Крупнейший скандал в истории Формулы-1: как задумали и как раскрыли подстроенную аварию

Формула-1 знает множество скандалов, в истории были и нарушения регламента, и намеренные столкновения с соперником, и даже промышленный шпионаж. Но, пожалуй, самым крупным и громким стал «Крэшгейт», когда Нельсон Пике-младший намеренно разбил машину, чтобы подстроить победу своего напарника.

В преддверии Гран-при Сингапура вспоминаем события, произошедшие на «Марина Бэй» 17 лет назад.

Чемпион возвращается в «Рено»

После скандального сезона-2007 в составе «Макларена» Фернандо Алонсо вернулся в родной «Рено». С французами Алонсо выиграл два чемпионата, но теперь команда Флавио Бриаторе выпала из числа лидеров. В 14 первых гонках 2008 года Фернандо ни разу не дотянулся до подиума, а о победах речи вообще не шло. У Нельсона Пике-младшего, напарника Алонсо, дела шли ещё хуже — даже очки давались бразильцу с трудом, хотя в Хоккенхайме благодаря вовремя выехавшему сейфти-кару он оказался на втором месте.

Гран-при Сингапура был одной из новинок сезона-2008 — в то время уличные гонки появлялись в Формуле-1 не так часто, а это к тому же был первый ночной заезд в истории «Больших призов». В квалификации первый ряд заняли сражавшиеся за титул Фелипе Масса и Льюис Хэмилтон, Алонсо из-за технических проблем остался только 15-м, а Пике с 16-м временем вылетел уже в первом сегменте. Сложности у Нельсиньо продолжились и на следующий день — в конце прогревочного круга бразильца развернуло в 23-м повороте, однако он сохранил контроль над машиной и занял место на решётке.

Масса лидирует на старте Гран-при Сингапура Фото: Clive Mason/Getty Images

На старте Масса и Хэмилтон сохранили позиции во главе пелотона, а Алонсо прорвался на 12-е место. На девятом круге Фернандо опередил Ярно Трулли и вышел на 11-е место, а в конце 12-го круга первым в пелотоне свернул в боксы — несколько рановато даже для тактики с двумя пит-стопами и тем более для стартовавшего практически в хвосте пилота. А уже через три круга в аварию попал Пике — в 17-м повороте бразилец слишком резко нажал на газ, заднюю ось закрутило вокруг болида, и он задней частью врезался в отбойники. В том месте не было крана, который мог бы эвакуировать разбитый автомобиль — на трассу выехал сейфти-кар, и большинство пилотов отправились в боксы.

В этот момент возникли проблемы у Массы — Фелипе по сигналу электронной системы выехал с пит-стопа, но механики не успели отсоединить заправочный шланг. Болид «Феррари» оторвал шланг от заправочной машины и разбрызгал по пит-лейну топливо, часть которого вспыхнула на раскалённом кузове машины. Механики бросились к Массе, отсоединили остатки шланга, и Фелипе поехал дальше. Правда, вскоре гонщик получил проезд по пит-лейну за небезопасный выезд из боксов, а ближе к концу гонки допустил разворот в 18-м повороте. Впрочем, шансы на высокий результат были потеряны ещё на пит-лейне.

Тем временем Алонсо за счёт более ранней остановки оказался на пятом месте. Но идущие перед ним Нико Росберг и Роберт Кубица получили штрафы — они заехали на пит-стоп в тот момент, когда пит-лейн был закрыт. Кроме того, Ярно Трулли и Джанкарло Физикелла в боксах ещё не были, и после дозаправок итальянцев на 34-м круге Фернандо вышел в лидеры гонки. Впереди была ещё одна волна пит-стопов — она прошла без проблем, и Алонсо, обогнать которого на узкой уличной трассе было невозможно, финишировал первым. Для «Рено» это была первая победа после чемпионского сезона-2006. Росберг, несмотря на штраф, стал вторым, а Хэмилтон занял третье место и отыграл у Массы шесть очков.

