Яркий финиш летнего сезона дрифта: победителя не остановили ни Цареградцев, ни ливень

Восемь уикендов с дождём. Одни скажут — стабильность, другие — не повезло, но все сойдутся во мнении, что таковым стал сезон Российской Дрифт Серии с участием пилотов RDS GP. Все семь этапов основного чемпионата прошли с осадками, и Кубок России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС» капризы небесной канцелярии тоже стороной не обошли. Правда, ливень шёл ровно половину турнира — один день пилоты откатали посуху, за что стоит поблагодарить участников открытого чемпионата РДС, поскольку в этом сезоне RDS Open непогода обошла стороной. Так что в Ростове-на-Дону пилоты оказались в равных условиях — представители RDS GP смогли узнать, что такое заезды посуху, а выходцы из RDS Open в прямом смысле слова окунулись в привычные для старшей серии обстоятельства.

Второй год подряд территория стадиона «Ростов Арена» превращается в гоночную трассу. В 2025-м это случилось даже дважды: весной импровизированный автодром принял открытие сезона RDS Open, а осенью подвёл итоги летнего дрифта очередным Кубком России по дрифту. Формат подразумевает борьбу в максимально равных условиях — в рамках одного уикенда на одной трассе — сильнейших пилотов из двух серий. И если в 2024 году состав участников был не самым представительным, то в этот раз на старт вышли три чемпиона Гран-при Российской Дрифт Серии, а также один из обладателей титулов RDS Open нового сезона, чемпион турнира в зачёте NXT. С учётом других ярких пилотов, подавших заявку на участие, зрителям на юге было на что посмотреть.

Тем более что в субботу, когда проходила квалификация, спортсмены не поскупились на яркие проезды. В подгруппе A для участников RDS GP сразу двое показали максимальный 100-балльный результат. Первым этой отметки достиг Георгий Чивчян (Takayama Forward Auto), однако затем технические проблемы не позволили ему выйти на старт второй попытки. Из-за этого четырёхкратный чемпион РДС и действующий обладатель Кубка России по дрифту быстро лишился первой строчки в квалификационных протоколах. Опередил Чивчяна и одержал уверенную победу в квалификации Дамир Идиятулин — пилот Fresh Racing в первой попытке набрал 90,5 балла, а во второй – показал идеальный проезд на 100 баллов. Тройку лидеров замкнул Тимофей Добровольский (Takayama Forward Auto) с 99,5 балла.

Менее 90 баллов в квалификации в подгруппе пилотов RDS GP набрал только представитель «LECAR Одержимые Моторспорт» Владислав Попов, отметившийся проездом на 89,5. При этом его брат Илья участия в сессии не принял, поскольку команда не смогла восстановить автомобиль после аварии в пятничных тренировках, так что ещё до официально старта состязаний пелотон лишился одного из участников, способного показать неплохой результат.

Сергей Ермаков и Дамир Идиятулин Фото: Пресс-служба RDS GP

Лидером квалификации подгруппы Б, в которой выступали пилоты RDS Open, стал представитель «STAR PЁR STARS AIMOL» Сергей Ермаков с проездом на 99 баллов. Второе место занял пилот «ТрансПарка» Михаил Давидянц (98,5), а третье — Никита Мигаль (Fresh Racing) с проездом на 97 баллов. Шесть пилотов RDS Open не попали в «клуб 90+», однако их проезды были результативными, что гарантировало спортсменам участие в парных заездах топ-32. А вот уже там в очных сражениях предстояло помериться силами участникам двух серий.

Правда, на смену дымным проездам по сухому асфальту пришло размеренное «плавание» на залитом дождём покрытии. Осадки не прекращались весь день, так что пилотам пришлось привыкать к резко изменившимся условиям. С учётом того, что речь шла не о стационарном автодроме с продуманной системой дренажа, а о приспособленной под заезды парковке, где-то встречались глубокие лужи, а где-то траектория была просто очень мокрой. В таких условиях у пилотов RDS GP, сражавшихся весь год с непогодой, как будто бы было преимущество перед спортсменами из RDS Open, у которых подобного опыта особо не было. Это в итоге и подтвердили итоги парных заездов.

Участники Кубка России по дрифту Фото: Пресс-служба RDS GP

Естественно, не обошлось без аварий, причём самую зрелищную устроил вице-чемпион RDS GP 2023 года Антон Козлов. Пилот Carville Racing в первом же заезде на постановке вынес с трассы Михаила Давидянца. Машина Давидянца получила настолько серьёзные повреждения, что он не смог продолжить этот заезд и был признан победителем дуэли. Однако команда Михаила не смогла починить автомобиль и к следующей стадии парных заездов, и он был вынужден объявить о техническом сходе.

