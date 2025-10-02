Двукратный Царь — и это после провала на первом этапе! Главные итоги сезона RDS GP

Гран-При Российской Дрифт Серии три последних сезона неизменно преподносит сюрпризы в борьбе за титул в личном зачёте. В 2023-м судьба чемпионства решилась в самом последнем заезде турнира, в 2024-м дебютант чемпионата — причём впервые за много лет! — оформил титул досрочно, а по итогам 2025-го сильнейшим стал пилот, который на первом этапе сезона вовсе не прошёл квалификацию! Но и кроме обладателя титула, нашлось достаточно спортсменов, удививших в прошедшем чемпионате RDS GP.

«Обратная» конфигурация автодрома Moscow Raceway стала местом сражения за титул, а кроме того — подмосковный трек, который традиционно открывает сезон RDS GP, превратился в арену 100-го этапа Российской Дрифт Серии. Битва за чемпионство и празднование важной вехи в истории турнира символически совпали, что придало седьмому уикенду сезона особое настроение. И никто не мог предположить, что в итоге этап под Волоколамском обернётся ещё несколькими знаковыми для отечественного дрифта вехами.

Но начиналось всё с интриги в чемпионской гонке. Претендентами на победу в Москву приехали сразу пятеро. При этом лидер «LECAR Одержимые Моторспорт» Аркадий Цареградцев сохранял серьёзный очковый запас относительно Дамира Идиятулина, действующего чемпиона Артёма Шабанова, а также самого титулованного пилота российского дрифта Георгия Чивчяна и его соперника по чемпионской гонке 2023 года Антона Козлова из Carville Racing.

Ситуация складывалась таким образом, что либо RDS GP обретёт нового чемпиона (Идиятулин или Козлов наконец-то получат заветный перстень), либо в серии появится новый многократный чемпион (для Цареградцева, Шабанова и тем более Чивчяна эта победа была бы не первой). Особой пикантности ситуации придавало то, что Царь на первом этапе сезона впервые в своей карьере не попал в топ-32, так что второй визит на Moscow Raceway для пилота и его фанатов был волнительным. Но всё обошлось.

Число потенциальных чемпионов существенно сократилось уже в субботу: в топ-32 поражение потерпел Антон Козлов. Недосягаемым после субботних заездов стал титул и для Шабанова с Чивчяном — оба отстали от Цареградцева более чем на 220 очков. Претендентом на чемпионство оставался Идиятулин, однако сетка парных заездов свела его с Шабановым уже на стадии топ-16, что ситуацию для сибиряка сильно осложняло. И в итоге всё сложилось в пользу москвича — чемпион RDS GP-2024 вышел в топ-8, лишив Дамира теперь уже даже математических шансов на победу по итогам сезона.

Царь, оказавшись в топ-8, уже гарантировал себе титул, так что лишний прессинг с пилота, который к тому же пребывал не в лучших физических кондициях, был снят, и дальше он мог ехать без оглядки на тактику. Чем Аркадий и воспользовался — сначала выдал красивейшую дуэль с Кириллом Мацкевичем из TimeUp, которая вылилась в OMT-заезд, затем в топ-4 устроил феноменальный хит со своим напарником и учеником Ильёй Поповым, а в сражении за третье место хоть и уступил Артёму Шабанову, но в очередной раз порадовал собравшихся на трибунах и у экранов телетрансляции фанатов ярчайшим сражением. Да, Цареградцев на подиум не попал, но это ничуть не испортило впечатления — пилот уже отметился историческим успехом, поскольку смог в течение сезона подняться из подвала турнирной таблицы на первую строчку!

Аркадий Цареградцев и Илья Попов Фото: Пресс-служба RDS GP

Победителем седьмого этапа стал другой чемпион — Георгий Чивчян впервые с 2023 года выиграл парные заезды RDS GP. Победа на Moscow Raceway стала для Гочи 20-м успехом в главном чемпионате страны по дрифту, а также первой в RDS GP, одержанной за рулём спорткара Forward Racing 400Z. Символично, что юбилейный успех самого титулованного пилота российского дрифта пришёлся на 100-й уикенд Российской Дрифт Серии.

Вообще, финал получился ярким, потому что в юбилейном уикенде в решающей схватке сошлись два антипода — единственный четырёхкратный чемпион RDS GP и молодой пилот, который ещё ни разу не поднимался на высшую ступень пьедестала почёта. Кто бы ни выиграл, он бы стал звездой этапа. Но случилось так, что победа досталась Гоче, который этим успехом обеспечил очередное чемпионство своей команде Takayama Forward Auto. И заодно стал вице-чемпионом в личном зачёте.

