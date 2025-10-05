Взрывоопасная первая линия на старте гонки Формулы-1. Гран-при Сингапура — LIVE

Скидки
Формула-1, Гран-при Сингапура Ф-1 5 октября 2025 года — онлайн-трансляция гонки, главные события, фото, комментарии

Гран-при Сингапура Формулы-1 — LIVE
Дмитрий Захарченко Евгений Кустов
,
Гран-при Сингапура Формулы-1 — LIVE
Старт гонки Ф-1 на уличной трассе «Марина Бей» — в 15:00 мск.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Итоги субботней квалификации в Сингапуре оказались неожиданными: внезапно выстрелили «Мерседес» и конкретно Джордж Расселл, который будет стартовать с поула. Макс Ферстаппен – второй, а два представителя «Макларена» Оскар Пиастри и Ландо Норрис – третий и пятый. Такой расклад может привести к дальнейшему обострению борьбы в личном зачёте, если Ферстаппену удастся вырвать победу, а Расселл задержит остальных. Но для начала давайте посмотрим на старт — с учётом не самых простых отношений между Максом и Джорджем…

Главные события Гран-при Формулы-1, а также гонок поддержки — в нашей онлайн-трансляции.

Live Дмитрий Захарченко

Гоночный день на трассе «Марина Бей» начался с дождевой (!) гонки женской серии F1 Academy. Победу в ней одержала Майя Вёг, которая после рестарта на последнем круге опередила Дориан Пен. Третьей к финишу пришла Элла Ллойд.

Пен пропускает Вёг в конце гонки F1 Academy

Пен пропускает Вёг в конце гонки F1 Academy

Фото: Кадр из трансляции

В общем зачёте по-прежнему лидирует Пен, но перед финальным этапом, который пройдёт в Лас-Вегасе, её преимущество над Вёг сократилось до десяти баллов.

