Кто худший гонщик Гран-при Сингапура Формулы-1?

Кто стал худшим гонщиком Формулы-1 Гран-при Сингапура — 2025: Антонелли, Цунода, Леклер, Хюлькенберг

Евгений Кустов
В этот раз выбрать претендентов было нелегко.

Продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.

По итогам гонки на трассе в Сингапуре редакция отобрала четырёх претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Юки Цунода
Фото: Clive Mason/Getty Images
1 место

Юки Цунода

Очередное депрессивное воскресенье для японца. Юки потерял очень много позиций на старте и даже признался, что это был чуть ли не худший старт в его жизни. После этого Цуноду очень рано позвали на единственный пит-стоп, и это немного помогло, но именно что немного — второй номер «Ред Булл» финишировал 12-м. В оправдание напомним: у Юки более старая версия машины по сравнению с автомобилем, вновь вернувшим Ферстаппена в борьбу за победу.

Нико Хюлькенберг
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
2 место

Нико Хюлькенберг

Немец — автор единственной серьёзной ошибки по ходу гонки. Халк не ожидал, что Франко Колапинто на изношенных шинах затормозит настолько рано, что самому немцу тоже придётся судорожно жать на педаль, что приведёт к развороту. В основном — просто скучная гонка, в которой «Кик-Заубер» предложил своему пилоту неудачную тактику — без андерката и без оверката, а просто с выездом в конец DRS-паровозика.

Андреа Кими Антонелли
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
3 место

Андреа Кими Антонелли

У итальянца были все шансы побороться на Гран-при Сингапура за подиум — пример Джорджа Расселла показывает, что в распоряжении итальянца оказалась быстрейшая машина в пелотоне. Однако медленный старт (в оправдание скажем — с грязной стороны решётки) откинул Кими на шестую позицию и определил весь дальнейший ход гонки. В плюс запишем обгон Леклера, хотя у Шарля в этот момент уже начала шалить машина.

Шарль Леклер
Фото: Bryn Lennon/Getty Images
4 место

Шарль Леклер

Для попадания Шарля в наш рейтинг есть только одна причина: монегаск не удержал позади себя Андреа Кими Антонелли и тем самым чуть помешал командной работе, ведь их дуэт стремительно догонял Льюис Хэмилтон. Впрочем, теперь мы знаем, что британец в любом случае не остался бы впереди представителя «Мерседеса». А в оправдание Леклера скажем, что на его машине тоже начали барахлить тормоза.

Как прошло гоночное воскресенье:
Штраф Хэмилтона и стычка «Макларенов» на фоне триумфа Расселла. Каким был ГП Сингапура
Live
Штраф Хэмилтона и стычка «Макларенов» на фоне триумфа Расселла. Каким был ГП Сингапура
