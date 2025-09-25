12 случаев, когда ошибка стоила гонщику чемпионства в Формуле-1

Недавний Гран-при Азербайджана стал худшим в карьере Оскара Пиастри — австралиец допустил множество ошибок и разбил машину уже на первом круге. Пиастри сохраняет лидерство в общем зачёте и даже опережает своего главного соперника — Ландо Норриса — на внушительные 25 очков. Однако в концовке сезона провал в Баку может Оскару аукнуться.

На фоне неудачи Пиастри мы решили вспомнить другие случаи, когда ошибка стоила пилоту шанса на титул. Такие эпизоды можно найти практически в любом сезоне, здесь же мы собрали 12 самых громких случаев.

Норрис на Гран-при Сан-Паулу 2024-го

Спад в форме «Ред Булл» начался ещё в прошлом году, и уже в середине сезона-2024 стало ясно, что у «Макларена» лучшая машина в пелотоне. В первых гонках Ферстаппен создал себе мощный отрыв, но Норрис постепенно его сокращал, и в «Макларене» верили, что шанс есть, пусть и совсем небольшой. За четыре этапа до финиша отставание Ландо от Макса сократилось до 47 баллов, и на фоне неудачной квалификации Ферстаппена в Сан-Паулу у британца появился шанс ещё ближе подтянуться к нидерландцу.

Однако в дождевой гонке Норрис не справился с прессингом, дважды вылетал с трассы, пропустил Расселла и Леклера и занял лишь шестое место. Тем временем Ферстаппен не без помощи красных флагов одержал победу, увеличил отрыв до 62 очков и уже на следующем этапе досрочно оформил своё четвёртое чемпионство.

Норрис и Расселл на Гран-при Сан-Паулу 2024 года Фото: Clive Mason/Getty Images

Феттель на Гран-при Германии 2018-го

В Формуле-1 вторая половина 2010-х прошла под знаком доминирования «Мерседеса», однако на фоне изменения регламента в сезоне-2017 «Феррари» смогла подтянуться к действующим чемпионам. Более того, в 2018 году, одержав победу на Гран-при Великобритании, тогдашний первый номер «Скудерии» Себастьян Феттель вырвался в лидеры общего зачёта.

Следующий этап проходил на «Хоккенхаймринге», и всё складывалось ещё лучше: Феттель лидировал, его напарник Райкконен шёл вторым, а «Мерседесы» занимали лишь третье и четвёртое места. Однако на 52-м круге Себ ошибся в 13-м повороте — «Феррари» вылетела с трассы, ударилась об отбойник и застряла в гравии. Победу в той гонке в итоге одержал Хэмилтон, а для Феттеля борьба за титул фактически закончилась — в последующих гонках «Феррари» лишь изредка удавалось опережать «Мерседес».

Феттель на Гран-при Сингапура 2017-го

Похожая ситуация произошла и годом ранее. За семь этапов до конца чемпионата Феттель уступал Хэмилтону лишь три очка, и на Гран-при Сингапура Льюис квалифицировался лишь пятым. Себастьян же выиграл поул и вполне мог рассчитывать на победу — при условии удачного старта опередить «Феррари» на узкой уличной трассе было бы проблематично.

Феттель это понимал и боролся на старте максимально жёстко: увидев слева поравнявшегося Ферстаппена, Себ в попытке помешать Максу сместился в его сторону. Но немец не видел, что позади блестяще стартовал Райкконен, а Ферстаппену некуда уворачиваться. В итоге манёвр Феттеля спровоцировал крупный завал, который расчистил Хэмилтону дорогу к победе. Отрыв Льюиса сразу вырос до 28 баллов, а технические проблемы в следующих гонках окончательно поставили крест на надеждах Феттеля.

Завал на старте Гран-при Сингапура 2017 года Фото: Lars Baron/Getty Images

Алонсо на Гран-при Японии 2012-го

Сезон-2012 получился одним из самых ярких в истории Формулы-1: в первых семи гонках победы одержали семь разных пилотов. Тем не менее к середине чемпионата в лидеры вырвался Фернандо Алонсо — в какой-то момент отрыв испанца составлял 37 очков. Однако в Японии Алонсо растерял почти всё преимущество: Фернандо квалифицировался шестым, а в попытке отыграться на старте перестарался в первом повороте и угодил в гравий.

