Старт гонки с необычным порядком на стартовой решётке — в 14:00 мск.

Догонят ли «Макларен» и «Феррари» Ферстаппена в Баку? ГП Азербайджана — LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Макс Ферстаппен стал единственным из топ-пилотов, кто безошибочно провёл квалификацию Гран-при Азербайджана и в непростых условиях завоевал поул-позишен. Позади Макса на решётке необычные соседи (Сайнс, Лоусон и Антонелли), что даёт Ферстаппену отрыв от основных преследователей. В частности, Норрис и Пиастри стартуют только седьмым и девятым. Получится ли у Макса создать отрыв и уехать к новой победе? Кто из преследователей сумеет прорваться лучше всех? Повлияют ли на ход гонки погода и сейфти-кар? Нас ждёт действительно непредсказуемое гоночное воскресенье!

Главные события Гран-при Формулы-1, а также гонок поддержки — в нашей онлайн-трансляции.