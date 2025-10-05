«Он хреново избегает столкновений». Борьба за титул Ф-1 становится всё токсичнее

Сражение за чемпионский титул в Формуле-1 продолжает накаляться: на старте Гран-при Сингапура Ландо Норрис и Оскар Пиастри столкнулись в борьбе за позицию! Это не первый контактный инцидент с участием пилотов «Макларена», но в прошлый раз — в концовке Гран-при Канады — виновник столкновения был очевиден, и именно он потерял очки. На этот раз у пилотов разные мнения о произошедшем.

Итоги 18-го этапа сезона-2025 — в традиционном обзоре «Чемпионата».

«Мы не против, что Ландо просто снёс меня с дороги?»

Пиастри и Норрис стартовали с третьей и пятой позиций соответственно — оба стояли на чистой стороне решётки, причём Ландо был непосредственно позади напарника. Тем не менее британец гораздо лучше разогнался перед первым поворотом и сумел поравняться передним антикрылом с задним колесом Оскара. Это был ключевой момент, поскольку теперь Норрис мог занять внутреннюю траекторию в третьем и обогнать напарника.

Правда, Ландо переоценил скорость Ферстаппена и уткнулся антикрылом в заднюю часть «Ред Булл». Кроме того, в этом месте на старте было немного сыро от прошедшего ранее дождя. В итоге Норрису пришлось немного отрулить, что в конце концов и спровоцировало столкновение с Пиастри. Откровенного криминала в действиях Ландо не было, он на самом деле и должен был так поступить — при относительно равном темпе обогнать в Сингапуре практически невозможно, старт был фактически единственным шансом британца. И он обязан был за него ухватиться.

При этом из кокпита Пиастри всё выглядело иначе. Оскар оставил напарнику место внутри, а в итоге получил удар, который отбросил машину на метр-другой. Если бы не этот контакт, Пиастри даже, возможно, смог бы контратаковать Норриса на прямой — если бы как следует разогнался на выходе из третьего поворота. Но контакт лишил австралийца даже теоретической возможности. И, разумеется, в пылу борьбы Оскар не мог разглядеть, что и как там произошло у Норриса с Ферстаппеном.

Норрис бок о бок с Пиастри во втором повороте Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Это было не очень по-командному. То есть мы не против, что Ландо просто снёс меня с дороги, или как?» — сразу же обратился к команде Пиастри. Вскоре гоночный инженер австралийца Том Сталлард сообщил гонщику, что судьи не усмотрели в действиях Норриса нарушений, а контакт произошёл из-за того, что британец уворачивался от Ферстаппена. «Простите, но это нечестно, — ответил Оскар. — Если он врезается в напарника, чтобы избежать столкновения, то он хреново избегает столкновений».

После финиша тон Пиастри смягчился. «Первый круг — это всегда напряжённый момент. Мне нужно посмотреть запись этого эпизода, и после этого мы обязательно обсудим произошедшее», — сказал Оскар после финиша. Пиастри также отметил, что обсуждал с инженером столкновение лишь на первых двух кругах. «Не знаю, может, просто в трансляции дали переговоры с задержкой», — добавил лидер чемпионата. Впрочем, что бы теперь ни говорил Оскар, было видно, что произошедшее его задело. При этом речь о пилоте, который ещё пару месяцев назад считался совершенно непоколебимым.

Для Пиастри наступил, пожалуй, самый трудный период в карьере. Он борется за чемпионский титул и даже лидирует в общем зачёте, однако вот уже три этапа подряд уступает Норрису. Оскар был медленнее в Монце, полностью провалил уикенд в Баку, а теперь стартовал хуже напарника и пустил его на внутреннюю траекторию, оказавшись в максимально невыгодной позиции. Ещё месяц назад — после Гран-при Нидерландов — Пиастри лидировал с отрывом в 34 очка, а теперь от них осталось 22. Это по-прежнему немало, однако по уверенности пилота нанесён ещё один чувствительный удар. Сражение за чемпионство переходит в решающую фазу.