В тот день Алонсо устоял в лидерах чемпионата, но на фоне сильной концовки в исполнении Феттеля (и блестящего Гран-при Бразилии с разбитым ещё на старте боковым понтоном) испанец в итоге проиграл титул с отставанием в три очка. Если бы тогда в Японии Фернандо финишировал хотя бы восьмым, то сейчас был бы трёхкратным чемпионом Формулы-1.

Уэббер на Гран-при Кореи 2010-го

В 2010 году «Ред Булл» впервые в истории включился в борьбу за титул, однако своего доминирующего уровня ещё не достиг, и за три этапа до конца сезона шансы на чемпионство сохраняли сразу пять пилотов. Возглавлял же турнирную таблицу Марк Уэббер, но на дождевом Гран-при Кореи шедший вторым австралиец вылетел с трассы. Причём недавно Алонсо признался, что это он спровоцировал ошибку Уэббера: Фернандо убедил Марка, что трасса слишком мокрая, лишив австралийца уверенности.

Уэббер сохранял шансы на титул вплоть до финальной гонки сезона, однако из-за неудачной тактики на Гран-при Абу-Даби финишировал лишь восьмым. В итоге Марк проиграл ставшему чемпионом Феттелю 14 очков. Выходит, потерянные в Корее 18 баллов стоили Уэбберу звания чемпиона мира.

Машина Уэббера после аварии в Корее в 2010-м Фото: Paul Gilham/Getty Images

Хэмилтон на Гран-при Китая 2007-го

Чемпионат 2007 года прошёл под знаком бескомпромиссного соперничества Алонсо и только дебютировавшего в Формуле-1 Хэмилтона. Фаворитом считался Фернандо, который перед переходом в «Макларен» выиграл два чемпионата в составе «Рено», однако Льюис сразу же оказался быстр и после победы в Канаде возглавил общий зачёт. Больше того, за два этапа до финиша Хэмилтон лидировал с преимуществом в 12 очков и отобрал у напарника статус фаворита.

Однако в предпоследней гонке — Гран-при Китая — Льюис, до этого лидировавший половину заезда, на изношенных шинах ошибся при заезде в боксы и застрял на небольшой насыпи. В «Макларене» сетовали, что нужно было провести пит-стоп раньше, но очки уже были упущены. На старте финальной гонки сезона Хэмилтон сохранял лидерство в чемпионате, однако сбой коробки передач на первом круге отбросил Льюиса на восьмую позицию, а титул в итоге выиграл Кими Райкконен, который опередил гонщиков «Макларена» на одно очко.

Монтойя на Гран-при США 2003-го

В сезоне-2003 за титул в Формуле-1 сражались сразу три пилота: действующий чемпион Михаэль Шумахер, молодой пилот «Макларена» Кими Райкконен и Хуан-Пабло Монтойя из «Уильямса». За два этапа до конца сезона Монтойя уступал Шумахеру лишь три очка и представлял для Михаэля бо́льшую угрозу. Но лишь до тех пор, пока не испортил себе Гран-при США.

Уже на третьем круге Монтойя развернул Рубенса Баррикелло и получил штрафной проезд по пит-лейну. Причём именно в этот момент над «Индианаполисом» пошёл дождь, и колумбийцу после отбытия штрафа пришлось проехать на «сухих» шинах проехать по мокрой трассе лишний круг. Монтойя в итоге набрал лишь три очка, отстал от соперников в чемпионате, а титул в финале сезона завоевал Шумахер.

Столкновение Баррикелло и Монтойи в США в 2003-м Фото: Clive Mason/Getty Images

Вильнёв на Гран-при Италии 1996-го

«Уильямс» был доминирующей силой в 1996 году, и довольно быстро стало ясно, что чемпионом станет либо Деймон Хилл, либо его напарник — дебютант Жак Вильнёв. Канадцу поначалу явно не хватало опыта: Жак вылетел под дождём в Бразилии, а в Монако столкнулся с Лукой Бадоером. Тем не менее за три этапа до конца сезона канадец сохранял шансы опередить Хилла.

