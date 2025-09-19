В Чехии шесть лет ловили псевдо-«Феррари» Ф-1, гонявшую по шоссе. Что грозит пилоту?

Возможно, за последние годы вам в ленте новостей или в соцсетях попадалось видео, на котором гоночный болид, раскрашенный в ливрею «Феррари» образца 2000-х, гоняет по дорогам общего пользования. Загадочный гонщик время от времени продолжал свои вылазки на шоссе, но вот недавно его наконец поймала чешская полиция. Почему на поиски потребовалось столько времени, что это всё-таки за машина и какое наказание грозит пилоту? Сейчас всё расскажем.

Что за машина гоняла по чешским дорогам?

Изначально считалось, что кто-то просто купил старое шасси серии GP2, использовавшееся задолго до того, как чемпионат переименовали в Формулу-2. Однако сын владельца машины утверждает, что всё куда интереснее — мол, к GP2 автомобиль ошибочно относят из-за формы носа.

На самом же деле болид — якобы некий прототип, который компания «Даллара» создала в 2006 году. Его строили с ориентиром на тогдашний регламент Формулы-1 и оснастили мотором «Феррари» мощностью 690 л. с., а в тестах даже якобы участвовал Кими Райкконен. Таких прототипов два в мире, и после закрытия проекта «Даллары» одну из машин использовал британец Дэвид Хаузер в соревнованиях по скоростному подъёму на холм. Ну а затем автомобиль оказался в Чехии.

Прототип «Даллары» в ливрее «Феррари» Фото: Кадр из видео

Возможно, сначала новые чешские владельцы просто хотели поставить автомобиль в коллекцию, однако затем решили хайпануть и начали создавать ролики для собственного YouTube-канала Trackzone.

«Если у вас такая машина дома, вы не станете просто на неё смотреть, — заявил журналистам сын владельца машины Лукаш. — На мой взгляд, если машина не построена для езды на шоссе, это не значит, что на ней нельзя ездить. Водители, которые ездят по дорогам на скорости 40 км/ч, намного более опасны».

Что помешало полиции раньше остановить незаконные заезды?

Странная «формула» появлялась на шоссе D4 как минимум четырежды — в 2019 году, в 2022-м, в августе 2025-го и вновь в сентябре. И лишь в последнем случае полиция задержала гонщика. На самом деле его останавливали уже в 2019-м, но тогда вышло странно: пилот отказался снять шлем, без этого идентифицировать его оказалось невозможно, и в итоге таинственного гонщика просто отпустили. Такой вот чешский либерализм.

Однако в сентябре 2025-го всё сложилось. Слишком сильно повершившие в себя чехи словно «обнаглели»: начали не просто гонять на «формуле» по шоссе, снимая всё на камеру, но и заехали на обычную автозаправку. Оттуда полиции и поступил сигнал, а затем ещё один — уже с шоссе.

«Формула» на заправке Фото: Кадр из видео

Полиция бросилась в погоню и настигла красную машину в момент, когда её на тросе уже возвращали домой — с пилотом за рулём. Несмотря на требования полицейских, «формулу» вкатили во двор, после чего владельцы пытались спорить, что полиция не имеет права находиться на частной территории. Однако после долгих препирательств 51-летний пилот всё-таки выбрался из кокпита и позволил полицейским себя идентифицировать.

«Водитель «формулы», который был остановлен и идентифицирован полицией, отказался комментировать ситуацию, когда у него запросили объяснения. Водитель болида прошёл тесты на алкоголь и наркотики, оба дали отрицательный результат. Полиция продолжит всё расследовать в рамках административного дела. Ему грозит штраф в несколько тысяч крон и запрет на вождение», — заявили в полиции.

А что говорит сам гонщик?

Сам 51-летний пилот хранит молчание, но зато с журналистами с удовольствием общается его сын Лукаш — один из ведущих того самого YouTube-канала, где выкладывали ролики о заездах «формулы» на шоссе. Разумеется, у Лукаша своя правда.

«Полицейские оказались на частной территории и нарушили наши права. На мой взгляд, это было абсолютно необязательно и просто незаконно. Вероятно, прибыло больше полицейских, чем когда случается убийство. И всё это из-за подозрения в нарушении правил движения. Они увидели, как мы буксируем болид Формулы-1, который, согласно их предположениям, до этого гонял по шоссе. Нам про это ничего не известно», — заявил Лукаш.

То есть они с отцом строят защиту на том, что полиции ещё только предстоит доказать, что по шоссе гоняла та же самая машина, а за рулём сидел тот же самый человек. А что одни и те же люди и буксируют болид, и выкладывают видео заездов с точно таким же — ну, мало ли какие совпадения бывают.

Гоночный болид на чешском шоссе Фото: Кадр из видео

«Все заезды всегда проходили без проблем, — добавляет Лукаш. — Все в курсе, что «формула» ездит по шоссе в Чехии с 2019 года, люди к этому привыкли. Машина всегда ездила на скорости от 180 до 200 км/ч и не подвергала никого опасности. Она просто ездила — без каких-либо опасных манёвров. Другие люди ездят намного опаснее».

Посмотрим, насколько согласятся с такими аргументами в суде. Если всё-таки будет доказано, что по шоссе гоняла именно эта машина и именно с этим гонщиком, то, помимо штрафа и лишения водительских прав, речь в теории может пойти даже о конфискации болида.