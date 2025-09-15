Мощнейшую новинку «Мерседеса» посвятили молодому гонщику Ф-1. У купе даже есть DRS

Андреа Кими Антонелли не успел закончить свой дебютный сезон в Формуле 1, но уже получил «именной» спорткар. Причём не просто дорожную модель, а самое мощное в истории Mercedes-AMG Customer Racing трековое купе — премьеру Mercedes-AMG GT2 Edition W16 приурочили к домашнему для юниора Гран-при Италии.

В конце 2022 года немецкая марка представила купе Mercedes-AMG GT2, созданное в рамках клиентской гоночной программы Mercedes-AMG Customer Racing. Машина стала самым мощным автомобилем в линейке компании, включавшей в себя гоночные модели GT4 и GT3. Построили спорткар по традиционному для таких проектов рецепту: максимальное снижение массы, доработка подвески, улучшение аэродинамики и повышение мощности двигателя, а также базовый для автоспорта набор компонентов безопасности. Заднеприводный Mercedes-AMG GT2 получил 707-сильный 4,0-литровый V8 в сочетании с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач.

Mercedes-AMG GT2 Edition W16 Фото: Mercedes

Спустя год свет увидела модификация Mercedes-AMG GT2 Pro с оптимизированной аэродинамикой, улучшенной подвеской, переработанным интерьером и более мощным двигателем. За счёт функции Push2Pass кратковременно можно было повышать отдачу мотора до 750 л. с, что сделало уже Pro-версию самым мощным представителем гаммы Mercedes-AMG Customer Racing. Как и предшественник, новинка не была ни омологирована для участия в гонках, ни сертифицирована для дорог общего пользования, поэтому спорткар оставался уделом состоятельных любителей трек-дней.

Ещё почти год немецкой компании потребовался для создания новой модификации купе, источником вдохновения для которой стал болид Формулы-1 сезона 2025 года Mercedes-AMG F1 W16 E Performance заводской команды Mercedes-AMG Petronas F1 Team. При этом автопроизводитель в продвижении новинки решил сделать ставку не на британца Джорджа Расселла, который много лет выступает за коллектив и принёс ему несколько побед в Гран-при, а на своего новичка Андреа Кими Антонелли, ничего ещё не показавшего в чемпионате мира. Как бы то ни было, но юный итальянец стал первым владельцем самого мощного — да, в очередной раз! — спорткара Mercedes-AMG Customer Racing и фактически патроном нового проекта.

Mercedes-AMG GT2 Edition W16 Фото: Mercedes

С учётом того, что Mercedes-AMG GT2 Edition W16 не должен соответствовать каким-либо требованиям или ограничениям гоночных серий, с моделью компания установила новый уровень отдачи для своего фирменного турбомотора V8 с плоским коленчатым валом. Мощность двигателя инженеры довели до 730 л. с., а крутящий момент нарастили до 800 Нм — добиться этого позволили новые турбокомпрессоры и модифицированная управляющая электроника.

Функция Push2Pass также стала эффективнее — при нажатии кнопки на руле кратковременно увеличивается давление наддува, что обеспечивает прирост 100 л. с. мощности и 200 Нм крутящего момента. В итоге на время максимальный крутящий момент подрастает до 1000 Н·м, а максимальная мощность достигает 830 л. с. За счёт сниженной до 1430 кг массы удельная мощность нового спорткара составляет около 1,7 кг на 1 л. с.

Под капотом Mercedes-AMG GT2 Edition W16 Фото: Mercedes

Несмотря на форсировку двигателя, коробка передач осталась прежней — шестиступенчатая секвентальная трансмиссия получила лишь изменённые передаточные числа. Как и у всех гоночных автомобилей Mercedes-AMG GT, коробка передач установлена у задней оси по схеме transaxle и соединена с двигателем силовой углепластиковой трубой для обеспечения жёсткости на кручение и надёжной передачи высокого крутящего момента.

Подвеска получила регулируемые четырёхпозиционные амортизаторы, разработанные для автоспорта, а стабилизаторы поперечной устойчивости на передней и задней осях имеют четырёхступенчатую регулировку в соответствии с требованиями. Для снижения неподрессоренных масс машину оснастили новыми магниевыми 18-дюймовыми колёсными дисками с особым дизайном.

Mercedes-AMG GT2 Edition W16 Фото: Mercedes

Куда более серьёзные изменения внесли во внешний вид автомобиля. По итогам многочисленных тестов, включая испытания на трассах Формулы-1, аэродинамический обвес исходного Mercedes-AMG GT2 Pro был оптимизирован. Появились активные воздухозаборники над передними колёсами, передний диффузор стал крупнее в размерах, наружные зеркала заднего вида были переработаны ради улучшения аэродинамики, а в крышку багажника интегрировали карбоновый спойлер.

Ключевой новинкой стала система снижения лобового сопротивления (DRS), заимствованная из мира Ф-1: нажатие кнопки на руле закрывает жалюзи воздухозаборников на колёсных арках и приводит заднее антикрыло в горизонтальное положение. За счёт этого максимальная скорость может превышать 320 км/ч. Активировать DRS можно независимо или вместе с системой Push2Pass.

Автограф Антонелли на пороге Mercedes-AMG GT2 Edition W16 Фото: Mercedes

Поскольку машина создана исключительно для гоночных трасс, стандартная комплектация включает карбоновый каркас безопасности, интегрированный в алюминиевую силовую структуру шасси, пятиточечные ремни безопасности, страховочные сетки на окнах, встроенную систему пожаротушения, безопасный 120-литровый топливный бак и аварийный люк в крыше. Предусмотрены гоночная система ABS и регулируемая система трекшен-контроля, которые позволяют пилотам любого уровня подготовки максимально раскрыть потенциал автомобиля.

Рулевое колесо и салон Mercedes-AMG GT2 Edition W16 Фото: Mercedes

Спорткар, получивший нарисованный вручную звёздный орнамент в задней части кузова, оформили в стиле болида Mercedes-AMG Petronas F1 Team, что подразумевает основной серебристый цвет, дополненный чёрным, а также элементы в фирменном бирюзовом оттенке Petronas. Этот же цвет можно найти и в интерьере на сиденьях, дверях и центральной консоли.

Mercedes-AMG F1 W16 E Performance и Mercedes-AMG GT2 Edition W16 Фото: Mercedes

Салон отделан преимущественно матовым карбоном, мультифункциональный руль Cube Controls, созданный по мотивам рулей для симрейсинга, перекомпонован для более удобной работы с вынесенными на него органами управления. На центральной консоли появился памятный шильдик «1 of 30», указывающий на ограниченный тираж модели — всего сделают 30 спорткаров, один из которых уже получил Андреа Кими Антонелли. Автограф пилота, кстати, украшает накладку на пороге двери.

Андреа Кими Антонелли и Джордж Расселл Фото: Mercedes

Покупателям, выложившим за Mercedes-AMG GT2 Edition W16 внушительные € 679 тыс., их автомобили передадут в рамках торжественной церемонии, которая пройдёт на одной из гоночных трасс в Европе. Клиентов ждут встреча с пилотами и руководством команды Mercedes-AMG Petronas F1 Team, подробный инструктаж по эксплуатации машины и трек-сессия на автодроме. Вместе со спорткарами владельцы получат особый чехол для автомобиля, а также полный комплект гоночной экипировки от OMP и шлем от Bell в стиле обмундирования коллектива Формулы-1.