Но в Монце Вильнёв вновь допустил ошибку и потерял шансы на титул. Вильнёв неудачно стартовал, зацепил отработанные шины, установленные в шикане в качестве границы трассы, и повредил подвеску. Жак добрался до финиша, но не смог набрать очков и больше не представлял для Хилла серьёзной угрозы.

Мэнселл на Гран-при Японии 1987-го

Девятью годами ранее за титул тоже боролись исключительно пилоты «Уильямса»: Нельсон Пике и Найджел Мэнселл. К середине сезона Пике сумел оторваться от Мэнселла на 24 очка (за победу тогда давали девять), но англичанин победил в Испании и Мексике и сумел остаться в борьбе: за две гонки до конца чемпионата разрыв составлял 12 баллов.

Воспользоваться шансом Мэнселл не смог. В пятничной квалификации перед Гран-при Японии Найджел, пытаясь превзойти время Пике, попал в тяжёлую аварию и получил травмы, из-за которых выбыл до конца сезона. Таким образом ещё до старта предпоследней гонки сезона Пике стал трёхкратным чемпионом мира.

Найджел Мэнселл в 1987 году Фото: Chris Cole/Getty Images

Пирони на Гран-при Германии 1982-го

Сезон-1982 должен был стать триумфом «Феррари», но получился для «Скудерии» одним из самых трагичных в истории. После Гран-при Сан-Марино отношения между пилотами команды испортились, а уже на следующем этапе в Бельгии разбился Жиль Вильнёв. Вскоре после этого лидерство в чемпионате захватил Дидье Пирони — после подиумов в Брэндс-Хэтче и Ле-Кастелле француз опережал ближайшего соперника на девять очков.

Но в квалификации на «Хоккенхаймринге» Дидье на огромной скорости врезался в машину Алена Проста — точно так же, как ранее Вильнёв налетел на Йохена Масса. Пирони, в отличие от Жиля, выжил, однако получил множественные травмы ног и в итоге вынужден был завершить спортивную карьеру. Чемпионом же в итоге стал Кеке Росберг, который в сезоне-1982 одержал лишь одну победу.

Лауда на Гран-при Канады 1974-го

В 1974 году главными действующими лицами были «Феррари» и «Макларен». В «Скудерию» только-только пришёл перспективный австриец Ники Лауда, а новым гонщиком «Макларена» стал самый молодой на тот момент чемпион мира Эмерсон Фиттипальди. Кроме того, в гонку за титулом вступили Клей Регаццони и Джоди Шектер.

За два этапа до конца сезона Лауда шёл четвёртым, уступая Регаццони восемь очков. У Ники был шанс переломить ситуацию на Гран-при Канады — австриец лидировал на протяжении 67 кругов, но на 68-м ошибся, вылетел с трассы и сошёл с дистанции. В Моспорте в итоге победил Фиттипальди, который затем опередил Регаццони в Уоткинс-Глене и записал на свой счёт второе чемпионство.

Ники Лауда в 1974 году Фото: Allsport UK/Getty Images

Фон Трипс на Гран-при Италии 1961-го

10 сентября 1961 года — один из самых трагичных дней в истории автоспорта. В этот день в Монце проходил предпоследний этап чемпионата мира, главными фаворитами которого были пилоты «Феррари» Фил Хилл и Вольфганг фон Трипс. На старте в лидеры вырвался Хилл, а фон Трипс, стоявший на поул-позиции, откатился на шестое место. На втором круге фон Трипс перед входом в «Параболику» сместился в сторону Джима Кларка и зацепил его машину задними колёсами.

«Феррари» тут же развернуло и бросило в заграждения на возвышении, где находились зрители. От удара фон Трипса выбросило из машины — немец погиб, а вместе с ним ещё 15 болельщиков, следивших за гонкой с холма. Вольфгангу фон Трипсу было 33 года, в паддоке были уверены, что именно он станет чемпионом 1961 года, но титул в итоге достался Хиллу. Незадолго до гибели фон Трипс открыл картодром в немецком городе Керпен — именно на нём много лет спустя придёт тренироваться мальчик по имени Михаэль Шумахер.