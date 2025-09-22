Сайнс хорош, но два гонщика всё равно были лучше. Оценки за Гран-при Азербайджана

17-й этап Формулы-1 — в предельно субъективных оценках автора.

Макс Ферстаппен — 9,5

Круг Ферстаппена под занавес квалификации на сырой от накрапывавшего дождя трассе был абсолютно великолепен, и именно он стал залогом победы в воскресенье. Те, кто могли побороться с Максом за победу, оказались на стартовой решётке слишком далеко, а от остальных нидерландец легко уехал.

Джордж Расселл — 9

Красивое возвращение Расселла на подиум — Джордж 39 кругов ехал на «харде» и поддерживал достаточно высокий темп, чтобы на выезде из боксов оказаться впереди Сайнса. В квалификации Расселл уступил Антонелли, но на фоне болезни, мешавшей Джорджу и в пятницу, и в субботу, на это можно закрыть глаза.

Карлос Сайнс — 9

Подиум в составе «Уильямса» — важное достижение. Но будем честны: Сайнсу повезло проехать круг в Q3 по сухой трассе, а в гонке ему помог Лоусон, оттормозивший «Мерседесы», что и позволило в итоге опередить Антонелли. Впрочем, сам Сайнс не допускал ошибок и провёл максимально чистый уикенд.

Лиам Лоусон — 9

Лоусон блестяще выступил в конце Q3 и был быстрее всех, кроме Макса. Последние круги гонки, когда Лиам сдерживал соперников без DRS, выглядели впечатляюще, но Цунода признался, что не атаковал и фактически защищал Лоусона от Норриса. Плюс Лиам ошибся в работе с батареей, когда боролся с Антонелли.

Андреа Кими Антонелли — 8

После серии неудач Антонелли провёл наконец сильный уикенд. Дебютант показал четвёртое время в Q3 и закончил гонку на подступах к подиуму. Правда, финиш в топ-3 Кими упустил, не сумев пройти Лоусона на первом отрезке и заборовшись с ним после пит-стопа, хотя темп машины позволял опередить Сайнса.

Антонелли и Цунода во время гонки в Баку Фото: Joe Portlock/Getty Images

Юки Цунода — 7,5

Уикенд в Баку стал для Цуноды лучшим в составе «Ред Булл» — прежде Юки ни разу не попадал на этой машине в топ-6 ни в квалификации, ни в гонке. В начале заезда Цунода даже какое-то время боролся с Расселлом и занимал пятое место, но в итоге остался шестым, решив, что атаковать в концовке Лоусона будет неразумно.

Льюис Хэмилтон — 7

Первая попытка Хэмилтона в Q2 получилась неудачной, однако в финал он не прошёл по вине команды, пожадничавшей поставить «медиум». Но в гонке, если не считать пары помарок, Льюис ехал здорово и на финальном отрезке шёл в довольно высоком темпе. Правда, будучи последним в DRS-поезде, он уже мало что мог.

Ландо Норрис — 6,5

«Макларен» в этот уикенд был не так силён, как обычно, но и сам Норрис выступил далеко не на максимуме. В квалификации Ландо зацепил стену в 15-м повороте, во втором повороте гонки пропустил Хаджара, а затем просто проспал рестарт, на ровном месте отдав позицию Леклеру.

Исак Хаджар — 6,5

На финальную попытку в Q3 Хаджар ушёл позже Лоусона и ехал с опережением его графика, однако ошибка в 16-м повороте стоила Исаку более полусекунды — и шанса побороться за подиум или место в топ-5. В гонке он тоже не избежал ошибок и смог набрать лишь один балл, хотя машина явно позволяла добиться большего.

Габриэл Бортолето — 6,5

Как и Хаджар, Бортолето допустил ошибку в финальном повороте, испортил себе выход на прямую и в итоге не смог пройти в Q3. В гонке бразилец продолжал бороться и на первом отрезке вышел на 11-ю позицию, однако дотянуться до топ-10 темп машины уже не позволял.

Шарль Леклер — 6

Авария в квалификации дорого обошлась Леклеру, при этом при старте с 10-го места Шарль смог опередить лишь Хаджара да сошедшего на первом круге Пиастри. Весь уикенд монегаск не чувствовал уверенности за рулём и, пожалуй, впервые в сезоне держался на трассе хуже Хэмилтона.

Авария Леклера в квалификации Фото: Joe Portlock/Getty Images

Эстебан Окон — 6

Даже с более гибким антикрылом Окон проиграл Берману в квалификации более 0,3 секунды. Эстебан объяснил этот результат постоянными блокировками тормозов. В гонке же стратегией француза было надеяться на сейфти-кар, хотя, если бы не удар от Хюлькенберга, всё могло бы сложиться иначе.

Пьер Гасли — 5

Вылетом в конце Q1 Гасли испортил квалификацию не только себе, но и напарнику. После этого сделать что-либо в гонке было уже невозможно — слишком уж много «Альпин» проигрывал соперникам из-за слабого двигателя. При этом сам Пьер, кажется, чувствует себя за рулём машины всё менее уверенно.

Лэнс Стролл — 4,5

Для Стролла квалификация завершилась уже в первом сегменте, когда на свежем комплекте «софта» Лэнс вылетел в первом повороте. В итоге в гонке тактикой канадца было держаться до последнего в ожидании автомобиля безопасности — он так и не выехал, и на финише Стролл оказался даже позади оштрафованного Алонсо.

Оливер Берман — 4

Контакт со стеной в начале Q2 был совсем лёгким, однако этого хватило, чтобы погнуть подвеску и прекратить борьбу. Правда, и в гонке Берман не смог блеснуть: на старте Оливер пропустил Колапинто, а на рестарте проиграл ещё две позиции и откатился на 17-е место. В итоге шансы на очки были окончательно упущены.

Фернандо Алонсо — 4

Несмотря на слабую скорость «Астон Мартин», Алонсо в квалификации показал очень неплохое 11-е время, которое в теории позволяло зацепиться за очки. Однако опытнейший Фернандо по ошибке среагировал на фальстарт Пиастри и получил пять секунд штрафа — после этого надежд на финиш в топ-10 не осталось.

Нико Хюлькенберг — 4

Хюлькенбергу повезло, что авария в первом сегменте не привела к более серьёзным, чем разбитый носовой обтекатель, последствиям. Однако Нико не смог воспользоваться и вторым шансом — времени Бортолето он в итоге проиграл более 0,4 секунды. А на старте чуть не нарвался на штраф, врезавшись в Окона.

Нико Хюлькенберг на Гран-при Азербайджана Фото: Joe Portlock/Getty Images

Франко Колапинто — 4

В Q1 Колапинто остался по вине Гасли — Франко в любом случае пришлось бы бросить круг из-за жёлтых флагов. Однако аргентинец растерялся и в итоге влетел в стену, разбив машину. Гонку же ему загубил Албон, неаккуратно подцепивший заднее колесо «Альпин».

Алекс Албон — 3

Это был один из худших уикендов в карьере Албона. В квалификации Алекс недооценил сцепление в первом повороте и врезался во внутренний отбойник, а в гонке поспешил с атакой на Колапинто и нарвался на 10-секундный штраф, после которого вся борьба стала бессмысленной.

Оскар Пиастри — 2

Гран-при Азербайджана для лидера чемпионата обернулся катастрофой — Пиастри допустил три крупные ошибки. Сначала разбил машину в квалификации, затем совершил фальстарт в гонке и разбил уже второе шасси в пятом повороте первого же круга. Посмотрим, оправится ли Оскар от такого провала.