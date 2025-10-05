Кто худший гонщик Гран-при Сингапура Формулы-1?

Продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.
По итогам гонки на трассе в Сингапуре редакция отобрала четырёх претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Юки Цунода
Очередное депрессивное воскресенье для японца. Юки потерял очень много позиций на старте и даже признался, что это был чуть ли не худший старт в его жизни. После этого Цуноду очень рано позвали на единственный пит-стоп, и это немного помогло, но именно что немного — второй номер «Ред Булл» финишировал 12-м. В оправдание напомним: у Юки более старая версия машины по сравнению с автомобилем, вновь вернувшим Ферстаппена в борьбу за победу.
Нико Хюлькенберг
Немец — автор единственной серьёзной ошибки по ходу гонки. Халк не ожидал, что Франко Колапинто на изношенных шинах затормозит настолько рано, что самому немцу тоже придётся судорожно жать на педаль, что приведёт к развороту. В основном — просто скучная гонка, в которой «Кик-Заубер» предложил своему пилоту неудачную тактику — без андерката и без оверката, а просто с выездом в конец DRS-паровозика.
Андреа Кими Антонелли
У итальянца были все шансы побороться на Гран-при Сингапура за подиум — пример Джорджа Расселла показывает, что в распоряжении итальянца оказалась быстрейшая машина в пелотоне. Однако медленный старт (в оправдание скажем — с грязной стороны решётки) откинул Кими на шестую позицию и определил весь дальнейший ход гонки. В плюс запишем обгон Леклера, хотя у Шарля в этот момент уже начала шалить машина.
Шарль Леклер
Для попадания Шарля в наш рейтинг есть только одна причина: монегаск не удержал позади себя Андреа Кими Антонелли и тем самым чуть помешал командной работе, ведь их дуэт стремительно догонял Льюис Хэмилтон. Впрочем, теперь мы знаем, что британец в любом случае не остался бы впереди представителя «Мерседеса». А в оправдание Леклера скажем, что на его машине тоже начали барахлить тормоза.