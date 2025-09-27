Пока Ф-1 отдыхает, Ферстаппен уничтожил соперников в другой серии — в «Зелёном аду»

Макс Ферстаппен известен тем, что практически всё время посвящает автоспорту, и двухнедельный перерыв между этапами Формулы-1 для него не повод не участвовать в гонках. И в этот уикенд нидерландец выступил в немецкой серии длинных гонок Nürburgring Langstrecken-Serie, этапы которой проходят на «Северной петле» «Нюрбургринга».

Что из этого вышло? Макс буквально на каждом круге был быстрее всех.

Как Ферстаппен оказался на «Нюрбургринге»

«Нордшляйфе» — одна из самых известных, опасных и сложных трасс планеты. 25,3-километровое кольцо, состоящее из 170 поворотов и постоянных перепадов высот, по традиции называют «Зелёным адом». А ещё это одна из любимых трасс Ферстаппена.

В мае этого года Макс приехал сюда на тесты, причём изначально он был заявлен под псевдонимом Франц Херман. Не то чтобы заезды Ферстаппена были каким-то секретом, просто организаторы хотели избежать слишком большого ажиотажа. Макс тогда пилотировал Ferrari 296 GT3 и позже заявил, что проехал круг быстрее официального рекорда для машин GT3 (7:49.5). Правда, официальные результаты заездов опубликованы не были.

Ферстаппен под именем Франц Херман на тестах Фото: Nürburgring Langstrecken-Serie

Так или иначе, Ферстаппен признался, что хочет однажды выступить в «24 часах Нюрбургринга», одном из самых престижных на планете суточных марафонов. Однако, несмотря на четыре чемпионских титула в Формуле-1, права участвовать в официальных соревнованиях на «Нордшляйфе» у Макса не было.

Чтобы получить необходимую лицензию, Ферстаппену пришлось сначала проехать по трассе за инструктором и выступить в гонке начального уровня (CUP3) на придушенном до 300 лошадиных сил Porsche Cayman. Получив нужные бумаги, Макс отправился на этап NLS, где в паре с Кристофером Лулэмом выступил на той самой Ferrari 296 GT3, заявленной от имени команды Emil Frey Racing.

В своей собственной лиге

В квалификации Ферстаппен показал третье время — после перехода на слики Макс угодил в трафик и не смог продемонстрировать весь потенциал. Впрочем, уже на старте четырёхчасового заезда Макс вырвался в лидеры и… В данном случае «уехал в точку» — не фигура речи. После двух кругов Ферстаппен опережал ближайшего соперника на 4,9 секунды, к концу четвёртого оторвался на 10,8 секунды.

Пятый круг Макс прошёл с временем 7:51.514 — это быстрее, чем время поула любого этапа NLS текущего сезона, и менее чем на две секунды медленнее официального рекорда круга чемпионата (в ноябре 2022 года Кристиан Крогнес на BMW M4 GT3 проехал круг за 7:49.578). К концу своего первого стинта Ферстаппен опережал всех на 20 с лишним секунд и на седьмом круге свернул в боксы.

Экипаж Ферстаппена на этапе NLS Фото: Nürburgring Langstrecken-Serie

Макс остался за рулём, отправился на второй отрезок подряд — и начал отрываться от пелотона ещё быстрее. Так, к 15-му кругу, который стал для нидерландца последним в этой гонке, он опережал весь пелотон более чем на минуту! Ферстаппен ехал так, словно выступает в своей собственной лиге и уже десятки лет гоняется на «Нордшляйфе».

После второго пит-стопа за руль Ferrari сел Крис Лулэм — 22-летний британец, который в этом году вместе с подопечным Ферстаппена Тьерри Вермюленом выступает за Verstappen.com Racing в GT World Challenge Europe. Разумеется, у Лулэма меньше опыта, чем у Макса, но разница всё равно показательна: лучший круг британца во время его отрезка был 8:03.540 — на 12 секунд медленнее лучшего от Ферстаппена.

Победа экипажа №31

Лулэм, хотя шёл и не в столь высоком темпе, как Макс, всё же удержал лидерство. Причём в какой-то момент экипажу №31 не повезло с зонами жёлтых флагов, из-за чего преимущество разом сократилось до 20 с небольшим секунд. Криса это не смутило, он довёл машину до финиша и вместе с Ферстаппеном стал победителем девятого этапа серии NLS. Второе место, отметим, занял экипаж Янна Марденборо — это бывший сим-рейсер, о котором в 2023 году вышел фильм «Гран туризмо».

В гонке также приняли участие несколько российских пилотов. Так, экипаж Алексея Веременко, Василия Селиванова и немца Франка Штипплера на Audi R8 LMS GT3 стал вторым в зачёте SP9 Pro-Am, а Олег Квитка и Роман Мавланов, которые вместе с Артуром Горояном и Денни Бринком пилотировали Audi RS3, оказались третьими в категории TCR. Сильнейшими же в зачёте TCR стали Майк Халдер и экс-пилот Формулы-1 Тьягу Монтейру.

Ферстаппен и Лулэм на «Нордшляйфе» Фото: Nürburgring Langstrecken-Serie

Что до Ферстаппена, то это не последнее его выступление на «Нордшляйфе». Как сообщил канал RTL, Макс решил выступить в «24 часах Нюрбургринга» в следующем году — марафон пройдёт 16-17 мая, как раз между Гран-при Майами и Канады Формулы-1. И после такого, разумеется, нидерландец будет считаться одним из фаворитов гонки. Правда, в суточном марафоне роль партнёров по экипажу и надёжности техники гораздо выше, так что совсем не факт, что эта гонка станет для Макса такой же лёгкой прогулкой.

Однако это дела будущего, а теперь Ферстаппену предстоит вернуться к рутине — уже в следующие выходные состоится Гран-при Сингапура, который во многом станет решающим для Макса в плане перспектив побороться за титул. Конфигурация трассы подходит «Макларену», но, если «Ред Булл» вдруг позволит Максу опередить Норриса и Пиастри, значит, и в оставшихся гонках нидерландец сможет отбирать у лидеров очки. В таком случае для лидера «Ред Булл» ещё ничего не потеряно.