Из-за технических проблем не смог раскрыть свой потенциал и Сергей Корнеев, а ещё трое представителей RDS Open — Руслан Арефьев, Иван Седых и Андрей Рябов («STAR PЁR STARS AIMOL») — допустили ошибки, не сумев совладать со своими автомобилями. Одной из самых зрелищных аварий стал вылет с трассы Анатолия Кизина, который в OMT-заезде с Максимом Гроссманом не удержался на траектории в момент постановки. Зацепившись за поролоновые блоки, автомобиль Кизина угодил в бетонное ограждение, а затем получил удар от преследовавшей его машины Гроссмана. Пилот не пострадал, но о продолжении борьбы речи уже не шло.

Украшением Кубка России стало «сибирское эль класико» с участием действующего двукратного чемпиона RDS GP Аркадия Цареградцева («LECAR Одержимые Моторспорт») и четырёхкратного чемпиона РДС обладателя Кубка России 2024 года Георгия Чивчяна (Takayama Forward Auto). Легенды российского дрифта встретились на стадии топ-16, и в этой сверхзрелищной дуэли сильнейшим стал Цареградцев, который лишил своего соперника возможности стать двукратным обладателем высшей в стране награды по дрифту. Однако оступившегося лидера Takayama Forward Auto блестяще подстраховал его напарник и прошлогодний серебряный призёр турнира Роман Тиводар.

Пилот из Сочи сначала победил Сергея Корнеева, затем в плотнейшем сражении взял верх над Артёмом Шабановым (TimeUp), а потом в не менее напряжённой дуэли превзошёл Евгения Лосева (Fresh Racing). В полуфинале Роман в ярком стиле провёл заезд с Цареградцевым, чем гарантировал себе второй подряд выход в финал Кубка России. В решающий момент Тиводар сохранил хладнокровие и смог избежать ошибок в заезде с Максимом Гроссманом (TimeUp), обеспечив себе победу. Компанию Роману Тиводару, который уже с полным правом может считать себя завсегдатаем — два из двух! — подиума Кубка России по дрифту, составили два дебютанта турнира. Гроссман выиграл серебро, а Дамир Идиятулин обеспечил себе бронзу.

«Наконец-то могу сказать, что я чемпион! В этом году гонка была значительно сложнее, очень много сильных команд. Трасса великолепна. Вообще, в чемпионате нужны площадки, потому что они безумно интересно сделаны для зрителя. Пилот чувствует эту энергетику всегда: достаточно глаза поднять – и увидишь толпу людей, которые заряжены на заезд. И ты понимаешь, ради кого и ради чего это всё сделано. Ты понимаешь, что сам когда-то влюбился в дрифт на трибуне и понял, что это то, чем ты хочешь заниматься. Возможно, сейчас, когда ты едешь по таким трассам, тоже зажигаешь чьи-то сердца», — резюмировал свой успех Роман Тиводар.

Роман Тиводар отмечает победу с командой Фото: Пресс-служба RDS GP

Из представителей RDS Open лучшим по итогам Кубка России по дрифту 2025 года стал Давидянц, замкнувший первую десятку по итогам парных заездов. С учётом того, что пилот фактически был лишён возможности продемонстрировать своё мастерство в воскресенье, результат мог быть иным, но в автоспорте не всё зависит от спортсмена. Арсений Варавин и Сергей Ермаков вошли в тройку сильнейших участников из числа пилотов RDS Open.

В командном зачёте второй год подряд уверенную победу одержала Takayama Forward Auto, но в этот раз результаты оказались плотнее. Если в 2024 году первое место коллективу обеспечил победный дубль его пилотов, то теперь в топ-4 зашли представители четырёх разных команд. Второе место в командном первенстве заняла Fresh Racing, а тройку сильнейших замкнула TimeUp.

Заезд за третье место Аркадий Цареградцев — Дамир Идиятулин Фото: Пресс-служба RDS GP

«Формат турнира особенный, потому что всегда существовал вопрос, кто сильнее: гонщики RDS GP или RDS Open? Качество проездов пилотов «второго дивизиона» RDS Open действительно было очень высоким и радовало нас. Так что формат Кубка России удачный, и мы будем его продолжать. Ростов — это самая южная точка страны, где мы можем провести турнир в октябре. Но этот город ценен для нас ещё и тем, что здесь невероятно благодарная публика! Ни один человек не ушёл с трибуны, несмотря на ливень. Полные трибуны вплоть до финала. Ради этого мы и проводим соревнования», — отметил директор Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский.

Для него и команды организаторов РДС, впрочем, Ростов-на-Дону вовсе не стал окончанием сезона-2025. Кубок России поставил точку в летнем сезоне Российской Дрифт Серии, но впереди у организаторов турнира, пилотов и команд подготовка к чемпионатам 2026 года, а также к Зимнему кубку РДС — в начале декабря соревнование впервые примет автодром «Игора Драйв».