Как себя поведёт Пиастри и должны ли были снять с гонки Хэмилтона? Разбор Сингапура

Постоянный эксперт «Чемпионата» победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Сингапура Формулы-1, который выиграл Джордж Расселл.

Успех Расселла и «Мерседеса» — разовая история, или ждём новых побед до конца сезона?

Мне кажется, разовая. Почти каждый раз Сингапур выглядит предпочтительнее для какой-либо команды. В этом году такой командой оказался «Мерседес».

Теперь уже можем сказать, что «Ред Булл» вернулся и на уровне «Макларена»?

Я бы сказал, что близко. Ситуация такая, что «Макларен» всё равно безусловно быстрее. Проблема для них только в том, что Макс оказывается на трассе перед ними. И вот тут уже не хватает темпа, чтобы обогнать. Так что да, машина всё ещё лучше у «Макларена», но на ней не обогнать. Особенно не обогнать Макса.

Имел ли право Норрис так вести себя на старте, учитывая, что рядом был напарник?

Я думаю, имел. Он не сделал прямо что-то ужасное. Был маленький контакт, который в итоге оказался самым зрелищным моментом гонки.

Должен ли был «Макларен» как-то отреагировать на жалобы Пиастри по радио?

Мне кажется, нет. Здесь неправильно сравнивать ситуацию с Монцей. Здесь старт. Да, чуть коснулись и Оскара выдавили. Но именно в этот момент была борьба за позицию на трассе, и Ландо её пусть и грязно, но выиграл. Скажем так, контакт был, однако в пределах трассы Пиастри остался (там ведь рядом стена, так что контакт был очень маленьким)

Что теперь ждёте от поведения обоих пилотов «Макларена» в борьбе друг с другом?

Думаю, оба будут жестче. Особенно Оскар. Это и может стать шансом для Макса в борьбе за чемпионство. Пока Ландо и Оскар заняты друг другом, можно забирать у них очки.

Насколько сильно виноват Хюлькенберг в своём развороте позади Колапинто?

На все 100%. Его ошибка, его разворот. Даже если Франко тормозил раньше на пару метров, то мы не говорим о повторении ситуации Алонсо — Расселл в Австралии, где Фернандо затормозил на 30 метров раньше обычного. Кто сзади, тот и контролирует ситуацию.

Не должен ли был гоночный директор снять Хэмилтона с гонки до финиша?

Насколько я понял, у Льюиса лопнул диск. А значит, тормозов после в буквальном смысле не было, и все торможения — это чистый накат. Поэтому и было потеряно больше 40 секунд за круг от Алонсо. Был бы пелотон плотнее, Льюис бы сам съехал сразу, а тут вполне можно было получить очки. Мне кажется, штраф заслуженный, как и очки.

Материалы по теме Босс «Феррари» Вассёр ответил, насколько безопасно было ехать Хэмилтону без тормозов

Как относитесь к жалобам Ферстаппена на помеху со стороны Норриса в квалификации?

Мне кажется, натянуто со стороны Макса. Там же ещё и прямая до поворота — по такой логике Ландо Ферстаппену и слипстрим раздал?

Кого теперь считаете фаворитом Гран-при США?

«Макларен» и Макса. Мне кажется, всё может быть, как год назад!