Проклятие Ферстаппена в Сингапуре: у чемпиона Ф-1 лишь одна непокорённая трасса

На уличной трассе «Марина Бей» Макс ни разу не был даже близок к победе!

Текущий сезон Формулы-1 насчитывает 24 этапа, каждый из которых проходит на отдельной трассе. И Макс Ферстаппен, действующий чемпион мира, побеждал на 23 из них. Непокорённой нидерландцем остаётся лишь уличная «Марина Бей» в Сингапуре, где в этот уикенд проходит очередной Гран-при сезона-2025.

В преддверии гонки предлагаем вспомнить, как Гран-при Сингапура складывался для Макса в прошлые годы.

Сезон-2015

Ферстаппен дебютировал в Формуле-1 в 2015 году и свой первый сезон провёл в «Торо Россо» (сейчас — «Рейсинг Буллз»). Напарником Макса был такой же дебютант Карлос Сайнс, и во втором сегменте квалификации испанец зацепил стену и занял лишь 14-е место. Ферстаппен же пробился в Q3, где показал восьмое время. Это Максу, впрочем, не помогло: машина заглохла на старте, её откатили на пит-лейн, и в гонку Ферстаппен вернулся с отставанием в круг.

Его удалось отыграть после столкновения Массы и Хюлькенберга на 13-м круге, которое спровоцировало выезд сейфти-кара. После этого Макс выдал серию обгонов и на 46-м круге шёл восьмым. Под финиш команда просила Ферстаппена пропустить шедшего на более свежей резине Сайнса, но Макс не послушал, и Карлос финишировал позади — на девятом месте.

Сезон-2016

В 2016 году Ферстаппен уже выступал за «Ред Булл», заменив после Гран-при России Даниила Квята. Теперь напарником Макса был куда более опытный Даниэль Риккардо, и в квалификации нидерландец уступил ему 0,213 секунды. Риккардо в той гонке стартовал вторым, а Ферстаппен — только четвёртым.

На старте Макс допустил пробуксовку и откатился на восьмое место, из-за чего позади произошла авария с участием Хюлькенберга. Впрочем, самого Ферстаппена проблемы не задели, однако из-за раннего первого пит-стопа он оказался позади Квята на «Торо Россо». Пройти россиянина до второй остановки Макс не смог, но на финальном отрезке всё же обогнал Даниила, а затем — и Переса с Алонсо, прорвавшись на шестое место. Риккардо же всю гонку шёл вторым и на последних кругах догонял лидировавшего Росберга, однако опередить «Мерседес» всё же не смог.

Ферстаппен на Гран-при Сингапура 2016 года Фото: Clive Mason/Getty Images

Сезон-2017

Годом позже Ферстаппен опередит в квалификации Риккардо, причём гонщиков «Ред Булл» разделят лишь 0,026 секунды. Даниэль в тот раз показал третье время, Макс стал вторым, а на поул-позиции расположился Себастьян Феттель — немец в то время был лидером «Феррари» и боролся с Хэмилтоном за чемпионство. Перед стартом гонки в Сингапуре Льюису Феттель проигрывал лишь три очка.

Ферстаппен уверенно стартовал и поравнялся с Феттелем. Себ попытался выдавить «Ред Булл» на невыгодную траекторию, но слева от Макса шёл блестяще разогнавшийся с четвёртой позиции Кими Райкконен. В итоге манёвр Феттеля привёл к столкновению трёх лидеров и их мгновенному сходу. Победу же завоевал Хэмилтон, а Риккардо финишировал вторым.

Сезон-2018

В 2018 году Ферстаппен вновь показал в квалификации второе время, однако теперь его преимущество над Риккардо, занявшим лишь шестую позицию, составило куда более внушительные 0,662 секунды. Поул же завоевал Хэмилтон, который в тот момент шёл к своему пятому чемпионскому титулу.

Побороться с Льюисом на старте Ферстаппен не смог и больше того — Макс пропустил на второе место Феттеля. Однако затем, несмотря на более поздний пит-стоп, чем у Себа, нидерландец выехал с пит-лейна впереди «Феррари» и вернул себе позицию. Ближе к финишу, когда Хэмилтон обгонял круговых, Ферстаппен сумел догнать лидера, но провести обгон сразу не удалось, а Льюис, оказавшись в чистом воздухе, вновь оторвался. Макс остался вторым и впервые поднялся на подиум Гран-при Сингапура. Риккардо финишировал шестым.

