Ф-1 в Сингапуре: пилоты «Макларена» отметили Кубок конструкторов заварушкой на старте

«Это было не очень-то по-командному»

Перед стартом гонки на уличной трассе «Марина Бей» обсуждали дождь: он периодически шёл в воскресенье с утра, в том числе во время парада пилотов Ф-1, и даже круги выезда на решётку гонщики предпочли провести на промежуточной резине. Но к старту гонки трасса полностью высохла, а вероятность дождя оценивалась в 30%. Тем не менее разнообразие в тактике было: Ферстаппен неожиданно выбрал шины «софт», и к нему присоединились Хаджар, Алонсо, Цунода, Колапинто и Стролл.

Может, именно лишнее сцепление от мягких шин помогло Ферстаппену на старте удержать второе место (Расселл не дал ни единого шанса отобрать лидерство). А вот Оскар Пиастри не без драмы отдал третью позицию Ландо Норрису. Британец смело атаковал напарника в первом повороте, слегка задел диффузор Ферстаппена и после этого сместился в сторону Пиастри. Оскар потерял позицию, у Норриса подломился закрылок переднего антикрыла, но оба ехали дальше. Антонелли между тем упал на шестую строку, пропустив ещё и Леклера.

Пиастри в общении по радио предсказуемо остался недоволен действиями напарника: «Это было не очень по-командному». Австралиец призывал командный мостик как-то разобраться к команде, намекая, что в идеале Норрис должен взять и вернуть ему позицию. Инженер деликатно сообщил австралийцу, что эпизод ещё обсудят после финиша, однако сейчас никаких перестановок не предвидится.

«Трофей герою гонки» для Алонсо

После напряжённого старта гонка пошла спокойно — без ошибок, сейфти-каров и даже почти без активаций DRS. Пелотон растянулся по трассе, при этом Расселл последовательно уезжал от Ферстаппена, а Норрис хоть и говорил, что может поехать быстрее пилота «Ред Булл», держался в полутора-двух секундах от нидерландца. На превосходство по темпу над «Феррари» Леклера намекал Антонелли, но атак не было.

Зато весело вышло в конце десятки: Хаджар на старте пропустил Алонсо, обогнал испанца по ходу первого круга, но затем Фернандо вернул себе восьмую строчку. А 10-ю позицию сохранял Оливер Берман, попавший в коробочку на старте — повезло, что британец удержал машину.

Борьба Хаджара и Алонсо возобновится после пит-стопов. У обоих пилотов были проблемы: мотор Исака начал сбоить (инженеры оценивали потери в три-четыре десятые на круге), а испанцу запороли пит-стоп, длившийся девять секунд. Исак красиво крылся от атак испанца, однако всё-таки не удержал Фернандо. «Трофей герою гонки!» — пошутил по радио Алонсо.

В группе лидеров никто не дождался сейфти-кара, особо не сработали и андеркаты — из-за серьёзных разрывов. Расселл сохранил лидерство, но из-за более позднего пит-стопа преимущество Джорджа над Ферстаппеном сократилось до четырёх секунд. Шины британца были на шесть кругов свежее, чем у Макса, а у Норриса — на семь. В итоге Ландо за 20 кругов до финиша практически догнал пилота «Ред Булл», однако возникал огромный вопрос, сможет ли Норрис что-то сделать в грязном воздухе на необгонной трассе.

В итоге Ландо предпринял только одну попытку, поравнявшись снаружи. Ферстаппена это никак не смутило, а дальше британец словно бы смирился с третьим местом, пусть и оставался в зоне DRS. Ни на что не повлияла и необходимость обгонять плотную группу круговых — трио лидеров справилось с этой задачей без драм. Ну а Расселл в практически доминирующем стиле, пусть и без огромного отрыва, одержал победу — может, теперь подходящий момент, чтобы они с «Мерседесом» продлили контракт?

Пиастри спокойно финишировал четвёртым, а за ним неудачи вновь преследовали «Феррари». Леклер не смог отбить атаку Андреа Кими Антонелли и отдал итальянцу пятое место. За напарника мог отомстить Хэмилтон: после «бесплатного» пит-стопа Льюис быстро догнал напарника, а потом оказался всего в трёх секундах от Кими. Когда Хэмилтон уже готовился выйти на дистанцию атаки, на «Феррари» британца буквально пропали тормоза! Оставшиеся два круга Льюис ехал просто накатом и на финишной черте опередил ставшего восьмым Фернандо Алонсо всего на 416 тысячных!

Девятое место у Оливера Бермана, а замкнул топ-10 внезапно Карлос Сайнс. У испанца сработала тактика с оттянутым пит-стопом и переходом на «софт»: Карлос дождался, когда конкуренты отстанут из-за пропуска лидеров на круг, и после своего пит-стопа оказался 12-м. За оставшееся время пилот «Уильямса» успел пройти Цуноду и Хаджара — браво командному мостику за верный расчёт!

Напоследок отметим, что ход гонки примерно за 20 кругов до финиша мог перевернуть Хюлькенберг: Колапинто на старых шинах застал его врасплох ранним торможением, и немца развернуло. Однако «Кик-Заубер» просто улетел в зону вылета, не задев стену, так что обошлось без сейфти-кара и потенциальной драмы.

Впереди у нас недельная пауза, прежде чем Формулу-1 ждёт «двойник» США-Мексика.