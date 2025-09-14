«У нас есть Ферстаппен дома». Зачем доминатора русской формулы сажают в «кузова»?

В том, что гонщики на протяжении сезона совмещают выступления в нескольких сериях, ничего удивительного нет. Для молодёжи параллельные старты в разных чемпионатах служат отличной возможностью набраться ценного опыта, для профессионалов — источником заработка. Но всегда речь идёт о гонках в одной категории, формулисты катаются в открытых колёсах, туринговые пилоты меняют одни «кузова» на другие, а спортсмены GT пересаживаются с одного спорткара на другой. И только в России могло случиться так, что молодой пилот Формулы-4 оказался за рулём машины класса «Туринг».

Летишь в Формуле-4? Садись на TCR

Автором необычного по меркам российского (но, похоже, что и мирового тоже — Макс Ферстаппен совмещать участие в Формуле-1 со стартами в GT начал позже россиянина, так что здесь нидерландец повторяет путь нашего юниора!) автоспорта стал Артём Северюхин. Пилот, который после своей картинговой карьеры начал выступать в Ф-4, сначала с разницей в неделю провёл на одной и той же трассе в Москве этапы на болиде Tatuus F4-T421 и седане Lada Vesta NG Evo TCR, а потом в рамках одного уикенда в Казани совместил старты в двух разных зачётах!

Возможность эту спортсмен получил за счёт участия в программе развития молодых пилотов АвтоВАЗ — под эгидой Lada Sport Артём выступает в возрождённом чемпионате России SMP F4. И делает это не без успеха — за пять этапов Северюхин выиграл 9 из 15 прошедших гонок. Возможно, выиграл бы больше, если бы не пропускал уикенд в Нижнем Новгороде, так что фактически спортсмен был первым в 9 из 12 гонок, в которых выходил на старт.

Успех не остался незамеченным руководством Lada Sport Rosneft — Владислав Незванкин пригласил двух молодых пилотов из формульной программы попробовать свои силы в кузовных гонках. Короткие тесты на Moscow Raceway за рулём техники TCR показали, что оба юниора неплохо чувствуют себя в кокпите Lada Vesta NG Evo TCR и им можно доверить участие в гонках топового класса СМП РСКГ. В итоге Ярославу Шевырталову, который возглавляет личный зачёт SMP F4, доверили провести в зачёте «Туринг» финал в Грозном, а вот Артёму Северюхину, с учётом его занятости в итальянском чемпионате Формулы-4, достались уикенды в Москве и Казани. Они по очереди заменят опытного Владимира Шешенина.

«Сейчас мы уже начинаем готовиться к следующему сезону, — объясняет Владислав Незванкин смелое решение попробовать сразу двух дебютантов СМП РСКГ. — Экспериментируем с автомобилем, потому что в классе «Туринг» у нас как раз в 2025 году третий и последний год использования автомобиля по старой омологации. В межсезонье нас ждёт омологация обновлённой машины с изменениями по двигателю, по подвеске, что позволит нам улучшить управляемость и лучше сохранять шины на дистанции.

Артём Северюхин пришёл к нам восьмилетним, а сейчас, через 10 лет, он вместе с нами выступает в топовом классе российских гонок. Это логичный шаг, который вписывается в нашу концепцию. То, что два новых гонщика поедут в «Туринге» посреди сезона, для нас является работой на будущее. Никаких конкретных задач перед ними не стоит. В первую очередь и Артём, и Ярослав Шевырталов должны познакомиться с машиной, изучить новые для них трассы, получить опыт. Так что в следующем году можно ждать не только нового автомобиля, но и обновлённого состава пилотов».

Артём Северюхин за рулём Lada Vesta NG Evo TCR Фото: Lada Sport Rosneft

Первый подиум во второй гонке

Северюхин за руль «Весты» сел спустя неделю после своего абсолютного триумфа в Формуле-4, когда на втором этапе на Moscow Raceway Артём выиграл все три гонки и показал три быстрейших круга. После этого успеха пилоту предстояло фактически открыть знакомый для себя автодром заново за рулём кузовной машины. Со своей задачей юниор справился блестяще. В квалификации показал девятое время из 12 участников, уступив более опытному напарнику Ивану Чубарову менее полусекунды, а в гонках не просто добрался до финиша, но и сотворил настоящую сенсацию.

