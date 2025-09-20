Главный враг «Феррари» — сама «Феррари». Команда-легенда загубила квалификацию Хэмилтону

В тренировках перед Гран-при Азербайджана «Феррари» демонстрировала очень многообещающий темп — и Хэмилтон с Леклером рассчитывали побороться в квалификации за поул-позицию. На деле же сессия обернулась полным провалом для «Скудерии» — одна машина разбита, вторая — не дотянулась даже до топ-10.

И винить в этом команда может только себя.

Странная тактика Хэмилтона

Проблемы у «Феррари» возникли в начале второго сегмента, когда Леклер промахнулся в первом повороте и вылетел в карман безопасности. Причём ошибка стоила попытки не только самому Шарлю, но и Хэмилтону, который ехал позади напарника и вынужден был бросить круг из-за появившихся в момент разворота жёлтых флагов.

Оба гонщика остались на трассе, чтобы повторить попытку. Хэмилтон первым заканчивает быстрый круг, однако его время на 1,4 секунды медленнее, чем у Норриса, и на секунду медленнее, чем у гонщиков «Рейсинг Буллз». В этот момент было бы логично отправиться в боксы и поставить новый комплект шин, но у Льюиса их уже не было — «софт» британец истратил, а два оставшихся «медиума» команда берегла для Q3. И в итоге Хэмилтон остался на уже сильно изношенном «софте» и проехал на нём второй быстрый круг — он, что удивительно, оказался лучше первого, однако всё равно недостаточно быстрым для попадания в топ-10.

Была ли возможность у Хэмилтона заехать в боксы и задействовать один из отложенных комплектов «медиума»? Вообще-то была. Собственно, Леклер именно так и поступил, когда на втором быстром круге допустил ещё одну ошибку — в четвёртом повороте. Из-за неё Шарль бросил круг и сразу отправился в боксы — на пит-лейне он оказался через 30 секунд после завершения Хэмилтоном его первой попытки, а на финальный быстрый круг ушёл за три с небольшим минуты до клетчатого флага.

Леклеру, в отличие от Хэмилтона, шины поменяли Фото: Clive Rose/Getty Images

Если бы Льюис поехал в боксы сразу после первой попытки, то даже с учётом медленного круга возвращения оказался бы на пит-лейне через полторы-две минуты после заезда Шарля. То есть при том же темпе замены колёс и прогревочного круга британец мог бы уйти на быстрый круг на «медиуме» за минуту до клетчатого флага. Почему же в «Феррари» не воспользовались этой возможностью? Судя по всему, в «Феррари» изначально планировали, что во втором сегменте Хэмилтон будет использовать лишь один «софт», и не смогли вовремя перестроиться, когда изначальная тактика не сработала.

«У нас был хороший темп, мы прогрессировали, я чувствовал машину и не допускал ошибок — в зонах вылета вы меня не видели. Но в концовке у нас просто не было нужных шин, — развёл руками Хэмилтон после сессии. — Впереди меня все были на «медиуме», а я потерял один из этих комплектов во второй тренировке, из-за чего был на шаг позади. Я хотел заехать в боксы, однако они сказали, что прогревочный круг будет слишком длинным или что-то типа этого, и в итоге нам не хватило времени, а потом — и топлива».

Льюис Хэмилтон Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Мы не могли залить больше топлива, потому что в таком случае отдали бы соперникам слишком много, — рассказал, в свою очередь, руководитель команды Фредерик Вассёр. — Что касается шин, вы видели, что на первом ряду квалифицировались оба состава. Так что дело не в составе, а в том, что нам трудно прогреть шины до нужной температуры».

Впрочем, остаётся неясным, почему Леклеру хватило времени заехать в боксы, поменять шины, прогреть их и отправиться на прогревочный круг за три с лишним (!) минуты до клетчатого флага и завершить его за полторы минуты (!) до клетчатого флага, а Хэмилтону на это времени не хватило бы… И почему в команде решили, что сделать в Q2 ставку на один-единственный комплект мягких шин это хорошая идея? Разве потратить «медиум» и провести на нём первую пристрелочную попытку в Q3 было бо́льшим риском? Правда, и к Льюису есть вопросы: почему первый быстрый круг на «софте» оказался медленнее, чем у «Рейсинг Буллз»? И, раз уж британец смог прибавить на втором, выходит, первый был далеко не безошибочным?

Третья ошибка Леклера

Впрочем, выход Леклера в финал счастья монегаску не принёс — на первом же быстром круге Шарль перестарался в 15-м повороте и на высокой скорости влетел в стену. Таким образом, пилоты «Феррари», всерьёз рассчитывавшие побороться за поул, оказались по итогам квалификации на 10-м и 12-м местах. Очень обидный результат для всей команды, которая, кажется, действительно добилась прогресса.

Леклер после аварии в Q3 Фото: Joe Portlock/Getty Images

Так, перед этапом в Баку инженеры изменили настройки тормозов на машине Хэмилтона, и Льюис признал, что теперь гораздо лучше чувствует болид. Кроме того, неудачно квалификацию провели пилоты «Макларена», и по чистому темпу Леклер с Хэмилтоном вполне могли бы если уж не опередить Ферстаппена, то хотя бы занять второе и третье место. Это было бы отличным результатом для «Скудерии», но команда всё потеряла буквально на ровном месте.