёв на следующем этапе в Золдере поехал на дополнительную попытку квалификации, в ходе которой разбился, врезавшись в болид Йохена Масса.

Карлос Ройтеманн

В 1981 году лидером «Уильямса» считался действующий чемпион Алан Джонс, однако с этим не был согласен его напарник Карлос Ройтеманн. На Гран-при Бразилии Ройтеманн со старта вырвался в лидеры, а Джонс шёл вторым. Карлоса несколько раз просили пропустить партнёра по команде, но тот не подчинился и выиграл гонку. Это привело к конфликту в команде, которую в конце года покинули оба пилота: Джонс объявил о завершении карьеры, хотя позднее вернулся, а Ройтеманн дистанцировался от «Уильямса» на фоне Фолклендской войны и в Формуле-1 больше не выступал.

Ройтеманн и Джонс на подиуме в Лонг-Бич в 1981 году Фото: Don Morley/Getty Images

Неназванный пилот «Брэбема»

В 2000-х годах Берни Экклстоун, бывший генеральный промоутер Формулы-1 и руководитель команды «Брэбем» с 1972 по 1988 год, рассказал, что один из его пилотов отказался подчиняться приказу. «Однажды у меня был гонщик, боровшийся за чемпионство, — я не собираюсь рассказывать, кто это был, — и другой парень, который в один уикенд ехал чертовски быстро. Я сказал ему: «Что бы ты ни делал, ты должен позволить другому обогнать тебя. Он ответил, что не сделает этого. Я настаивал: «Что ж, ты можешь вылезти из машины и дать ему проехать — так, чтобы весь мир видел, что ты этого не хотел». Но он упорствовал: «Я не собираюсь делать этого». Поэтому мы просто удостоверились, что у него не будет достаточно топлива в машине, чтобы финишировать».