Фернандо Алонсо после победы на Гран-при Сингапура 2008 года Фото: Clive Mason/Getty Images

«Первые в сезоне подиум и победа — это невероятно. Мне трудно в это поверить. Понадобится ещё пара дней, чтобы осознать, что нам удалось победить в этом году, я невероятно счастлив, — сказал после финиша Алонсо. — Весь сезон подтянуться к лидерам казалось невозможно, но здесь мы были намного конкурентоспособнее. Хотя, очевидно, автомобиль безопасности очень мне помог».

«С самого начала гонки у меня возникло гранулирование шин, причём оно становилось всё хуже и хуже, — говорил тогда Пике. — Однако команда сказала атаковать, я попытался и в итоге потерял машину. Разочарован своей гонкой, но, конечно, очень рад за команду».

Уже тогда в паддоке возникли подозрения. «Отдельные циники, которые всегда найдутся, считают, что изначальной стратегией команды была авария Нельсона вскоре после пит-стопа Фернандо, чтобы тот получил преимущество, — писал для GrandPrix.com Джо Сейвуд. — Этот аргумент понятен, однако хочется верить, что ни одна команда не дошла бы до такого отчаяния, чтобы заставить гонщика врезаться в стену. Скорее всего, Пике просто облажался — как это часто с ним бывало в этом году. Если нет, то ему, должно быть, предложили что-то действительно стоящее, ведь этот сезон складывается для него плохо. Интересно, получит ли он новый контракт на сезон-2009».

Пике и правда получил контракт на 2009 год, но в 10 гонках нового сезона не набрал ни одного очка, и на Гран-при Европы в Валенсии его место занял тест-пилот «Рено» Ромен Грожан.

Признание Нельсиньо

30 августа 2009 года, в дни Гран-при Бельгии, менее чем через неделю после дебюта Грожана, бразильский телеканал Rede Globo объявил, что располагает сведениями, согласно которым Пике по приказу команды разбил машину в Сингапуре годом ранее. Международная автомобильная федерация тут же объявила о начале расследования событий на одном из предыдущих этапов Формулы-1.

Вскоре после этого в СМИ утекли показания Пике, данные в штаб-квартире ФИА в Париже ещё 30 июля, то есть через четыре дня после последней гонки Нельсона в составе «Рено» — за неделю до публичного объявления о его замене на Грожана и за месяц до сообщения Rede Globo.

«28 сентября 2008 года, незадолго до старта Гран-при Сингапура, Флавио Бриаторе, мой менеджер и руководитель команды «Рено», а также Пэт Симондс, технический директор команды, вызвали меня на совещание и спросили, готов ли я пожертвовать своей гонкой ради команды и вызвать автомобиль безопасности, — говорится в заявлении Пике. — Я находился в очень эмоциональном состоянии, поскольку Бриаторе отказался информировать меня о том, будет ли мой контракт продлён на 2009 год. Мой стресс усугублялся тем, что в квалификации показал только 16-е время.

Я согласился на их просьбу, поскольку надеялся, что это улучшит моё положение в команде. После встречи Симондс отвёл меня в сторону и указал на карте конкретный поворот, в котором я должен устроить аварию. В нём не было кранов для быстрой эвакуации машины, а потому авария потребовала бы выезда автомобиля безопасности. Симондс также указал мне конкретный круг, на котором должен произойти инцидент.

В ходе гонки я несколько раз уточнял у команды, на каком круге нахожусь, чтобы инцидент произошёл в нужный момент. После упомянутой выше встречи мы больше не обсуждали «аварийную стратегию», но после гонки Бриаторе сказал мне спасибо, не уточняя, за что именно благодарит. Я не знаю, был ли кто-то ещё поставлен в известность о нашей стратегии. После гонки несколько журналистов спрашивали у меня, был ли инцидент намеренным. Кроме того, мой инженер спросил о природе аварии, поскольку посчитал, что телеметрия выглядит необычно. Я ответил, что просто потерял контроль над машиной».

Нельсон Пике в день заседания Совета Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

4 сентября ФИА в рамках проводимого расследования выдвинула обвинения в отношении «Рено» — делом теперь должен был заняться Всемирный совет по автоспорту. На фоне скандала Фернандо Алонсо заявил, что не знал ни о чём подобном: «Для меня немыслимо, чтобы кто-то на такое пошёл. Мне просто в голову такое не могло прийти».