Первый старт на технике TCR принёс Северюхину 11-е место (лучший круг дебютанта был на четыре десятых медленнее, чем у Чубарова), а второй — подиум! После старта с реверсивной решётки оба пилота Lada Sport Rosneft сначала держались в первой тройке, однако затем у Ивана возникли проблемы с шинами — вынужденный пит-стоп отбросил пилота на 11-ю строчку, тогда как Артём увидел клетчатый флаг третьим.

Северюхин долгое время шёл вторым, но в итоге пропустил вперёд другого юниора, Петра Плотникова, зато смог сдержать позади куда более опытного Александра Смоляра. И избежать при этом ошибок в гонке, которую нейтрализовывал выезд машины безопасности — там, где другие соперники допускали помарки, новичок со своей работой справился блестяще. И это первый подиум для команды в «Туринге» по ходу сезона-2025.

Артём Северюхин на подиуме Фото: Lada Sport Rosneft

«Да, трасса для меня знакомая, но на Формуле-4 круг выглядит иначе, чем на кузовной машине, — комментирует свой успех и знакомство с машиной Северюхин. — Из-за большей массы «Весты» точки торможения смещаются, ты гораздо раньше начинаешь замедляться, однако тормозить проще, потому что колёса блокируются не так часто, как на формулах. Бороться с соперниками в «Туринге» очень тяжело. Здесь, мягко говоря, люди с тобой не церемонятся: если они хотят тебя обогнать, то обгонят любыми способами, даже если ради этого придётся пойти на контакт! Я всё это понял уже в первой же гонке в Москве. Сначала возникли небольшие технические проблемы, а потом в борьбе я аж три контакта получил! К счастью, ничего не сломалось.

Ко второму заезду мы более-менее наладили технику, поведение машины стало гораздо лучше, что позволило мне в начале ехать достаточно быстро, но вот дальше стало тяжеловато — темп подупал, однако хотя бы на третьей позиции удалось удержаться, правда, не без помощи сейфети-кара. Но под прессингом мне не впервой выступать. Мы в Европе едем, скажем так, в среднего уровня команде, так что там у нас очень много борьбы в гонках с более быстрыми машинами — я в таких условиях уже привык ездить и стараюсь просто делать всё, что в моих силах, не допуская ошибок. Этот опыт помогает.

Жаль, что из-за проблем с шинами Ване не удалось как следует вторую гонку проехать. А что до моего результата… Я хотел приехать на подиум, но не думал, что это будет возможно. Как оказалось, если сильно захотеть — всё получится! У меня никаких целей на этап не было, надо было просто «вкатиться» в эту машину в условиях квалификации, в гонке, понять эту борьбу в кузовных гонках».

Что в 2026-м — формулы, туринг или всё вместе?

Как отметил после призового финиша своего пилота руководитель коллектива Михаил Девель, потенциал у молодого спортсмена огромный. Это показывают и телеметрия, с которой работают инженеры, и то, как сам Артём управляет машиной на дистанции. «Это космос — мы даже пока не понимаем, как он это делает!» — заключил Девель.

Значит ли это, что молодой формульный пилот переключится на «кузова»? Об этом речи пока не идёт, но совмещать старты в двух дисциплинах спортсмен готов, если такая возможность у него появится.

Артём Северюхин и целая группа преследователей Фото: Lada Sport Rosneft

«Команда, конечно, предупреждала в какой-то момент, что может появиться возможность проехать гонки на Lada Vesta NG Evo TCR, но я не мог ожидать, что случится это так быстро! Поэтому готовился, наверное, по большей части морально. У меня не было сомнений, принимать или не принимать это предложение. Я люблю гонки, у меня есть время, так что старты в «Туринге» — очень хорошая возможность получить ценный опыт выступления на большой машине с передним приводом. Тем более что предстояло ехать за команду, с которой я начинал свою карьеру в картинге, так что не было и мысли отказаться.

Насчёт будущего в «Туринге» пока не знаю — закончится сезон, посмотрим наши планы на Европу. Если будет время, если предложат ехать в СМП РСКГ — очень хотелось бы совмещать и формулы, и кузовные гонки», — отметил Северюхин.

Так что не исключено, что и в российском автоспорте будет свой герой, готовый стартовать в гонках каждый уикенд, перепрыгивая из кокпита формульного болида в салон туринговой машины.