Ферстаппен на подиуме Гран-при Сингапура в 2018 году Фото: Charles Coates/Getty Images

Сезон-2019

В сезоне-2019 Ферстаппен квалифицировался в Сингапуре лишь четвёртым, уступив гонщикам «Феррари» и Хэмилтону. Тем временем его новый напарник Алекс Албон, прямо по ходу сезона заменивший Пьера Гасли, был только шестым, отстав от Макса почти на 0,6 секунды.

На первом отрезке Макс сохранил позицию и не смог навязать борьбы идущим впереди пилотам. Однако в «Мерседесе» затянули пит-стоп Хэмилтона — он поехал за свежими шинами на семь кругов позже Ферстаппена и на выезде из боксов оказался позади Макса. Нидерландец опережал «Мерседес» на шесть секунд, но затем гонка дважды прерывалась сейфти-каром. В обоих случаях Ферстаппен уехал от «Мерседеса», защитив третье место. На первом и втором финишировали гонщики «Феррари», а Албон вновь расположился на шестой строчке.

Сезон-2022

В 2022 году финал квалификации в Сингапуре проходил на сырой от дождя, но почти высохшей трассе, и пилотам пришлось весь сегмент провести на одном комплекте «софта» — времени сменить шины и прогреть новый комплект не было. На последнем быстром круге Ферстаппен шёл с опережением графика промежуточного поула, но команда приказала бросить круг — оставшегося в баках топлива могло не хватить для обязательной инспекции. Макс в итоге занял лишь восьмое место, тогда как его очередной напарник — Серхио Перес — расположился на второй позиции.

Впрочем, это было только начало — последовавшая затем гонка оказалась одной из худших в карьере Макса. Сначала Ферстаппен провалился на старте на 12-е место, а затем, прорвавшись после середины дистанции на пятую строчку, ошибся на торможении перед седьмым поворотом, заблокировал колёса и вылетел в карман безопасности. Это отбросило Макса ещё дальше — на 13-е место. Нидерландец сумел отчасти отыграться, но к финишу был только седьмым. Победу же одержал Перес, который уже на старте возглавил гонку и лидировал вплоть до клетчатого флага.

Ферстаппен и Перес после финиша гонки 2022 года Фото: Clive Rose/Getty Images

Сезон-2023

В сезоне-2023 «Ред Булл» достиг пика своего доминирования — команда из Милтон-Кинса выиграла 21 гонку из 22. И исключением стал как раз Гран-при Сингапура. Уже в пятницу стало ясно, что машина австрийцев хуже справляется с неровным уличным асфальтом, а попытки решить проблемы с помощью настроек лишь усугубили ситуацию. Квалификация обернулась для команды полным провалом: Ферстаппен занял лишь 11-е место, а Перес ошибся в финальной попытке и остался 13-м.

В гонке «Ред Булл» сделал ставку на длинный первый отрезок в надежде на автомобиль безопасности ближе к концу дистанции, но совсем немного его не дождался: Перес и Ферстаппен сменили шины на 39-м и 40-м кругах, тогда как на 44-м из-за проблем у Окона был объявлен режим виртуального сейфти-кара. Тем не менее после рестарта за счёт более свежей резины Ферстаппен пробился на пятое место, а Перес финишировал восьмым. Победу же одержал Сайнс, который намеренно не отрывался от Норриса и «раздавал» ему DRS, чтобы помочь устоять под прессингом более опасного Расселла. Джордж, впрочем, до финиша не доехал, разбив машину на последнем круге.

Сезон-2024

В прошлом году у «Ред Булл» тоже были проблемы с сингапурской трассой, но уже не столь серьёзные. Однако и былого преимущества австрийцы лишились — во второй половине сезона зачастую быстрее были «Макларены». В итоге поул-позицию завоевал Ландо Норрис, а Ферстаппен занял второе место, уступив более 0,2 секунды. Тем временем Перес, растерявший остатки былой уверенности, провалил попытку в Q2, проехав медленнее, чем в первом сегменте, и занял лишь 13-е место.

В воскресенье Норрис устоял на первой позиции — он лидировал от старта до финиша и даже несмотря на то, что пару раз приложил машину об стену, оторвался ото всех на 20 секунд. Ферстаппен закончил гонку на второй позиции, и ему повезло, что Оскара Пиастри в начале гонки сдерживали гонщики «Мерседеса». Перес же со своего 13-го места по ходу гонки смог подняться лишь на 10-ю строчку.