Флавио Бриаторе всё отрицал, а 11 сентября объявил, что подаёт в суд на Пике и его отца во Франции и Великобритании, назвав слова бразильца ложью и обвинив того в попытке шантажа команды на фоне замены на Грожана. Симондс тем временем не отрицал, что авария была подстроена, но в показаниях ФИА заявил, что эту идею команде предложил сам Пике.

16 сентября, за пять дней до заседания, команда «Рено» объявила, что не будет оспаривать решение Совета, а Бриаторе и Симондс уволены. Само заседание прошло 21 сентября и продолжалось полтора часа. Ключевую роль в нём сыграли показания засекреченного свидетеля — человека, который присутствовал при обсуждении «стратегии» Пике, Бриаторе и Симондса. Причём, по его словам, идею подстроить аварию Пике действительно сам предложил Симондсу, после чего тот передал её Бриаторе. Свидетель Х, как он указан в протоколе, сразу выступил против подобного плана и не знал, будет ли он реализован, пока не увидел аварию на 15-м круге. В результате этих показаний Совет решил, что руководство «Рено» и Бриаторе лично знали о заговоре.

Флавио Бриаторе в паддоке Монцы за неделю до слушаний Фото: Mark Thompson/Getty Images

На «Рено» была наложена условная дисквалификация — в случае повторения чего-либо подобного команда была бы исключена из любых соревнований под эгидой ФИА. Бриаторе дали пожизненный запрет на посещение соревнований ФИА. Флавио также было запрещено работать менеджером какого-либо из пилотов. Так, согласно тексту, если кто-то из гонщиков будет замечен в связях с Бриаторе, ему будет отказано в получении или продлении суперлицензии, а текущая будет отозвана. Симондс отделался запретом на посещение соревнований ФИА сроком на пять лет.

Бриаторе и Симондс вернулись, Пике — нет

Вскоре после решения Совета от «Рено» ушли крупнейшие спонсоры, а концерн на фоне мирового финансового кризиса был вынужден продать команду Жерару Лопесу и его фонду Genii. Бриаторе с вердиктом не согласился и через суд обжаловал его — Высокий трибунал постановил отменить пожизненный запрет и даже выплатить Флавио компенсацию. ФИА настаивала на своём, но в конце концов стороны договорились, что Бриаторе, как и Симондсу, будет запрещено работать в Формуле-1 до 2013 года. Кроме того, ФИА объявила, что не будет отзывать суперлицензию у пилотов, работающих с Бриаторе как с менеджером.

Пэт Симондс вернулся в Формулу-1 уже в 2011-м, став консультантом команды «Вёрджин» (позднее — «Маруся»), а уже в 2013 году получил пост технического директора в «Уильямсе». Там англичанин проработал до 2016-го, после чего перешёл на работу в ФИА в качестве технического директора и разрабатывал технический регламент к сезону-2022.

Боксы «Рено» после досрочного ухода титульного спонсора ING Фото: Vladimir Rys/Getty Images

В прошлом году Симондс оставил свой пост в ФИА и присоединился к проекту «Кадиллака» в роли исполнительного консультанта.

Флавио Бриаторе тоже вскоре возобновил работу в Формуле-1 — сначала он оставался на втором плане и помогал Liberty в заключении коммерческих сделок, а с мая 2024-го стал исполнительным советником команды «Альпин» (принадлежащей «Рено») и фактически её главой.

Нельсон Пике после тех событий выступал в гонках NASCAR, а в 2014-м перешёл в Формулу-Е и стал чемпионом первого в истории электросерии сезона. В последние годы бразилец регулярно выступает в Европейской серии Ле-Ман и других гонках на выносливость, а также в кузовных соревнованиях TCR. Кроме того, в 2010 году «Рено» принёс Нельсону и его отцу публичные извинения, признав, что его обвинения не были ложью, и выплатил компенсацию. Сезон-2025 Пике проводит в бразильском первенстве Stock Car Pro Racing — в этом году он одержал одну победу и за пять этапов до конца сезона занимает восьмое место в общем зачёте.

Кем был засекреченный свидетель, до сих пор не известно. Злые языки указывают на ветерана Энстоуна и нынешнего босса «Рейсинг Буллз» Алана Пермейна.