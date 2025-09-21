Лидер сезона Ф-1 кошмарно провалился — может, начало кризиса? Итоги Гран-при в Баку

Гонка Формулы-1 в Баку прошла фактически без борьбы за победу — Ферстаппен уехал от пелотона со старта и лидировал вплоть до самого финиша. Тем не менее гонка получилась крайне насыщенной, и в ней были как герои, так и антигерои.

Итоги 17-го этапа Формулы-1 — в традиционном обзоре «Чемпионата».

Худший провал Пиастри

Пожалуй, главным антигероем Гран-при Азербайджана стал лидер чемпионата Оскар Пиастри. До уикенда в Баку у австралийца была по сути лишь одна ошибка — вылет под дождём в Мельбурне, да и то вина Оскара скорее в том, что он поторопился возвращаться на трассу и лишь усугубил своё положение. Однако на этапе в Баку Пиастри допустил столько ошибок, что некоторым хватило бы на целый год.

Сначала Оскар разбил машину в квалификации, чем обрёк себя на старт с 10-го места. Но и стартовать австралиец как следует не смог — он дёрнулся со своей позиции ещё до сигнала светофора, заработав пенализацию за фальстарт. Пиастри сразу понял свою ошибку, тут же остановился и в итоге к первому повороту приезжал одним из последних.

Пиастри позади Албона на старте гонки в Баку Фото: Peter Fox/Getty Images

Всегда хладнокровный и спокойный, он на этот раз не смог совладать с эмоциями, попытался максимально быстро наверстать упущенное и в пятом повороте допустил ещё одну ошибку, влетев носовым обтекателем в заграждения. Таким образом, Гран-при Азербайджана длился для лидера чемпионата меньше минуты.

Этот уикенд — худший для Пиастри за всю карьеру, он наверняка станет мощным ударом по самолюбию гонщика. И теперь дело за его менеджером Марком Уэббером — именно он должен сделать всё необходимое, чтобы Оскар сохранил психологическое равновесие в преддверии решающей фазы чемпионата. Австралийцу, в конце концов, повезло — он в этот уикенд потерял не так уж и много.

Норрис не воспользовался шансом

Проблемы Пиастри открыли Норрису возможность сократить отставание в общем зачёте, однако Ландо не удалось ею воспользоваться, и отчасти в этом виновата команда. Причём речь не о том, что Норрис в концовке квалификации первым выехал на трассу — это было логичное решение, которое могло окупиться в случае жёлтых или красных флагов.

Круг, увы, у Норриса не получился — не только из-за чуть более скользкого покрытия, но и из-за ошибки в 15-м повороте. Судя по телеметрии, Ландо потерял на ней больше 0,2 секунды — например, относительно Цуноды этот эпизод обошёлся ему более чем в 0,4 секунды. Другими словами, если бы не контакт со стеной, Норрис вполне мог бы квалифицироваться на третий или даже второй ряд.

Норрис бок о бок с Цунодой на старте гонки в Баку Фото: Clive Rose/Getty Images

Старт гонки у Ландо тоже вышел неудачным — он не просто не сумел прорваться, но и потерял позицию, когда внутри второго поворота мимо проскочил Хаджар. Исака в итоге удалось опередить, однако на рестарте Норрис пропустил Леклера — у Шарля действительно было преимущество за счёт слипстрима, но Ландо сам виноват, что проспал рестарт и оказался так далеко от пелотона, что не смог воспользоваться «воздушным мешком».

Ну а затем команда «помогла» Норрису на пит-стопе — очередная заминка с колесом стоила Ландо лишней пары секунд. Если бы не это, Норрис на выезде с пит-лейна, скорее всего, оказался бы впереди Лоусона и Леклера и благополучно финишировал пятым. Но, застряв в DRS-поезде и не имея существенного преимущества в максимальной скорости, Ландо оказался лишь седьмым. Впрочем, нельзя винить только команду — если бы не ошибка в 15-м повороте в Q3, вся гонка могла бы сложиться для британца иначе.

Продолжит ли Макс в том же духе?

Уже вторая гонка подряд проходит при полном доминировании Ферстаппена — Макс и в Монце, и в Баку был недосягаем для преследователей. Однако эти трассы отличаются от большинства других в календаре, поскольку требуют от машин настроек с низкой прижимной силой. И в таких условиях «Ред Булл», который явно прибавил в последнее время, смотрится неплохо. А «Макларен» из-за высокого коэффициента лобового сопротивления, наоборот, выглядит на таких трассах слабее.

«Ред Булл» празднует успех в Баку Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Следующий этап пройдёт в Сингапуре. И, во-первых, на трассе «Марина Бэй» понадобится гораздо больший уровень прижимной силы, а, во-вторых, из-за жаркой погоды нужно будет осторожнее обращаться с резиной. Последний компонент — одно из главных преимуществ «Макларена» в этом году, и почти наверняка машины из Уокинга вернутся к привычному уровню доминирования. Ферстаппен существенно сократил отставание от лидеров чемпионата, но всё же трудно поверить, что Макс сумеет вернуться в борьбу за титул.

Первый подиум Сайнса в «Уильямсе»

Главным героем прошедшей гонки, пожалуй, можно назвать Карлоса Сайнса (не считая Ферстаппена, конечно). Испанец стартовал на «медиуме» и довольно долго поддерживал на нём высокий темп, удержавшись в итоге в топ-3. На руку Сайнсу сыграл Лоусон, который на первом отрезке помешал гонщикам «Мерседеса», что, однако, не умаляет уверенной и безошибочной гонки в исполнении Карлоса, который совершенно заслуженно поднялся на подиум.

Первый подиум Сайнса в составе «Уильямса» Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Увольнение из «Феррари» в прошлом году стало для Сайнса ударом. Он до последнего рассчитывал получить место в какой-нибудь из топ-команд, и в «Уильямсе» во многом оказался из-за того, что больше никому не был нужен. Но Карлос не потерял мотивации, продолжал упорно работать и стал время от времени опережать Албона (счёт в квалификациях теперь 9:8 в пользу испанца). Если Сайнс продолжит прогрессировать, то станет лидером набирающей силу британской команды.

Блестящая гонка Лоусона

У Лиама, в отличие от Сайнса, удержаться в топ-3 не получилось, однако, если учитывать скорость «Рейсинг Буллз» в сравнении с «Уильямсом» и «Мерседесом», это неудивительно. Лоусон тоже провёл великолепный уикенд и был в эти два дня одним из лучших пилотов в пелотоне. Лиам блеснул уже в субботу, когда на последних секундах Q3 проехал по влажной трассе быстрее всех, кроме Ферстаппена. Пусть Антонелли удержать не удалось, зато новозеландец более 10 кругов «возил» за собой Цуноду, Норриса и Хэмилтона.

Лоусон сдерживает пилотов «Мерседеса» Фото: Joe Portlock/Getty Images

Отчасти результат Лоусона стал возможен как раз таки благодаря Юки, который в концовке скорее был занят защитой от Норриса, чем атакой на «Рейсинг Буллз». Да и не ошибись механики Ландо на пит-стопе, «Макларен» наверняка был бы впереди. Но, подчеркнём, Лиам пилотировал безошибочно и проявил в квалификации недюжинную смелость. Кажется, выгонять его из Формулы-1 пока рано.