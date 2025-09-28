Срочно определите лучший момент сезона RDS GP!

Весь сезон Гран-При Российской Дрифт Серии мы рассказывали вам о ярких моментах каждого из этапов RDS GP — 2025, а вы, наши читатели, определяли самый яркий. Теперь, после финала сезона на Moscow Raceway, настал момент решающего голосования!
Мы собрали шесть выбранных вами топ-моментов и добавили к ним седьмой на свой вкус с завершившегося сегодня этапа. И теперь только вы своими голосами определите, кто же получит специальный приз от «Чемпионата» на торжественной церемонии награждения.
Времени на выбор совсем мало: дедлайн — 17:00 в понедельник, 29 сентября. Решайте, какой момент сезона был самым ярким!
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Этап 5: сибирское «эль класико» Гочи и Царя
О такой дуэли мечтают все поклонники дрифта, а уж если дело происходит на «Красном кольце», то это вообще предел возможного! Единственное, что встречу двух сибиряков и двух чемпионов RDS GP хотелось бы видеть в финале, но и в топ-4 противостояние Георгия Чивчяна и Аркадия Цареградцева стоит дорогого.
Сибирское дрифтовое «эль класико» стало наградой для промокших до нитки болельщиков на трибунах автодрома. Гоча и Царь выдали два красивых проезда, в которых пилоту «LECAR Одержимые Моторспорт» помарок избежать не удалось — в итоге путёвку в решающую битву дня получил создатель коллектива Takayama Forward Auto.
Этап 7: долгожданная победа Чивчяна на 100-м Гран-при!
Финал сезона стал юбилейным, 100-м этапом в истории турнира. Именно в этот уикенд свою 20-ю в карьере победу одержал Георгий Чивчян. Лидер Takayama Forward Auto впервые с 2023 года поднялся на высшую ступень подиума и принёс дебютную победу новому спорткару Forward Racing 400Z. Тем интереснее, что на пути к этому историческому для себя и серии успеху у самого титулованного пилота RDS оказался недавний новобранец чемпионата – Илья Попов из команды «LECAR Одержимые Моторспорт» провёл невероятно сильный этап.
В парных заездах Илья превзошёл в том числе своего наставника Аркадия Цареградцева. Победив опытнейшего напарника, Попов добрался до финала, где его соперником оказался Гоча. Оба спортсмена, несмотря на разницу в опыте, продемонстрировали невероятно мощные проезды — Георгий Чивчян блестяще отработал лидером и преследователем, а Илья Попов был запредельно близок к сопернику, а затем потрясающе справился с ролью первого номера. Увы, небольшие помарки не позволили молодому таланту одержать первую победу в RDS GP, а вот фанаты Гочи получили долгожданный повод для радости.
Этап 3: Шабанов vs чемпионы и вице-чемпионы
На долю Артёма Шабанова выпало серьёзное испытание. На каждой стадии парных заездов победителю квалификации достались такие соперники, что, увидев сетку, лидер TimeUp даже пошутил, что был бы рад не становиться лучшим в квалификации — лишь бы не оказаться в столь опасной компании. На пути к победе Артём оказался сильнее двух обладателей титулов и пары вице-чемпионов! Сразиться с такими соперниками мечтают многие, но вот чтобы на одном этапе встретиться сразу со всеми, да ещё всех их победить — такое пока удалось только Шабанову!
Первым Артём оставил не у дел Георгия Чивчяна. В топ-8 поражение от Артёма потерпел его прошлогодний соперник по чемпионской гонке Дамир Идиятулин, а в полуфинале москвич вслед за вице-чемпионом сезона-2024 разделался и с вице-чемпионом 2023 года Антоном Козловым. Завершил же свою победную поступь пилот TimeUp победой над чемпионом 2022 года Аркадием Цареградцевым.
Этап 1: заезды Лосева и Шабанова в топ-4
Оказавшись соперником Артёма Шабанова, Евгений Лосев продемонстрировал всё своё мастерство. Действующий обладатель титула ничуть не уступил своему оппоненту, так что с первой попытки судьи не смогли выявить сильнейшего в этой паре. Впрочем, OMT-заезд с участием таких пилотов — награда для зрителей. Когда оба участника заезда феноменально контролируют автомобили и полностью доверяют друг другу, тогда получается эталонный дрифт.
«Проезд с Евгением Лосевым был восхитительный. Лучший мой проезд вторым номером за мою жизнь! Мы катались утром на тренировках, мне очень понравилось. В первом проезде он проехал восхитительно, и поэтому во втором проезде, когда был ОМТ, я полностью ему доверился и поехал максимально близко», — не поскупился на комплименты в адрес соперника Шабанов.
Этап 4: буксировка Лосева на параде финалистов
Возможно, кого-то на трибунах немного разочаровала развязка этапа на ADM Raceway: всегда хочется увидеть борьбу двух пилотов, а не объявление, что у одного из них технические проблемы. Увы, вышло именно так: ещё на стадии топ-4 двигатель на автомобиле Евгения Лосева держался из последних сил, так что команда объявила о сходе.
Но была в подобном финале и своя прелесть: машину своего сокомандника-соперника протянул вдоль трибун Дамир Идиятулин — и это было красиво и трогательно. Ну а Идиятулин затем оформил первое место в личном зачёте через одиночный проезд bye run.
Этап 6: лучшая квалификация Воробьёва в RDS GP
Новобранец LUKOIL Racing Drift Team Данила Воробьёв в своём дебютном сезоне в RDS GP проявил себя очень и очень неплохо. В Санкт-Петербурге на «Игора Драйв» Воробьёв в квалификации выдал проезд на 95 баллов, который позволил занять второе место и добиться лучшего квалификационного результата для пилота.
Да, выбраться из топ-32 Данила не смог, но в парных заездах он уступил действующему чемпиону RDS GP Артёму Шабанову из TimeUp, а поражение от обладателя титула для дебютанта турнира зазорным не считается. В любом случае юниор LUKOIL Racing Drift Team в лучшем виде проявил себя по ходу сезона — в 2026-м всё должно быть ещё лучше!
Этап 2: дуэль Бородина и Шабанова в топ-16
Пётр Бородин в дрифте не новичок, но в RDS GP — абсолютный дебютант. На первом этапе на Moscow Raceway ему не удалось даже пройти квалификацию, но на «Игора Драйв» пилот из Казахстана продемонстрировал свой потенциал. Сначала результатом 88 баллов обеспечил себе 15-е место в квалификации, затем в топ-32 победил опытного Григория Бурлуцкого из Carville Racing, а в топ-16 сенсационно оставил не у дел Артёма Шабанова.
И пусть в топ-8 пилот Takayama Forward Auto уступил Дамиру Идиятулину, но победить действующего чемпиона Гран-При Российской Дрифт Серии дорогого стоит. Обладатель титула RDS GP, который выиграл на старте сезона-2025 на Moscow Raceway, в Санкт-Петербурге выбыл из борьбы неожиданно рано, и этот результат стал для пилота TimeUp худшим в его карьере.