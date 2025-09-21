Догонят ли «Макларен» и «Феррари» Ферстаппена в Баку? ГП Азербайджана — LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Макс Ферстаппен стал единственным из топ-пилотов, кто безошибочно провёл квалификацию Гран-при Азербайджана и в непростых условиях завоевал поул-позишен. Позади Макса на решётке необычные соседи (Сайнс, Лоусон и Антонелли), что даёт Ферстаппену отрыв от основных преследователей. В частности, Норрис и Пиастри стартуют только седьмым и девятым. Получится ли у Макса создать отрыв и уехать к новой победе? Кто из преследователей сумеет прорваться лучше всех? Повлияют ли на ход гонки погода и сейфти-кар? Нас ждёт действительно непредсказуемое гоночное воскресенье!
Главные события Гран-при Формулы-1, а также гонок поддержки — в нашей онлайн-трансляции.
Стенсхорне на стартовой прямой опережает Марти и поднимается на четвёртое место! Напомним, что для Мартиниуса это первый в карьере уикенд Формулы-2!
Стенсхорне впереди Марти и Данна
Фото: x.com/formula2
02/29: 1 Форнароли — 2 Кроуфорд — 3 Мини — 4 Стенсхорне — 5 Марти — 6 Данн — 7 Монтойя — 8 Беганович — 9 Браунинг — 10 Дюрксен.
Стартовала гонка Формулы-2! Форнароли опережает Кроуфорда в первом повороте и выходит в лидеры гонки. Вскоре на второе место протискивается Габриэле Мини, а Джек Кроуфорд откатывается на третью позицию. Следом за ними Марти, Стенсхорне и Данн.
Старт гонки Формулы-2
Фото: x.com/formula2
На задней прямой Кроуфорд контратакует Мини и возвращает себе хотя бы второе место. Форнароли тем временем оторвался от всего пелотона на полторы секунды.
01/29: 1 Форнароли — 2 Кроуфорд — 3 Мини — 4 Марти — 5 Стенсхорне — 6 Данн — 7 Монтойя — 8 Браунинг — 9 Беганович — 10 Дюрксен.
Вид на утренний Баку
Фото: x.com/formula2
Большой автоспортивный день в Баку начинается с гонки Формулы-2, шансы на чемпионство в которой сохраняют 10 пилотов.
С поул-позиции стартует Джек Кроуфорд, а первый ряд с ним разделит лидер общего зачёта Леонардо Форнароли. Со второй линии заезд начнут Габриэле Мини и Алекс Данн, в то время как главный преследователь Форнароли — Люк Браунинг — стартует пятым. Следом за ним Хосеп-Мария Марти, Мартиниус Стенсхорне, дебютант, которому накануне помешали подняться на подиум технические неполадки, и Себастьян Монтойя — сын легендарного Хуана-Пабло Монтойи.
Стартовая решётка гонки Формулы-2
Фото: x.com/formula2
Старт прогревочного круга в 10:00 мск.