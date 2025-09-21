«Уильямс» вернулся на подиум Ф-1! А вот у «Макларена» в Баку катастрофа

Полный провал Пиастри

Уже вчерашняя квалификация в Баку сложилась для Оскара Пиастри так себе, ну а сегодня австралиец за пару минут превратил собственный уикенд в кошмар. Сначала Оскар допустил фальстарт на старте, ударил по тормозам и в итоге зашёл в первый поворот последним. Разнервничавшись, пилот «Макларена» заблокировал колёса в шестом повороте и уехал в стену — авария и 0 очков! Моментальное обострение интриги в чемпионате. На полях отметим, что Оскар ещё и спровоцировал фальстарт Алонсо, который среагировал на «Макларен» впереди себя и получил пять штрафных секунд.

Впереди Ферстаппен уверенно сохранил лидерство и на старте, и на рестарте, несмотря на выбор более жёстких шин «хард». Сайнс, Лоусон и Антонелли тоже сохранили позиции, при этом Кими на рестарте жёстко отбился от Расселла, которому пришлось тормозить и пропускать Цуноду. На обратный обгон Джорджу потребовалось порядка 10 кругов.

Позади этого дуэта хорошо провёл первые круги Леклер, который выбрался на седьмое место. На рестарте Шарль легко опередил Норриса, а за ними Хэмилтон, потратив несколько кругов, всё-таки прошёл Хаджара, который таким образом последовательно пропустил обе «Феррари» и «Макларен».

0 проблем для Ферстаппена и подиум «Уильямса»

Дождя или фестиваля аварий с сейфти-карами мы не дождались, так что абсолютно все пилоты использовали тактику с одним пит-стопом. Обмануть судьбу попробовал только Окон, дважды сменивший шины после аварии Пиастри, однако французу это особо ничего не дало, а остальные в разной последовательности использовали «хард» и «медиум».

Ферстаппен, стартовавший на жёстких шинах, спокойно дождался, пока остановятся все преследователи, тем самым обезопасил себя от шального сейфти-кара и сменил резину последним, после чего поехал дальше к спокойной победе. За ним на второе место выбрался Расселл. Джордж продлил отрезок на «харде» и за счёт хорошей работы резины и свободной тактики «перепрыгнул» Карлоса Сайнса.

Пилот «Уильямса» по крайней мере остался третьим, а вот за ним Лоусон после пит-стопа не сумел сдержать Антонелли. Так что последние круги теоретически обещали нам борьбу Карлоса и второго номера «Мерседеса» за подиум. Но в итоге Сайнс и Антонелли проходили круги в одном темпе, так что даже просто забраться в DRS (что не равно попытке обгона) юному итальянцу не удалось — есть сенсационный подиум «Уильямса»!

Новая ошибка «Макларена»

В споре за пятое место Лиам Лоусон собрал за собой целую группу пилотов во главе с Цунодой, который после своей остановки не сумел на холодных шинах сдержать представителя «Рейсинг Буллз». Потом вернуть позицию до финиша Юки так не сумел.

За японцем оказался Ландо Норрис. После схода напарника и конкурента британец не смог извлечь из гонки действительно много. Да и команда не помогла: когда «Макларен» попробовал за счёт андерката опередить Цуноду, то организовал Ландо ещё один медленный пит-стоп. Четыре секунды вместо двух с небольшим — и Ландо вернулся на трассу позади пары Лоусон — Леклер, хотя теоретически мог опередить хотя бы «Феррари».

В итоге Норрис всё же прошёл Шарля на трассе, а вот с Цунодой, которого, как мы уже ранее сказали, опередил Лоусон, так и не справился. Только седьмое место, так что Норрис отыграл у Пиастри только шесть очков. Маловато будет.

Ферстаппен — в 69 очках от лидера

В конце очковой зоны Леклер по приказу команды пропустил Хэмилтона на более свежих шинах, однако это ничего не дало. Льюис догнал группу перед собой, но в том числе из-за проблем с батареей обошёлся без атак на Норриса. На финише британец даже попробовал пропустить Шарля обратно — не вышло, но вряд ли им принципиально, кто восьмой, а кто девятый. Наконец, замкнул десятку Исак Хаджар с огромным отрывом от преследователей — двойной финиш «Рейсинг Буллз» в очках.

За пределами очковой зоны отметим, что Алекс Албон получил 10 штрафных секунд за контакт с Франко Колапинто. После пит-стопов обоих пилотов представитель «Уильямса» слишком оптимистично полез внутрь и пнул аргентинца. Кроме штрафных баллов, последствий не будет — Алекс в любом случае не претендовал на финиш в очках.

В общем зачёте Пиастри, несмотря на аварию, сохраняет комфортное лидерство с отрывом в 25 очков от Норриса. Ферстаппен после двух побед подряд отстаёт на 69 — может, Андреа Стелла и не шутил, когда говорил вчера, что всё ещё считает нидерландца претендентом на титул? Это станет понятнее после 18-го этапа Формулы-1. Гран-при Сингапура запланирован на 3-5 октября.