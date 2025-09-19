Как устроена Формула-1: правила и основные термины

«Формульно-русский» словарь для тех, кто пока только влюбляется в «Большие призы».

Что такое Формула-1

Формула-1 — это крупнейший в мире чемпионат по кольцевым автогонкам на специально созданных одноместных машинах. Этапы чемпионата проходят на специальных автодромах и уличных трассах, а команды самостоятельно с нуля создают автомобили, согласно требованиям регламента. По итогам сезона определяется чемпион мира, а также сильнейшая команда — она становится обладателем Кубка конструкторов. Считается вершиной мирового автоспорта.

Международная автомобильная федерация (ФИА) — организация, которая устанавливает правила и следит за проведением крупнейших автоспортивных соревнований в мире, включая Формулу-1. Помимо гонок, ФИА занимается вопросами безопасности дорожного движения и сотрудничает с автомобильными клубами разных стран.

Основные термины в Формуле-1

Болид — распространённое в русскоязычной среде сленговое название одноместной гоночной машины с открытыми колёсами.

Кокпит — кабина одноместной гоночной машины с открытыми колёсами, термин взят из авиации.

Гало — система защиты головы пилота, устанавливаемая над кокпитом для отражения крупных предметов, представляющих опасность для гонщика. Введена после серии трагических инцидентов, завершившихся гибелью спортсменов.

Антикрыло — конструкция, позволяющая увеличить прижимную силу автомобиля. Представляет собой горизонтальную плоскость, профиль которой повторяет перевёрнутое крыло самолёта, создающего разницу в давлении воздуха сверху и снизу.

DRS — система снижения лобового сопротивления автомобиля, интегрированная в заднее антикрыло. Активна лишь на определённых заранее прямых участках трассы и действует за счёт поднятия верхней планки антикрыла – благодаря протеканию воздуха в образовавшуюся щель автомобиль способен развивать более высокую скорость. В гонке использовать систему может лишь атакующий пилот, находящийся менее чем в секунде позади впереди идущей машины.

Контрольная планка — пластина под днищем автомобиля для контроля дорожного просвета. При слишком низком клиренсе планка будет стираться об асфальт, и при обнаружении стюардами слишком высокого износа после финиша автомобиль будет дисквалифицирован.

Грязный воздух («слипстрим») — область разреженного воздуха позади быстро идущего автомобиля. В таких условиях автомобиль испытывает меньшее сопротивление воздуха и может развивать более высокую скорость. Однако вместе с этим, из-за того что на антикрылья попадает меньше воздуха, снижается прижимная сила, что провоцирует скольжение и снижение управляемости.

Избыточная поворачиваемость («оверстир») — нарушение баланса автомобиля, при котором задняя ось машины соскальзывает на внешнюю сторону трассы.

Недостаточная поворачиваемость («андерстир») — нарушение баланса автомобиля, при котором ось машины соскальзывает наружу, из-за чего машина стремится ехать мимо поворота.

Слики — гоночные шины с гладкой рабочей поверхностью, обеспечивающие более высокое сцепление по сравнению с шинами с протектором.

«Хард» / «медиум» / «софт» — обозначение составов резины от самого жёсткого к самому мягкому. Чем жёстче состав смеси, тем более долговечен комплект шин, однако более мягкие компаунды обеспечивают более высокое сцепление.

Андеркат — тактический приём с более ранним, чем у прямого соперника, пит-стопом. Круг на более свежей резине позволяет отыграть время у соперника на изношенных шинах и зачастую — оказаться впереди после его пит-стопа.

Паддок — закрытая зона трассы, в которой располагаются моторхоумы команд, пресс-центр, а также ложи VIP-гостей.

Квалификация — предваряющая гонку сессия, которая определяет расстановку на стартовой решётке. Проходит в три раунда: в первых двух отсеивается определённое количество самых медленных машин, а в финальном сегменте идёт борьба за позиции в топ-10.

Стартовая решётка — порядок, в котором гонщики выстраиваются перед началом гонки. Обычно соответствует результатам квалификации за исключением изменений, вызванных штрафами.

Поул-позишен (поул-позиция) — первое место на стартовой решётке. Обычно его занимает победитель квалификации, но в случаях, когда он оштрафован по тем или иным причинам, переходит к показавшему следующий лучший результат пилоту.

Закрытый парк (parc fermé) — правило, ограничивающее работу с машиной после квалификации. Инженерам запрещено менять настройки автомобиля, однако команда может заменить повреждённые элементы компонентами аналогичной спецификации. При нарушении правила гонщик теряет позицию на стартовой решётке и обязан начать гонку с пит-лейна.

Прогревочный круг — круг, который пилоты Формулы-1 совершают перед стартом гонки, чтобы прогреть шины и тормоза до рабочей температуры.

