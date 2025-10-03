Болид «Феррари» бортанул «Макларен» в стену ещё до выезда на трассу. Как так?

Во время пятничных тренировок перед Гран-при Сингапура произошло сразу три инцидента: Джордж Расселл разбил машину на входе в 16-й поворот, Лиам Лоусон приехал в стену на выходе из 17-го, а Шарль Леклер… выбил Ландо Норриса на пит-лейне!

Разбираемся, как так вышло, что гонщики Формулы-1 не смогли разъехаться на скорости 80 км/ч.

«Феррари» въезжает в «Макларен»

Авария Лоусона произошла на 35-й минуте сессии — высекая искры, болид «Рейсинг Буллз» с трудом доехал до въезда на пит-лейн, где гонщик его и бросил. Чтобы убрать обломки с гоночного полотна, судьям понадобилось больше 10 минут, таким образом, сессия была возобновлена за 13 минут до клетчатого флага. Пилоты, как это обычно и бывает в таких случаях, начали заранее выстраиваться на выезде с пит-лейна, и в этот момент между «Маклареном» Норриса и «Феррари» Леклера произошёл контакт.

Леклер начинает движение, Норрис уже на фаст-лейне Фото: кадр из трансляции

Момент выезда из боксов определяет не гонщик, а специальный механик, который следит за движением других машин и в нужный момент жестами сигнализирует своему пилоту. И когда механик «Феррари» дал Леклеру команду выезжать из боксов, на пит-лейне никого не было, но уже в следующее мгновение из боксов вынырнули «Макларены» — они получили команду мгновением раньше.

Леклер выезжает на фаст-лейн, не замечая Норриса Фото: кадр из трансляции

В этот момент механик «Феррари» мог показать Леклеру жестом, что необходимо остановиться, однако он этого не сделал. Сам Леклер ввиду ограниченного обзора видеть «Макларены» не мог, да и в целом Шарль полагался на механика и смотрел в сторону выезда с пит-лейна. В итоге в тот момент, когда «Феррари» оказалась на фаст-лейне, между машинами произошёл небольшой контакт торцевыми пластинами передних антикрыльев.

Контакт торцевыми пластинами Фото: кадр из трансляции

Для Норриса выезд Леклера тоже стал полной неожиданностью, он даже успел рефлекторно дёрнуть рулём вправо, из-за чего уткнулся в пит-уолл. Контакт с «Феррари», что удивительно, не привёл к повреждению антикрыла, а вот удара о пит-уолл оно уже не выдержало. Отчасти свою роль сыграло то, что в этот уикенд скорость на пит-лейне в Сингапуре была увеличена до 80 км/ч. Если бы Норрис двигался с предписанной в прошлые годы скоростью 60 км/ч, контакта бы не было.

Антикрыло «Макларена» повреждено ударом о пит-уолл Фото: кадр из трансляции

«Я проанализировал эпизод и поговорил с механиком. Путаница возникла из-за того, что «Макларены» выехали одновременно, — сказал по окончании заездов Леклер. — Судя по всему, он подумал, что они будут выезжать медленнее, поэтому я не получил сообщения о том, что нужно остановиться. При выезде из боксов ты полагаешься на команду, однако такого рода вещи порой случаются. К тому же из-за красных флагов это был сложный момент, поскольку все торопились на трассу, чтобы проехать хоть какие-то круги. Это была совокупность факторов. Никто не хочет, чтобы такое происходило, но порой это происходит».

«Механики поменяли только переднее колесо и антикрыло. Такое регулярно происходит, когда все одновременно выезжают из боксов. Я не разочарован. Немного жаль, ведь это дополнительные затраты для команды, — прокомментировал столкновение Норрис. — В целом это был трудный для меня день. По сравнению с прошлым годом мне не хватает уверенности в машине, так что у нас ещё много работы. Да, просто неудачный день. Однако Оскар быстр, так что мне не на что жаловаться. Просто я недостаточно хорошо справился».

«Феррари» легко отделалась

После сессии эпизод с небезопасным выездом Леклера из боксов разбирали судьи, и гонщику всерьёз грозил штраф с потерей позиций. Обычно подобные нарушения в свободных заездах не приводят к строгим санкциям, однако в данном случае всё же дошло до столкновения.

Тем не менее стюарды Гран-при Сингапура ограничились денежным штрафом в размере € 10 тыс. Как указано в тексте решения, «представитель команды, ответственный за выезд автомобиля, неверно оценил ситуацию и дал гонщику нечёткие инструкции».

Также в документе указано, что судьи вынесли более строгое наказание, чем обычно. Вероятно, имеется в виду Гран-при Китая, когда Исак Хаджар выехал из боксов прямо под колёса Ферстаппену. Максу пришлось уворачиваться, и до контакта дело не дошло, а «Рейсинг Буллз» была оштрафована на € 5 тыс.