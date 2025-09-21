Скидки
Кто стал худшим гонщиком Формулы-1 Гран-при Азербайджана — 2025: Пиастри, Албон, Хэмилтон

Кто худший гонщик Гран-при Азербайджана Формулы-1?
Евгений Кустов
Кто худший гонщик Гран-при Азербайджана Ф-1?
Аудио-версия:
Кажется, фаворит очевиден. Или мы ошибаемся?

Продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.

По итогам гонки на трассе в Баку редакция отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Рейтинг: кто худший гонщик Гран-при Азербайджана Формулы-1?
Оскар Пиастри
Фото: Joe Portlock/Getty Images
1 место

Оскар Пиастри

Ну что тут сказать… Сначала Пиастри допустил грубую ошибку на старте, слишком рано дёрнувшись с места — и откатился назад. В попытке побыстрее хоть что-то исправить австралиец на первом же круге в потоке грязного воздуха улетел в повороте в отбойник. И это после вчерашней аварии в квалификации… Радует разве что то, что Норрис отыграл лишь шесть очков.

Алекс Албон
Фото: Peter Fox/Getty Images
2 место

Алекс Албон

У таиландца, по сути, не было шансов на очки после аварии в квалификации, так что его ошибка в борьбе с Франко Колапинто почти ни на что не повлияла. И всё же Алекс получил штрафные баллы и упал на пару строчек в протоколе, пропустив Бортолето и Бермана. Что касается самой аварии, то Алекс явно перестарался, когда полез атаковать Франко Колапинто по внутреннему радиусу и просто пнул колесо «Альпин».

Льюис Хэмилтон
Фото: Clive Rose/Getty Images
3 место

Льюис Хэмилтон

Несмотря на то что Льюис отыграл несколько позиций, трудно занести эту гонку ему в актив. Во-первых, британец пару раз едва не разложил машину, отлавливая её у отбойников и теряя время. Во-вторых, на стартовом отрезке Льюис не мог держаться в темпе Леклера, а затем не воспользовался оверкатом — в отличие, например, от Расселла. Наконец, на финише британец не справился с банальной задачей притормозить и вернуть восьмое место Леклеру.

Нико Хюлькенберг
Фото: Joe Portlock/Getty Images
4 место

Нико Хюлькенберг

Немцу очень сильно повезло избежать штрафа на первом круге. После срезки шестого поворота Хюлькенберг, как сказали бы судьи, опасно вернулся на трассу и задел «Хаас» Окона. Даже странно, что стюарды просто всё списали на особенности первого круга и оставили Нико без пяти или 10 секунд наказания. В остальном — скучная гонка в DRS-паровозике позади Стролла.

Фернандо Алонсо
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
5 место

Фернандо Алонсо

Безусловно, испанца можно оправдать: он допустил фальстарт, потому что перед ним раньше с места рванул Пиастри. И всё-таки это ответственность пилота — не просто реагировать инстинктивно, а различать легитимный рывок соперника и ошибку. Собственно, и сам Алонсо просто взял вину на себя.

Как прошло гоночное воскресенье в Баку:
Доминация Ферстаппена на фоне полного провала лидера чемпионата. Каким был ГП Азербайджана
Live
Доминация Ферстаппена на фоне полного провала лидера чемпионата. Каким был ГП Азербайджана