Рестарт — процедура возобновления гонки после возвращения в боксы автомобиля безопасности или после вызванного красными флагами перерыва. В последнем случае на усмотрение дирекции гонки может быть дан как с хода, так и с места.

Автомобиль безопасности (сейфти-кар) — судейский автомобиль, который выезжает на трассу во время гонки в случае происшествия на трассе или небезопасных погодных условий. В период нахождения на трассе автомобиля безопасности обгоны запрещены, а пилоты должны следовать за сейфти-каром с заданной им скоростью.

Стюарды — судьи гонки, которые во время заезда находятся в башне управления гонки и оценивают действия пилотов, при необходимости накладывая штрафы — от нескольких секунд до снятия автомобиля с гонки.

Пелотон — вся группа участвующих в гонке автомобилей.

Апекс — точка гоночной траектории, расположенная ближе всего к внутреннему краю трассы в повороте. В большинстве случаев через эту точку проходит оптимальная траектория прохождения поворота.

Шикана («эска») — последовательность из двух или более коротких разнонаправленных поворотов.

«Шпилька» — поворот на 180 градусов, обычно следующий после быстрой прямой и требующий жёсткого торможения.

Бэнкинг — поперечный наклон гоночного полотна в повороте. В подавляющем большинстве имеет положительный угол (внешняя сторона поворота выше внутренней), что компенсирует центробежные силы и позволяет развивать более высокие скорости. При отрицательном бэнкинге внешняя часть поворота находится ниже внутренней, из-за чего шинам труднее «цепляться» за асфальт на внешней траектории.

Пит-лейн — выделенная дорожка вдоль стартовой прямой, отделённая от основной трассы заграждением (пит-уоллом), по которой пилоты заезжают на пит-стоп и выезжают с него.

Общие требования к машинам и моторам

Автомобили Формулы-1 команды разрабатывают самостоятельно, и это главное отличие чемпионата от других «формульных» серий. При создании машины инженеры ограничены регламентом, который описывает пределы (минимальные и максимальные) размеров компонентов в тех или иных областях. Также регламент описывает спецификацию силовой установки автомобиля — в данный момент в чемпионате используются гибридные V-образные 6-цилиндровые двигатели рабочим объёмом не более 1,6 л.

Формат гоночного уикенда Гран-при

В Формуле-1 используются два формата уикенда. Стандартный формат подразумевает две тренировки (свободные заезды) в пятницу и ещё одну подготовительную сессию в субботу утром. Также в субботу проходит квалификация, а в воскресенье главное событие уикенда — гонка (Гран-при).

Отдельные этапы (сейчас — шесть) проходят в формате со спринтом. В таком случае у пилотов есть лишь одна пятничная тренировка, а вместо второй проходит квалификация к спринту. Сам спринт стартует в субботу утром. После него в тот же день проходит квалификация к основному заезду, а в воскресенье — основная гонка (Гран-при).

Очковая система Формулы-1

Чемпион Формулы-1 определяется по сумме набранных на всех этапах сезона очков. Очки начисляются пилотам, финишировавшим в топ-10 основной гонки (Гран-при) по системе 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Кроме того, очки начисляются гонщикам, финишировавшим в топ-8 спринта — 8-7-6-5-4-3-2-1. Все очки также идут в зачёт команды в Кубке конструкторов, победителем которого становится тот коллектив, который набрал больше всех очков.

Флаги в Формуле-1

В Формуле-1 для сигнализации о статусе сессии (заезда) используются флаги. Их с многочисленных постов вдоль трассы по команде гоночного директора показывают пилотам маршалы. Кроме того, вдоль трассы установлены электронные панели, дублирующие сигнал.

Зелёный флаг означает, что трасса чиста, заезд проходит в штатном режиме.

Красные флаги вывешиваются при остановке заезда.

Жёлтый флаг означает опасность на трассе — при виде его гонщики должны замедлиться, обгоны запрещены. При двойных жёлтых флагах замедление должно быть ещё более существенным.

Жёлтый флаг с красными полосами означает, что участок трассы слишком скользкий (обычно — из-за дождя или вытекших на трассу технических жидкостей). Этот флаг демонстрируется статично, чтобы пилоты не спутали его с жёлтыми или красным флагом.

Белый флаг предупреждает о медленно идущей машине впереди.

Синий флаг предупреждает гонщика, отстающего на круг, что позади него более быстрый автомобиль, который необходимо пропустить.

Чёрный флаг демонстрируется пилоту в случае его снятия с гонки.

Чёрный флаг с оранжевым кругом посередине означает, что машина пилота повреждена, он должен заехать в боксы и устранить повреждения.

Чёрно-белый флаг с разделением по диагонали предупреждает пилота, что его действия нарушают правила и в случае их повторения последует штраф.

Клетчатый флаг — финиш гонки или сессии.