Странный штраф Хэмилтона

Уикенд в Сингапуре Хэмилтон провёл достаточно неплохо. Да, порой возникали проблемы на тренировках, однако Льюис смог с ними справиться, держался увереннее Леклера и сумел его опередить в финальном сегменте квалификации. Причём на свою решающую попытку Хэмилтон выехал на уже использовавшемся комплекте «софта» — и всё равно был быстрее.

На старте Льюис пропустил напарника, но за счёт дополнительного пит-стопа и перехода на «софт» к концу 58-го круга Хэмилтон был на шесть секунд впереди. А затем на его машине лопнули тормоза. Льюис как мог дотащил машину до финиша, срезая повороты, и в итоге приехал седьмым, а после пятисекундного штрафа за многочисленные нарушения границ трассы оказался на восьмой строчке.

Хэмилтон на Гран-при Сингапура Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Однако эта пенализация вызывает множество вопросов: «Феррари» Хэмилтона, очевидно, была в небезопасном состоянии, он ехал на 11 секунд медленнее Алонсо, то есть почти в темпе машин Формулы-2. Когда у кого-то из пилотов отрывается торцевая пластина или зеркало, дирекция принудительно загоняет машину в боксы, чтобы поломку устранили, и это уходит куда больше пяти секунд.

Если бы тормоза сломались на первых кругах (и «Феррари» не сняла бы машину с гонки), судьи неизбежно отправили бы Хэмилтона в боксы. А тут — всего пять секунд. Очень странное и непоследовательное решение дирекции, которое напрямую противоречит духу правил и стремлениям дирекции к безопасности. Логично предположить, что, раз проблема возникла на последних кругах, у дирекции не было времени загнать машину в боксы. Тем не менее факт использования небезопасной техники налицо — и ФИА оставляет его безнаказанным, ведь формально штраф выписан за срезки.

«Мерседес» сыграл против Ферстаппена

О триумфаторе гонки — Джордже Расселле — сказать после финиша особенно нечего. Несмотря на аварию в тренировках, англичанин не растерял уверенности и провёл великолепную квалификацию — оба его круга в Q3 были лучше, чем любой круг любого из его соперников. На старте обладатель поула стоял на чистой стороне решётки, чётко среагировал на сигнал светофора и не оставил Ферстаппену ни единого шанса на атаку. Расселл уверенно реализовал возможности машины и доказал, что является одним из лучших гонщиков в пелотоне.

Что до Ферстаппена, то главной интригой перед стартом уикенда была скорость «Ред Булл». После побед в Монце и Баку Макс существенно сократил отставание от Пиастри в чемпионате, однако именно Сингапур должен был показать, есть ли у нидерландца шанс побороться за титул. Но ответа у нас так и нет: с одной стороны, «Ред Булл» неожиданно оказался быстрее «Макларена» (по крайней мере в квалификации), с другой — Ферстаппен отыграл лишь шесть очков.

Ферстаппен опередил «Макларены», но не победил Фото: Clive Mason/Getty Images

«Ред Булл», судя по всему, решил основные проблемы с машиной и теперь способен опережать «Макларен». Однако если «Мерседес» сохранит внезапно появившийся темп, это будет проблематично, и даже если Макс станет регулярно опережать Норриса и Пиастри, но победы будут уходить к другим пилотам, 63 очка ему не отыграть. В то же время на фоне стычки на старте и постепенно накаляющихся отношений между Ландо и Оскаром можно ожидать, что это не последнее их столкновение. Не говоря уже о том, что гонщики «Макларена» не застрахованы от выступлений уровня Пиастри в Азербайджане.

Сезон Формулы-1 продолжится через две недели — на «Трассе Америк» в Остине пройдёт Гран-при США. В прошлом году, несмотря на преимущество в скорости, Норрис не смог победить Ферстаппена — Ландо подставился под атаку на старте, а затем произошла нашумевшая борьба в шпильке, когда Макс явно выдавил соперника, но не получил штрафа. Норрис вроде бы возвращает былую уверенность и теперь наверняка готов бороться жёстче. То же самое касается и Пиастри, который теперь будет вгрызаться в каждую возможность. А у Ферстаппена теперь более конкурентоспособная машина. В общем, продолжение чемпионата обещает быть напряжённым и непредсказуемым.