«Макларен» или Ферстаппен? Расселл! Неожиданный итог квалификации Ф-1 в Сингапуре

Q1: Гасли и судьи стали героями концовки

Главным событием концовки стартового сегмента квалификации стали проблемы с машиной Пьера Гасли. Француз припарковал свою «Альпин» в зоне вылета, вызвав локальные жёлтые флаги. Именно что локальные — пилотам было достаточно не улучшить на одном мини-секторе, но глобально они имели право продолжить борьбу. Этим воспользовались несколько гонщиков, причём Цунода и Хюлькенберг именно благодаря финальным кругам прошли в топ-15. Однако не нарушили ли они правила?

ФИА сообщила, что проверит круги Юки, Нико, а также Расселла и Бортолето уже после сессии. При этом в итоге по Джорджу «отбой» пришёл ещё по ходу второго сегмента, а Габриэл в любом случае не пробился в Q2 и, наоборот, сам надеялся, вдруг круг оперативно снимут у кого-то другого — не дождался. Впервые за кучу этапов Бортолето уступил Хюлькенбергу в квалификационной дуэли.

Помимо бразильского новичка «Кик-Заубера», по традиции не прошёл дальше Лэнс Стролл, жаловавшийся по радио, что, «как обычно», всё плохо в решающий момент. Вроде бы канадцу помешали как раз жёлтые флаги от Гасли — как и Эстебану Окону, оставшемуся 19-м. Франко Колапинто за счёт проблем напарника вновь опередил Гасли в квалификации. Вот только стартовать представители «Альпин» будут только 18-м и 20-м. Если, конечно, мы не дождёмся штрафов или кто-то не предпочтёт начать гонку с пит-лейна.

Q2: Антонелли и Леклер заставили понервничать

Пришлось немного понервничать командным мостикам «Мерседеса» и «Феррари». Андреа Кими Антонелли на первой попытке не вписался в первый же поворот, а Шарль Леклер решил проверить стену и передним, и задним колесом. Монегаск не повредил машину и завершил круг, но шёл только 13-м. Впрочем, на повторных попытках и Кими, и Шарль уверенно пробились дальше. «Мерседесы» перед третьим сегментом и вовсе смотрелись чуть ли не фаворитами наряду с Ферстаппеном.

Что же до непрошедших, то на обидном 11-м месте остался Нико Хюлькенберг. В одной из своих лучших квалификаций сезона Халк чуть потерял на третьем секторе — и этого «чуть» не хватило, чтобы выбить из топ-10 Бермана, между ними 65 тысячных секунды. При этом Нико всё же опередил обоих представителей «Уильямса» (Албон чуть впереди Сайнса), Лоусона (явно сказались две аварии по ходу уикенда) и Цуноду. Юки проиграл Максу восемь десятых — даже с поправкой на несколько разные конфигурации машин снова многовато…

Q3: и всё-таки «Мерседес» и Расселл!

Стартовые попытки решающей части квалификации превратились в бенефис Джорджа Расселла. Британец не просто подтвердил темп «Мерседеса», а практически доминировал: Ферстаппену привёз почти две десятые, а всем остальным — от трёх с половиной! Антонелли промежуточно разбивал дуэт «Макларенов», а Хэмилтон с Леклером уступали пять-шесть десятых и точно не выглядели претендентами не то на поул, а даже просто на первый ряд.

И на второй попытке сбросить Расселла с трона не вышло. Сам Джордж улучшил на несколько тысячных, а Макс в итоге бросил круг после ошибки, поняв, что прибавить уже не сумеет. И всё-таки второе место впереди обоих «Макларенов» — не так плохо, если Ферстаппен и «Ред Булл» ещё мечтают о борьбе за чемпионство. К слову, об этой борьбе: лидер сезона Пиастри стал третьим, в то время как у Норриса только пятый результат — между двумя «Макларенами» меньше десятой, в которую втиснулся Антонелли. Вроде бы надо похвалить итальянца, однако в решающий момент субботы Кими уступил Расселлу четыре десятые.

Так и не проснулась «Феррари»: после безрадостных вторых попыток Хэмилтон и Леклер остались шестым и седьмым, являясь лишь четвёртой силой пелотона. Шарль при этом только на 62 тысячные опередил Исака Хаджара. Да, в этот раз подиумом пока не пахнет, но пилот «Рейсинг Буллз» — лучший среди середняков. С пятого ряда решётки гонку начнут Берман и Алонсо — топ-10 уместилась в восемь десятых.

Итак, лидеры сезона из «Макларена» в Сингапуре отнюдь не быстрейшие. Тем интереснее должна выйти гонка! Ждём старта в воскресенье в 15:00 по московскому времени!