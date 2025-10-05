Взрывоопасная первая линия на старте гонки Формулы-1. Гран-при Сингапура — LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Итоги субботней квалификации в Сингапуре оказались неожиданными: внезапно выстрелили «Мерседес» и конкретно Джордж Расселл, который будет стартовать с поула. Макс Ферстаппен – второй, а два представителя «Макларена» Оскар Пиастри и Ландо Норрис – третий и пятый. Такой расклад может привести к дальнейшему обострению борьбы в личном зачёте, если Ферстаппену удастся вырвать победу, а Расселл задержит остальных. Но для начала давайте посмотрим на старт — с учётом не самых простых отношений между Максом и Джорджем…

Главные события Гран-при Формулы-1, а также гонок поддержки — в нашей онлайн-трансляции.