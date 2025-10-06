Цунода провалился, суперновичок «Мерседеса» опять расстроил. Оценки за Гран-при Сингапура

18-й этап Формулы-1 — в предельно субъективных оценках автора.

Джордж Расселл — 9

В Сингапуре «Мерседес» — неожиданно даже для команды — оказался лучшей машиной пелотона, и Расселл в полной мере реализовал потенциал техники. Уверенная победа в квалификации, чёткий старт и доминирование от старта до финиша. При этом за всю гонку Джорджу не пришлось отразить ни одной атаки.

Фернандо Алонсо — 9

От «Астон Мартин» в Сингапуре ждали большего, но на деле машина позволяла бороться лишь в конце топ-10. Причём заминка на пит-стопе едва не лишила Алонсо и этого. Однако Фернандо собрался, опередил Хаджара и Бермана и вернул себе восьмое место, которое на фоне штрафа Хэмилтона превратилось в седьмое.

Карлос Сайнс — 9

Макс Ферстаппен — 8,5

В Сингапуре «Ред Булл» даже в руках Ферстаппена был неспособен победить «Мерседес». Правда, если бы не помарка на 36-м круге, Макс продолжил бы прессинг Расселла, а там — как знать, вдруг Джордж начал бы нервничать и ошибся? Тем не менее Ферстаппен в любом случае набрал максимум очков и продолжает цепляться за шансы на титул.

Ландо Норрис — 8

Норрис не слишком удачно выступил в квалификации, уступив Пиастри, хотя потенциально был быстрее напарника. Тем не менее Ландо полностью реабилитировался на старте, сумев лучше разогнаться со своей позиции и протиснувшись внутрь третьего поворота. Правда, выступи Ландо лучше в квалификации — мог бы быть на финише выше.

Оливер Берман — 8

Берман провёл очень сильный и зрелый уикенд. На совершенно незнакомой трассе Оливер пробился в финал квалификации, а за счёт ровного темпа перед пит-стопом смог опередить Хаджара. Устоять под атаками Алонсо новичку не удалось, тем не менее и девятое место — очень достойный результат для гонщика «Хааса».

Борьба Бермана и Албона Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Шарль Леклер — 7,5

В квалификации Леклер выступил не слишком здорово, однако на старте сумел прорваться на пятое место и на протяжении всей гонки опережал Антонелли. Удержать «Мерседес» в конце концов не удалось, но, как признался позднее Шарль, ему всю дистанцию приходилось беречь тормоза и пилотировать аккуратнее.

Льюис Хэмилтон — 7,5

В этот раз Хэмилтон держался увереннее Леклера и впервые за шесть последних этапов опередил Шарля в квалификации. На старте Льюис напарника пропустил, но, в отличие от Леклера, британец был на грязной стороне решётки, а в концовке реабилитировался мощнейшим отрезком на «софте». Правда, тормоза такого темпа не выдержали.

Оскар Пиастри — 7

Пиастри сколько угодно может злиться на Норриса за (ненамеренное) выдавливание в третьем повороте, однако факт остаётся фактом: Оскар сам проиграл напарнику старт и открыл ему путь на внутреннюю траекторию. Уже третий этап подряд Пиастри выступает хуже Норриса, а его отрыв в общем зачёте продолжает таять.

Исак Хаджар — 7

Хаджар провёл сильный уикенд, но с оговорками. Исак пробился в Q3, но допустил ошибку в финальной попытке. Несмотря на старт с грязной части решётки, он сохранил восьмое место, но затем пропустил Алонсо. В итоге Хаджар финишировал 11-м, однако это объясняется проблемами с двигателем — если бы не они, Сайнс почти наверняка остался бы позади.

Алекс Албон — 6,5

Албон использовал ту же тактику, что и Сайнс, но не смог продержаться так же долго на первом отрезке и поехал в боксы на восемь кругов раньше — на 42-м вместо 50-го. В итоге существенно отыграться Алексу не удалось, и, в отличие от Сайнса, опередить Хаджара, Цуноду и Стролла Албон не смог.

Франко Колапинто — 6,5

Колапинто довольно здорово стартовал и на первом круге пробился на 13-е место, но ранний пит-стоп с переходом на «медиум» всё испортил. Так, финальный отрезок Франко составил 47 кругов, и в концовке аргентинец стал стремительно терять позиции, откатившись к финишу на 16-ю строчку.

Франко Колапинто на Гран-при Сингапура Фото: Mark Thompson/Getty Images

Пьер Гасли — 6,5

После технических проблем в квалификации и изменения настроек в «закрытом парке» Гасли пришлось стартовать с пит-лейна, и с маломощным двигателем «Рено» на узкой уличной трассе совершить чудо Пьеру не удалось. Ну а после второго пит-стопа француз и вовсе вернулся на предпоследнее место, с которого и стартовал.

Габриэл Бортолето — 6

Для Бортолето гонка была испорчена контактом на старте, который привёл к повреждению переднего антикрыла. В том эпизоде Габриэл оказался зажат между Строллом и Колапинто, который стартовал прямо позади бразильца и быстрее среагировал на сигнал светофора. Другими словами, Бортолето сам виноват в своих проблемах.

Андреа Кими Антонелли — 6

У Антонелли в этот уикенд была самая быстрая машина в пелотоне, но новичок не смог реализовать потенциала болида. Уже в квалификации Кими недобрал порядка 0,2 секунды, из-за чего на старте оказался четвёртым и на грязной стороне решётки. Это привело к неудачному старту и потере ещё двух позиций.

Лэнс Стролл — 5,5

Стролл тоже завалил квалификацию и в гонке ехал на привычной для себя стратегии — как можно дольше оставаться на трассе в надежде на сейфти-кар, который всё исправит. Сейфти-кара не было, и в итоге Лэнс занял 13-е место. Однако отметим, что проехать 38 кругов на «софте» всё равно впечатляюще.

Юки Цунода — 5

Юки завалил финальную попытку квалификации и оказался в Q2 самым медленным, а затем, по его собственным словам, провёл худший первый круг в своей жизни, потеряв в общей сложности четыре позиции. Второй отрезок в исполнении Цуноды получился относительно неплохим, но на итоговый результат это уже не повлияло.

Эстебан Окон — 5

Опытнейший француз провалил квалификацию, уступив дебютанту Берману почти 0,6 секунды в Q1, после чего не смог отыграться в гонке. На старте Эстебан опередил Цуноду, однако после пит-стопа оказался позади Пьера Гасли и уже не смог подняться выше 16-й позиции. Символично, что формально Окон проиграл Берману целый круг.

Эстебан Окон на Гран-при Сингапура Фото: Clive Mason/Getty Images

Нико Хюлькенберг — 4,5

В кои-то веки Хюлькенберг опередил Бортолето в квалификации и боролся на подступах к топ-10, однако на середине дистанции, несмотря на относительно свежие шины, немец допустил ошибку и вылетел с трассы, обнулив все прежние усилия. Разворот отбросил Халка на последнее место, на котором он в итоге и финишировал, пропустив в конце Гасли.

Лиам Лоусон — 4

В тренировках Лиам дважды разбивал машину, что сказалось на уверенности пилота и в квалификации привело к проигрышу 0,3 секунды Хаджару. Задумка с длинным первым отрезком и ударным финишем на «софте» выглядела хорошей, но, в отличие от того же Сайнса, обгонами Лоусон не блистал, опередив лишь Колапинто и Бортолето на уже изношенной резине.