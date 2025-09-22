Какая ошибка Пиастри самая жёсткая и поборется ли Ферстаппен за титул? Разбор Ф-1 в Баку

Постоянный эксперт «Чемпионата» победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Азербайджана Формулы-1, который выиграл Макс Ферстаппен.

Чем объясните целую серию ошибок Пиастри — это разовый сбой или нервы?

Разовый сбой. Он сам всё хорошо объяснил: глупая ошибка на старте, а потом недооценил грязный воздух, пытаясь отыграть позиции. Собственно, перед ним Хюлькенберг был чуть более удачлив и избежал контакта со стенкой.

Какую из ошибок Оскара считаете самой жёсткой?

Старт. Последующий «убор» — следствие плохого старта. Хотел отыграться быстрее, чем было можно. Что же до квалификации, то да, ошибся, но это не глупая ошибка. Ты пытаешься взять поул в непростых условиях. Перед этим пять человек тоже сходили в стену. Это не так глупо. А вот старт — да, глупо.

Допустил ли сам Норрис какие-то ошибки или просто так сложилось, что он не смог отыграть больше очков?

Конечно, допустил. Ландо сделал «показательный» рестарт. Его можно показывать, как делать не надо. Как так проспать?.. Может, не окажись он за Леклером, смог бы отыграть что-то на пит-стопе. Но вряд ли. Даже на свежих шинах ничего сделать Ландо не сумел.

Как бы вы поступили в конце квалификации — выехали бы первым на более сырую трассу или последним — на более сухую, но с риском попасть под флаги?

В зависимости от прогноза погоды, количества резины и других параметров. Макс первый раз шёл на поул ещё в середине сессии, когда Пиастри приехал в стену. Красный флаг дали, когда Ферстаппен уже находился рядом со съездом на пит-лейн. То есть ему не хватило несколько секунд. Так что Макс просто лучше других справился в сложных условиях. Как он это обычно и делает.

Кто вас впечатлил больше — Сайнс или Лоусон?

Сайнс: хороший темп, без ошибок всю гонку. А в конце и вовсе начал уезжать от Антонелли.

Две победы Ферстаппена — тенденция или просто подошли трассы?

В Баку сильно помогла квалификация. Мы даже не смогли увидеть реально борьбу «Макларена» и «Ред Булл» за победу. Это было бы возможно, только если бы Макс запорол старт. Я вот только совсем не припоминаю, когда это было последний раз.

Макс в 69 очках от Пиастри — есть ли реальные шансы на чемпионство?

Скептически отношусь к разговору, что Макс уже реально снова борется за чемпионат. Но кто знает: это гонки. Пара таких сильных ошибок — и Макс будет рядом. Хотя я всё ещё не верю в резко возродившийся «Ред Булл». По идее, Сингапур даст настоящий ответ: там у них всегда были проблемы. Если и там Макс будет на высоте, то нас ожидает отличная концовка чемпионата.

Выступление Цуноды скорее в плюс или в минус?

Скорее в плюс. Если ты борешься за попадание в очки, а тут приезжаешь шестой, это маленькая, но победа. Да, есть Макс, и на его фоне всё это блекнет. Но с учётом трудностей второй машины «Ред Булл», мне кажется, очень неплохо.

Что думаете о тактике «Феррари» для Хэмилтона в квалификации?

То же самое, что и все. Назову её странной.

Хэмилтон перед финишем «не смог» пропустить Леклера. Не игра ли это со стороны Льюиса?

Не думаю. Льюису параллельно, восьмой он или девятый. Так что просто не рассчитал.

Штраф Алонсо за фальстарт. Насколько трудно сдержаться от фальстарта, когда раньше времени рванул пилот перед вами?

Очень легко сдержаться, если смотришь на светофор. С первой гонки Формулы-4 тебя учат не смотреть и не реагировать ни на что, кроме огней. Очень странно видеть такую ошибку от Фернандо.