Драма, драма, ещё раз драма и поул Ферстаппена! Аварийная квалификация Ф-1 в Баку

Q1: дуплет от «Альпин» и другие ошибки

Инциденты на уличной трассе в Баку пошли с первых же минут квалификации. Сначала в первом повороте перестарался Алекс Албон: начал заходить слишком узко и сломал подвеску слева спереди. Дальше настала очередь Нико Хюлькенберга, однако немцу повезло больше: «Кик-Заубер» просто не вписался в поворот и влетел в «мягкий» отбойник носом, просто лишившись переднего антикрыла. Таким образом, мы получили два красных флага за половину сегмента.

Ну а третий пришёл, когда время сессии уже истекло. Для начала в зону вылета уехал Гасли, а затем в том же четвёртом повороте уже как следует разбил машину Колапинто, ударившись об отбойник сначала задом машины, а затем — передом. Так что двойная неудача «Альпин». При этом Франко в протоколе выше Гасли — 16-е место против 19-го. Также дальше не прошли Хюлькенберг (четыре десятые от напарника, но хотя бы смог снова выехать на трассу), Окон (три с половиной от Бермана) и по понятным аварийным причинам — Албон.

«Пережили» сегмент Антонелли, Лоусон и Берман. Двое последних чирканули стену, однако без серьёзных последствий, а Кими отобрался лишь финальным кругом — на первой попытке молодой итальянец нарушил границы трассы в 16-м (фактически финальном) повороте. Пилота потом по радио настраивал Тото Вольф — мол, всё нормально, не нервничай и поставь нужный результат.

Q2: прорыв Хэмилтона закончился

Отсев пяти пилотов не привёл к спокойному началу второго сегмента. Оливер Берман обеспечил нам оперативный красный флаг, сломав заднюю подвеску уже во втором повороте. Некоторое время он ещё попробовал везти свой «Хаас» юзом, но остановился на трассе и по радио извинился перед командой. Одним претендентом на топ-10 меньше.

Слабо начала сегмент «Феррари» — с ошибки Леклера на первой попытке, причём вызванным жёлтым флагом Шарль помешал напарнику. Монегаск потом всё-таки исправился, пусть и не без контакта со стеной, а вот Хэмилтон проехал не очень — сразу после окончания круга стало ясно, что Льюиса выбьют из десятки. В итоге семикратный чемпион занял только 12-е место — до Q3 ему не хватило четырёх десятых. И это после заявлений в пятницу, что он наконец добился прорыва в работе с тормозами «Феррари»…

В битве за топ-10 Юки Цунода всё же выбил Фернандо Алонсо — с разрывом в 69 тысячных. Также не пробились дальше Бортолето (была ошибка на финальном секторе, но и без неё вряд ли получилось бы), Стролл (вылетел в последнем повороте из-за порыва ветра) и, понятное дело, Берман.

Q3: ещё две аварии и почти поул Сайнса!

Квалификация длилась так долго, что к решающему сегменту над трассой начал накрапывать лёгкий дождик — недостаточный для промежуточной резины, однако делающий задачу пилотов по сбору круга без последствий для машины ещё более сложной. В итоге с этой задачей не справился Шарль Леклер: монегаск заблокировал резину в 15-м повороте и влетел в барьер! Новой поул-позишен пилота «Феррари» в Баку не будет.

Во время паузы все следили за погодой — если бы вдруг пошёл серьёзный дождь, мы получили бы тройку Сайнс — Лоусон — Хаджар! Но, к разочарованию «Уильямса» и «Рейсинг Буллз», трасса осталась сухой. Впрочем, пауза из-за Леклера не стала последней: следующим в стену влетел Оскар Пиастри! А Ферстаппену не хватило всего нескольких секунд, чтобы закончить круг перед красным флагом. Так или иначе, мы лишились ещё одного претендента на поул.

Над центром Баку продолжало накрапывать, и когда мы всё-таки ушли в концовку, то состояние трассы требовало от гонщиков риска и мужества — это было видно по онборду с машины Норриса. Ландо до какого-то момента опережал график Сайнса, но постепенно начал сбавлять, а потом сильно ударился о стену. Подвеска выдержала, однако шансов на поул не осталось.

Ну а кто же смог выстрелить в решающий момент? Правильно, Ферстаппен! Вот нидерландец собрал круг, проехав и быстро, и аккуратно — Макс превзошёл результат Сайнса на полсекунды и стал лучшим! Испанец будет стартовать с первой линии стартового поля, ну а прекрасное третье время — у Лиама Лоусона, причём новозеландец оказался так высоко благодаря кругу в концовке.

Весьма своевременно на четвёртой строчке закончил Антонелли — в отличие от Расселла, он более-менее собрал круг, поэтому Джордж будет стартовать пятым по соседству с Цунодой. С одной стороны, у Юки достойное шестое место, с другой — до Макса секунда. Норрис только седьмой, он упустил отличный шанс стартовать намного выше Пиастри. Оскар девятый — между ними Хаджар, ну а Леклер замкнул десятку.

После такой бомбической квалификации главный вопрос — остались ли интересные события на гонку? Будем верить, что да. Так что ждём старта в воскресенье в 15:00 мск!