Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Формула-1 Гран-при Азербайджана, гонка: Пиастри попал в аварию, Ферстаппен выиграл, Сайнс и «Уильямс» на подиуме

«Уильямс» вернулся на подиум Ф-1! А вот у «Макларена» в Баку катастрофа
Евгений Кустов
Формула-1 Гран-при Азербайджана — 2025, гонка
Аудио-версия:
Комментарии
Макс Ферстаппен уверенно выиграл Гран-при Азербайджана и такими темпами может вернуться в борьбу за титул.

Полный провал Пиастри

Уже вчерашняя квалификация в Баку сложилась для Оскара Пиастри так себе, ну а сегодня австралиец за пару минут превратил собственный уикенд в кошмар. Сначала Оскар допустил фальстарт на старте, ударил по тормозам и в итоге зашёл в первый поворот последним. Разнервничавшись, пилот «Макларена» заблокировал колёса в шестом повороте и уехал в стену — авария и 0 очков! Моментальное обострение интриги в чемпионате. На полях отметим, что Оскар ещё и спровоцировал фальстарт Алонсо, который среагировал на «Макларен» впереди себя и получил пять штрафных секунд.

Впереди Ферстаппен уверенно сохранил лидерство и на старте, и на рестарте, несмотря на выбор более жёстких шин «хард». Сайнс, Лоусон и Антонелли тоже сохранили позиции, при этом Кими на рестарте жёстко отбился от Расселла, которому пришлось тормозить и пропускать Цуноду. На обратный обгон Джорджу потребовалось порядка 10 кругов.

Позади этого дуэта хорошо провёл первые круги Леклер, который выбрался на седьмое место. На рестарте Шарль легко опередил Норриса, а за ними Хэмилтон, потратив несколько кругов, всё-таки прошёл Хаджара, который таким образом последовательно пропустил обе «Феррари» и «Макларен».

Материалы по теме
Кот стал главной звездой Гран-при Азербайджана
Истории
Кот стал главной звездой Гран-при Азербайджана

0 проблем для Ферстаппена и подиум «Уильямса»

Дождя или фестиваля аварий с сейфти-карами мы не дождались, так что абсолютно все пилоты использовали тактику с одним пит-стопом. Обмануть судьбу попробовал только Окон, дважды сменивший шины после аварии Пиастри, однако французу это особо ничего не дало, а остальные в разной последовательности использовали «хард» и «медиум».

Ферстаппен, стартовавший на жёстких шинах, спокойно дождался, пока остановятся все преследователи, тем самым обезопасил себя от шального сейфти-кара и сменил резину последним, после чего поехал дальше к спокойной победе. За ним на второе место выбрался Расселл. Джордж продлил отрезок на «харде» и за счёт хорошей работы резины и свободной тактики «перепрыгнул» Карлоса Сайнса.

Пилот «Уильямса» по крайней мере остался третьим, а вот за ним Лоусон после пит-стопа не сумел сдержать Антонелли. Так что последние круги теоретически обещали нам борьбу Карлоса и второго номера «Мерседеса» за подиум. Но в итоге Сайнс и Антонелли проходили круги в одном темпе, так что даже просто забраться в DRS (что не равно попытке обгона) юному итальянцу не удалось — есть сенсационный подиум «Уильямса»!

Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
21 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:33:26.408
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+14.609
3
Карлос Сайнс
Williams
+19.199

Новая ошибка «Макларена»

В споре за пятое место Лиам Лоусон собрал за собой целую группу пилотов во главе с Цунодой, который после своей остановки не сумел на холодных шинах сдержать представителя «Рейсинг Буллз». Потом вернуть позицию до финиша Юки так не сумел.

За японцем оказался Ландо Норрис. После схода напарника и конкурента британец не смог извлечь из гонки действительно много. Да и команда не помогла: когда «Макларен» попробовал за счёт андерката опередить Цуноду, то организовал Ландо ещё один медленный пит-стоп. Четыре секунды вместо двух с небольшим — и Ландо вернулся на трассу позади пары Лоусон — Леклер, хотя теоретически мог опередить хотя бы «Феррари».

В итоге Норрис всё же прошёл Шарля на трассе, а вот с Цунодой, которого, как мы уже ранее сказали, опередил Лоусон, так и не справился. Только седьмое место, так что Норрис отыграл у Пиастри только шесть очков. Маловато будет.

Материалы по теме
Как устроена Формула-1: правила и основные термины
Как устроена Формула-1: правила и основные термины

Ферстаппен — в 69 очках от лидера

В конце очковой зоны Леклер по приказу команды пропустил Хэмилтона на более свежих шинах, однако это ничего не дало. Льюис догнал группу перед собой, но в том числе из-за проблем с батареей обошёлся без атак на Норриса. На финише британец даже попробовал пропустить Шарля обратно — не вышло, но вряд ли им принципиально, кто восьмой, а кто девятый. Наконец, замкнул десятку Исак Хаджар с огромным отрывом от преследователей — двойной финиш «Рейсинг Буллз» в очках.

За пределами очковой зоны отметим, что Алекс Албон получил 10 штрафных секунд за контакт с Франко Колапинто. После пит-стопов обоих пилотов представитель «Уильямса» слишком оптимистично полез внутрь и пнул аргентинца. Кроме штрафных баллов, последствий не будет — Алекс в любом случае не претендовал на финиш в очках.

В общем зачёте Пиастри, несмотря на аварию, сохраняет комфортное лидерство с отрывом в 25 очков от Норриса. Ферстаппен после двух побед подряд отстаёт на 69 — может, Андреа Стелла и не шутил, когда говорил вчера, что всё ещё считает нидерландца претендентом на титул? Это станет понятнее после 18-го этапа Формулы-1. Гран-при Сингапура запланирован на 3-5 октября.

Как прошло гоночное воскресенье:
Доминация Ферстаппена на фоне полного провала лидера чемпионата. Каким был ГП Азербайджана
Live
Доминация Ферстаппена на фоне полного провала лидера чемпионата. Каким был ГП Азербайджана
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android