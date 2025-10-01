Глупая ситуация лидера «Мерседеса»: его же менеджер засматривается на других пилотов

Наступил октябрь, а «Мерседес» всё ещё официально не объявил состав команды на следующий сезон Формулы-1. После решения Макса Ферстаппена не разрывать контракт с «Ред Булл» очевидно, что «Серебряные стрелы» вступят в новую эру Ф-1 с прежним дуэтом Расселл — Антонелли, но подписей под контрактом всё нет и нет. Всем очевидно, что загвоздка именно с соглашением лидера команды Расселла, и неспроста поползли слухи, что Джордж рассматривает возможность уйти из-под отеческой опеки «Мерседеса» и лично Тото Вольфа в вопросах управления своей карьеры. Почему так и что всё это значит?

«Мерседес» начал смотреть на сторону

Ситуация, при которой руководитель команды Формулы-1 при этом ещё и ведёт дела каких-то пилотов, вроде бы странная, но для чемпионата далеко не новая. Этим любил заниматься Флавио Бриаторе, а Крейг Поллок и вовсе построил вокруг Жака Вильнёва новую команду (то бишь нынешний «Мерседес»). Вот и Тото Вольф ещё до Расселла вёл дела Валттери Боттаса и Эстебана Окона. Ну а Джордж как выпускник молодёжной программы «Мерседеса» при построении своей карьеры всё ещё зависит от позиции немцев и конкретно Вольфа, пусть даже есть у Джорджа и отдельный менеджер в лице Гарри Содена — босса компании Infinity Sports Management, с которой британец работает уже более 10 лет.

Пока Расселл выступал в младших сериях, мариновался в «Уильямсе» и выходил на топ-уровень в «Мерседесе», проблем не возникало. Но сразу можно было спрогнозировать момент, когда всё станет не так просто — либо когда Джордж начнёт посматривать по сторонам, либо когда «Мерседес» допустит возможность замены своего воспитанника на кого-то ещё.

В итоге сработал второй вариант. «Мерседес» и Вольф не скрывают своего интереса к Максу Ферстаппену, при этом у команды подрастает новый молодой воспитанник Андреа Кими Антонелли, который на восемь лет моложе британца. И пусть даже результаты Кими пока куда хуже, если кем-то придётся жертовать ради Макса, то есть серьёзные шансы, что этим «кем-то» окажется Расселл.

Деньги? Срок контракта? Забудь

При этом «Мерседес» вовсе не собирается успокаивать Расселла подписанием нового длительного контракта. Наоборот, команда словно бы провоцирует Джорджа на уход так же, как она сделала это в случае с Льюисом Хэмилтоном, когда предлагала британцу короткие контракты — держа в уме подрастающего Антонелли.

Хэмилтону предлагали контракты с опциями, Расселлу — короткое однолетнее соглашение, которое позволит «Мерседесу» в случае необходимости спокойно убрать Джорджа из кокпита уже после сезона-2026 и посадить на его место Ферстаппена. Конечно, возможно и создание супердуэта Макс — Джордж, но только если Антонелли и на второй год будет сильно проигрывать британцу и команда поймёт — ну, не тянет.

Андреа Кими Антонелли волей-неволей угрожает Расселлу Фото: Mark Thompson/Getty Images

По последним слухам, Расселл якобы смирился со сроком контракта, но хочет прописать в него опции автоматического продления при достижении неких результатов в 2026-м. Можно только фантазировать, что это за опции — например, количество очков/побед или место в зачёте к определённому Гран-при. Или, скажем, процент очков относительно Антонелли.

Кроме того, как пишут японцы из as-web.jp, Расселл просит себе зарплату в районе $ 20 млн, но Вольф якобы готов дать почти в два раза меньше.

«Вести переговоры с Тото Вольфом – это просто ужас, — вспоминал недавно экс-пилот «Мерседеса» Нико Росберг. — Когда ты пытаешься договориться об улучшенных для тебя условиях, Тото просто исчезает с этой планеты. Он просто пропадает, и ты даже не можешь с ним поговорить. Это ужасно. Я сильно страдал».

А может ли Расселл вырваться?

То есть получается, что менеджер Расселла — объективно одного из сильнейших гонщиков Формулы-1 последних лет — не борется за интересы своего пилота, а наоборот, работает против подопечного, отказывая в требованиях как по длительности контракта, так и по зарплате. Вольф-менеджер взял и вступил в «сговор» с Вольфом-боссом. Кажется, в такой ситуации любой человек задумался бы, а зачем ему подобный «покровитель». И уж если Расселлу правда придётся покинуть «Мерседес» в 2026-м, какой смысл Джорджу слушать указания Вольфа, куда ему лучше идти, плюс, вероятно, делиться комиссией за новый контракт.

Однако тут логичный вопрос — а какие условия менеджерского контракта Расселла и Вольфа? Банально, какой срок контракта и каковы условия его расторжения. Мы помним, как сильно привязаны к «Ред Булл» разными опциями все его воспитанники, так почему же в «Мерседесе» должно быть по-другому? Так что ещё посмотрим, насколько реально для Расселла выбраться из этой западни.

При этом хэппи-энд в отношениях команды, пилота и двуликого Вольфа всё ещё реален. Если «Ред Булл» в 2026-м окажется неплох и Ферстаппен вновь сохранит верность команде, вопрос закроется сам собой. Опять же, все считают, что «Мерседес» построит хороший двигатель, но вот справится ли команда с шасси? В нынешнюю эру граунд-эффекта как-то не вышло. Так что ещё вопрос, станут ли именно немцы командой мечты для всех пилотов. И не выйдет ли так, что это ещё Вольфу придётся уговаривать Расселла не переходить в условный более перспективный «Астон Мартин».