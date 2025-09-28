Срочно определите лучший момент сезона RDS GP!

Весь сезон Гран-При Российской Дрифт Серии мы рассказывали вам о ярких моментах каждого из этапов RDS GP — 2025, а вы, наши читатели, определяли самый яркий. Теперь, после финала сезона на Moscow Raceway, настал момент решающего голосования!

Мы собрали шесть выбранных вами топ-моментов и добавили к ним седьмой на свой вкус с завершившегося сегодня этапа. И теперь только вы своими голосами определите, кто же получит специальный приз от «Чемпионата» на торжественной церемонии награждения.

Времени на выбор совсем мало: дедлайн — 17:00 в понедельник, 29 сентября. Решайте, какой момент сезона был самым ярким!