Илья Попов и Георгий Чивчян Фото: Пресс-служба RDS GP

Дамир Идиятулин, увы, вновь остался не у дел. Пилоту не только не покорилась чемпионская высота, но он даже не попал в тройку призёров, уступив бронзу Артёму Шабанову. Дамира, как и Антона Козлова, подвело отсутствие стабильности: в 2024-м и 2023-м каждый из пилотов был образцом результативности и постоянства, однако на сей раз что-то пошло не так. Если правильные выводы будут сделаны, в следующем году оба спортсмена вновь станут грозной силой в чемпионской борьбе.

Но и кроме призёров, есть пилоты, достойные упоминания по итогам прошедшего сезона. В первую очередь, конечно, это Тимофей Добровольский и Антон Клямко. Первый, продолжая выступления в составе Takayama Forward Auto, к своей квалификационной победе добавил долгожданный триумф в парных заездах, причём добытый в сложнейших погодных условиях на трассе «Красное кольцо». Второй же стал главным открытием из числа независимых пилотов — на домашней для себя «Игора Драйв» в её классической конфигурации спортсмен пробился в топ-4 и остановился в шаге от первого подиума в RDS GP, а на финале смог в блестящем стиле выиграть квалификацию. Так что Клямко с полным правом претендует на звание главного открытия сезона-2025!

Антон Клямко – победитель квалификации Фото: Пресс-служба RDS GP

Леонид Шнайдер из TimeUp и Данила Скоробогатов из LUKOIL Racing Drift Team порадовали своими подиумами, Максим Гроссман из TimeUp записал на свой счёт победу в квалификации, а Данила Воробьёв, новобранец LUKOIL Racing Drift Team, хоть и не смог пока дотянуться до победы по итогам сольных или парных проездов, но продемонстрировал уверенный прогресс по ходу сезона, что для молодого пилота уже важно.

Неплохо проявили себя легионеры серии Кирилл Мацкевич (TimeUp) и Пётр Бородин (Takayama Forward Auto), которым явно не хватало вката в трассы RDS GP, однако даже в таких условиях каждый из них смог периодически блистать на этапах.

Нельзя не отметить Артура Зелёного и Дмитрия Щербину. Первый ворвался в Гран-При Российской Дрифт Серии за рулём непростого даже для опытных спортсменов Flanker F и набирался на протяжении всего сезона опыта управления российским гиперкаром, а параллельно выступал — как и Тимофей Добровольский — в RDS Open. В открытом чемпионате РДС по дрифту Артур стал вице-чемпионом в зачёте NXT, смог получить важный для себя накат и в сезоне-2026 должен явно прибавить. А ещё Зелёный достоин благодарности за то, что расцветил пелотон российского дрифта автомобилями в цвет своей фамилии — яркости в турнире никогда не бывает много!

Дмитрий Щербина же запомнится в первую очередь тем, как зрелищно «разобрал» свою машину в заезде на «Игора Драйв», подкинув механикам работы, с которой те блестяще справились. Хочется верить, что в следующем году пилот заявит о себе в первую очередь результатами, а не инцидентами.

Призёры седьмого этапа RDS GP: Попов, Чивчян и Шабанов Фото: Пресс-служба RDS GP

Не меньше хочется верить в то, что новый сезон пройдёт без потерь, которыми отметился прошедший чемпионат. По ходу 2025 года из RDS GP ушли опытнейший Никита Шиков, основатели команды VSTeam Алексей Вахтин и Евгений Спирин, а на финальном этапе громко хлопнула дверью команда Predator Drift Team в полном составе. Кто бы ни был прав, но одним махом первенство лишилось трёх пилотов, включая призёра RDS GP Илью Полищука, и двух уникальных машин — единственного в своём роде дрифтового Dodge Viper SRT Александра Абрамова и яркой Toyota Cresta Алексея Козлова…

Открывшиеся вакансии в Гран-При Российской Дрифт Серии вполне могут заполнить в межсезонье новые пилоты и команды, но даже если этого и не случится, уровень конкуренции в RDS GP уже достаточно высок, чтобы делать каждый этап максимально непредсказуемым. Лидеры способны оступаться, андердогам по силам преподносить сюрпризы, так что скучным новый сезон летнего дрифта в России стать не должен!