Формула-1, Гран-при Азербайджана Ф-1 21 сентября 2025 года — онлайн-трансляция гонки, главные события, фото, комментарии

Догонят ли «Макларен» и «Феррари» Ферстаппена в Баку? ГП Азербайджана — LIVE
Дмитрий Захарченко Евгений Кустов
,
Гран-при Азербайджана Формулы-1 — LIVE
Старт гонки с необычным порядком на стартовой решётке — в 14:00 мск.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Макс Ферстаппен стал единственным из топ-пилотов, кто безошибочно провёл квалификацию Гран-при Азербайджана и в непростых условиях завоевал поул-позишен. Позади Макса на решётке необычные соседи (Сайнс, Лоусон и Антонелли), что даёт Ферстаппену отрыв от основных преследователей. В частности, Норрис и Пиастри стартуют только седьмым и девятым. Получится ли у Макса создать отрыв и уехать к новой победе? Кто из преследователей сумеет прорваться лучше всех? Повлияют ли на ход гонки погода и сейфти-кар? Нас ждёт действительно непредсказуемое гоночное воскресенье!

Главные события Гран-при Формулы-1, а также гонок поддержки — в нашей онлайн-трансляции.

Live Дмитрий Захарченко

Стенсхорне на стартовой прямой опережает Марти и поднимается на четвёртое место! Напомним, что для Мартиниуса это первый в карьере уикенд Формулы-2!

Стенсхорне впереди Марти и Данна

02/29: 1 Форнароли — 2 Кроуфорд — 3 Мини — 4 Стенсхорне — 5 Марти — 6 Данн — 7 Монтойя — 8 Беганович — 9 Браунинг — 10 Дюрксен.

10:05 Дмитрий Захарченко

Стартовала гонка Формулы-2! Форнароли опережает Кроуфорда в первом повороте и выходит в лидеры гонки. Вскоре на второе место протискивается Габриэле Мини, а Джек Кроуфорд откатывается на третью позицию. Следом за ними Марти, Стенсхорне и Данн.

Старт гонки Формулы-2

На задней прямой Кроуфорд контратакует Мини и возвращает себе хотя бы второе место. Форнароли тем временем оторвался от всего пелотона на полторы секунды.

01/29: 1 Форнароли — 2 Кроуфорд — 3 Мини — 4 Марти — 5 Стенсхорне — 6 Данн — 7 Монтойя — 8 Браунинг — 9 Беганович — 10 Дюрксен.

09:46 Дмитрий Захарченко
Вид на утренний Баку

Большой автоспортивный день в Баку начинается с гонки Формулы-2, шансы на чемпионство в которой сохраняют 10 пилотов.

С поул-позиции стартует Джек Кроуфорд, а первый ряд с ним разделит лидер общего зачёта Леонардо Форнароли. Со второй линии заезд начнут Габриэле Мини и Алекс Данн, в то время как главный преследователь Форнароли — Люк Браунинг — стартует пятым. Следом за ним Хосеп-Мария Марти, Мартиниус Стенсхорне, дебютант, которому накануне помешали подняться на подиум технические неполадки, и Себастьян Монтойя — сын легендарного Хуана-Пабло Монтойи.

Стартовая решётка гонки Формулы-2

Старт прогревочного круга в 10:00 мск.

